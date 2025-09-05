Prvi septembrski konec tedna prinaša veliko raznovrstnih dogodkov, tako da se poletje še ne bo poslovilo. Ujemite še zadnje poletne sončne žarke in valove indijanskega poletja ter se sprostite ob športnih ali drugih aktivnostih. Tudi prvi konec tedna v septembru bo tako poln športnih, kulturnih in drugih dogodkov, s katerimi si lahko popestrite poznopoletne proste dni.

Petek, 5. september

GO! Spust po reki Soči – 40. Soška regata

V petek in soboto bo v Kajakaškem centru Solkan potekal GO! Spust po reki Soči, 40. Soška regata. Gre za rekreativni in športni spust s plovili (kajaki, rafting gumenjaki, supi ...) med Solkanom in Podgoro. Poleg dogajanja na vodi bodo potekala tematska predavanja in predstavitve, koncerti in zaključna zabava po glavnem spustu, obljubljajo organizatorji.

Foto: Shutterstock

Svetovni pokal v športnem plezanju v Kopru

Prav tako bo danes in v soboto potekal Svetovni pokal v športnem plezanju v Kopru. Na tekmovanju bodo gostili najboljše plezalce iz vsega sveta. V Kopru se bodo tekmovalci pomerili v težavnostnem plezanju. Gre za tekmovanje, ki prinaša izjemno vzdušje in navdušenje ob spremljanju vrhunskih dosežkov in adrenalinskih trenutkov v težavnostnem plezanju. Prireditev bo zagotovo navdušila obiskovalce, saj bo ponudila priložnost za opazovanje vrhunskih plezalcev sveta, med njimi najboljše slovenske in svetovne športne plezalke Janje Garnbret, obljubljajo organizatorji.

Najboljšo plezalko na svetu Janjo Garnbret si lahko že ta konec tedna ogledate pri delu v Kopru. Foto: Ana Kovač

Alfi Nipič v Mariboru, Kreslin v Majšperku, Magnifico v Škofji Loki

Alfi Nipič bo nastopal v Mariboru. Foto: Gaja Hanuna Petkov dan bo prav tako zelo pester na glasbenem področju, saj se bodo odvili številni koncerti širom Slovenije. Legendarni štajerski pevec Alfi Nipič bo v okviru Koncerta "štajerskih legend" z Alfijem Nipičem in Čudežnimi polji nastopil za 25 let Europarka Maribor. Program bo vodil komik Vinko Šimek, ki bo poskrbel za smeh in dobro voljo. To bo večer, poln nostalgije, zabave in nepozabnih melodij, še obljubljajo organizatorji in dodajajo, da je vstop prost.

Vlado Kreslin z Malimi bogovi prihaja v amfiteater OŠ Majšperk, organizatorji pa obljubljajo večer, prežet s čustvi, nostalgičnimi melodijami in nepozabno energijo pod zvezdami.

Na petkov večer lahko prav tako na Škofjeloškem gradu prisluhnete glasbi Magnifica, ki bo poslušalce popeljal na potovanje, polno glasbe, strasti in zabave, med drugim tudi s pesmimi z novega albuma, pravijo organizatorji.

V Veliko zako na Bled se s koncertom, ki so ga morali zaradi slabega vremena pretekli teden prestaviti, vrača zasedba Dan D. Nastopili bodo v večeru po izročilu Jugoslovanskega rocka in novega vala. V primeru slabega vremena bodo koncert izvedli v septembru, v Festivalni dvorani Bled, so še zapisali organizatorji.

Nogomet Slovenija: Švedska v kvalifikacijah za SP

V Stožice se z reprezentančno akcijo v kvalifikacijah za SP med Slovenijo in Švedsko nadaljuje kvalifikacijski ciklus. Septembrski uvod v kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2026 bo za Slovenijo vse prej kot preprost, saj jim bo nasproti stala močna švedska reprezentanca z nogometašem z najdražjim prestopom v Premier ligi Alexandrom Isaacom.

