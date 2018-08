Danes bomo dobili odgovor, koliko Slovencev bo v ligi prvakov

Benjamin Verbič in soigralci so pred težko nalogo.

Benjamin Verbič in soigralci so pred težko nalogo. Foto: Getty Images

Danes in jutri bomo v ligi prvakov dobili vse udeležence skupinskega dela lige prvakov. Jan Oblak (Atletico), Jaka Bijol (CSKA Moskva) in Samir Handanović (Inter) so si ga zagotovili že po dobrih uvrstitvah v domačih prvenstvih, v igri za to prestižno vstopnico pa sta še Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) in Petar Stojanović (Dinamo Zagreb). Veliko težje delo ima prvi, saj bodo Kijevčani doma lovili dva zadetka zaostanka, ki so si ga je nakopali v Amsterdamu. V boljšem položaju je hrvaški prvak, saj je na gostovanju v Bernu remiziral (1:1).