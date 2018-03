Niti blizu preobrata: Real tudi v Parizu nadigral PSG

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme)

Prva četrtfinalista lige prvakov sta pričakovano Real Madrid in Liverpool. Branilec naslova je tudi v Parizu slavil z 2:1 in s skupnim izidom 5:2 izločil oslabljeni PSG, ki ni mogel računati na prvega zvezdnika Neymarja. Liverpool je na prvi tekmi razbil Porto (5:0), na Anfieldu pa je prednost brez težav ubranil. V sredo bo napeto na Wembleyju, kjer se bosta spopadla Tottenham in Juventus. Bi lahko bila to zadnja evropska tekma Gianluigija Buffona?