Foto: Guliverimage

Sobota, 6. september

Nina Pušlar bo nastopila v Studencu pri Domžalah. Foto: Matic Kremžar Tudi sobotno dogajanje po Sloveniji bo pestro. Duet Maraaya se vrača s svojim koncertom v čudovit ambient grada Vurberk. V Velenju bo svoje oboževalce navdušila skupina Bijelo Dugme, ki tja prihajajo v sklopu turneje po Sloveniji. Nina Pušlar s svojo zasedbo prihaja v Poletno gledališče Studenec pri Domžalah, kjer bo oboževalcem zapela svoje uspešnice 20-letne kariere in jih okužila s svojo pozitivno energijo.

Na Grad Rače prihaja ljubljenec dekliških src in večni šarmer Žan Serčič, ki bo s svojim bandom zaigral svoje največje uspešnice in svojih oboževalcev (no, predvsem oboževalk) zagotovo ne bo pustil ravnodušnih.

Na pražen krompir v Šenčur pri Kranju?

Foto: Daniel Novakovič/STA V soboto bo v Šenčurju potekal Svetovni festival praženega krompirja, kjer se zberejo številni ljubitelji in pripravljavci naše kultne jedi iz domovine in tujine. Za vse obiskovalce bo brezplačno na voljo pražen krompir na več kot 99 načinov. Letos bo Svetovni festival potekal v Šenčurju pri Kranju, kjer so pred leti postavili spomenik krompirju.

Ali na Festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice?

V soboto bo v Murski Soboti potekal Festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice, edinstvena kulinarično-etnološka prireditev, ki obiskovalcem ponuja razstavo in pokušino prekmurskih gibanic proizvajalcev iz celotne Slovenije ter prekmurskih šunk domačih ponudnikov. Na stojnicah bodo obiskovalci našli tudi druge slovenske izdelke z evropsko zaščito in ekološke dobrote. Pester bo izbor domačih prehrambnih izdelkov in rokodelskih mojstrovin, še obljubljajo organizatorji. Na prekmursko gibanico na Festival v Mursko Soboto? Foto: STA

Srednjeveške Ptujske grajske igre

Če želite sobotni dan preživeti kot v srednjeveških časih, se lahko odpravite na Ptujski grad, kjer organizatorji na Srednjeveških ptujskih grajskih igrah obljubljajo doživetje zgodovine s skupinami, ki ohranjajo tradicijo in kulturo srednjega veka. Skupine prihajajo od blizu in daleč, iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Avstrije in nemškega pobratenega mesta Burghausen. V mestu bo zaživela srednjeveška tržnica. Dogajanje vsako leto obogatijo likovna kolonija, podelitev nagrad vinarjem in glasba na magičnih glasbilih na gradu. Program se začne s sprehodom skupin po mestu, ki se nato srečajo na Mestnem trgu.

Festival kave Vrhnika 2025

Na Vrhniki v parku pred Cankarjevim domom se bo v soboto odvil Festival kave Vrhnika 2025, edinstven dogodek, na katerem se bodo zbrali ljubitelji kave, mojstri praženja in umetniki priprave kavnih napitkov. Letos bo festival še posebej sladek in mamljiv, saj bodo kavo prvič povezali s čokolado. Okušali boste lahko skrbno izbrane kave butičnih pražarn, spoznali različne stile praženja in priprave ter izvedeli več o izvoru in zgodbah kavnih zrn. Tekom dneva bodo potekale tudi številne delavnice in predavanja.

Foto: Matic Prevc/STA

V Velenju se bo že v soboto, 6. septembra, začel tradicionalni Pikin festival (potekal bo od 6. do 12. septembra) z nagajivo Piko Nogavičko, ki je vedno znova igriv, kulturno-vzgojen in zabaven, obljubljajo organizatorji. V sklopu Pikinega festivala lahko obiščete več kot 80 dogodkov, ki se bodo med tednom zvrstili v Rdeči dvorani, na Pikinem otroškem igrišču, Titovem trgu, Pikinem kinu in na Pikinem (v Domu kulture Velenje), Tomaževem odru (v Glasbeni šoli Velenje), Kapitanovem (Titov trg) ter Fickovem (Pikino otroško igrišče) odru.

Nedelja, 7. september

Tržiška Šuštarska nedelja

Nedelja bo rezervirana za ljubitelje sejmov in tržnic. V Tržiču bo na angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru, potekala Šuštarska nedelja. Na celotnem prireditvenem območju bodo postavljene stojnice z raznolikimi izdelki in predstavitvami, osrednja tržiška ulica Trg svobode pa je namenjena ponudnikom z izdelki, povezanimi s tržiškimi obrtmi.

Ribniški semenj v Ribnici

Foto: Tamino Petelinšek/STA Prav tako bo na prvo nedeljo v septembru Ribnica ponovno oživela z največjo turistično-etnološko prireditvijo na slovenskem, 48. Ribniškim sejmom. Ta dolgo pričakovan dogodek vsako leto Ribnico spremeni v sejemsko središče, kjer se prepletajo tradicija, kultura in veselje.

Vzpon k Baronu Juriju Vegi

V nedeljo bodo potekale tudi številne športne in druge aktivnosti. V Zagorici pri Dolskem bo v nedeljo, 7. septembra, tradicionalni 22. Vzpon k Baronu Juriju Vegi. Kolesarski preizkus bo potekal na trasi v dolžini 4,7 kilometra z višinsko razliko 310 metrov.

Mladinska kolesarska dirka za Knobleharjev pokal 2025

Občina Škocjan in Kolesarski klub Adria Mobil prvo nedeljo v septembru organizirata tradicionalno kolesarsko dirko za Knobleharjev pokal. Tekmovanje je namenenjeno kategorijam mlajši mladinci/mladinke ter mlajšim.

35. slovenski kasaški derbi na Hipodromu Stožice

Na Hipodromu Stožice bo potekal 35. slovenski kasaški derbi, osrednji dogodek slovenskega kasaštva in državno prvenstvo štiriletnih kasačev slovenskega porekla. Dogodek bo znova združil najboljše konje generacije, njihove rejce, trenerje, lastnike in številne ljubitelje konjeniškega športa ter tradicije, obljubljajo organizatorji.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Balkan Rally 2025 v Mariboru

Balkan Rally od Budimpešte do Dubrovnika – reli klasičnih avtomobilov in motociklov – v nedeljo prihaja v Maribor. Ta enotedenski dogodek združuje čudovite panorame z vozili, ki navdušujejo tako s svojo zgodovino kot značajem. Na štartu se zbere okoli 200 ekip iz vsega sveta, ki vsak dan premagajo povprečno 250 kilometrov poti z analognim itinerarjem in zemljevidom.

Balkan Rally bo predvidoma v Mariboru med 14. in 16. uro.

Borbe čolnarjev na Ljubljanici

Člani Društva rečnih kapitanov so to srednjeveško tekmovanje prilagodili sodobnem času, a kljub temu se bodo morali čolnarji boriti na tradicionalnih lesenih čolnih – brodnikih. Dogodek bosta popestrila kulturni program, namenjen odraslim in otrokom, ter izbrana kulinarična ponudba, obljubljajo. Za dobro vzdušje in najboljšo senco v mestu bo poskrbel Klub rečnih kapitanov na Trnovski plaži.

22. Praznik buč v Središču ob Dravi

Če se ozremo še v bližnjo prihodnost, lahko omenimo tudi 22. Praznik buč v Središču ob Dravi, ki bo potekal 13. septembra. Organizatorji vabijo na največji slovenski praznik buč. Geslo letošnjega dogodka je Z ljubeznijo do buč. Navdihnjen bo z lokalno tradicijo, poln kulinarike, glasbe in veselja.

Če obožujete buče, pridite in poizkusite največjo bučno rulado – dolga bo kar 22 metrov, v njej boste lahko iskali tudi skrite zlatnike z nagradami. Dodatno bodo na voljo tekmovanja, delavnice, stojnica z domačimi dobrotami: bučno olje, semena, začimbe, še obljubljajo organizatorji.