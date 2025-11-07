Slovenija avgusta z drugo največjo mesečno rastjo obsega storitev v EU

Obseg opravljenih storitev se je avgusta v območju z evrom na mesečni ravni povečal za 0,1 odstotka in na medletni za 1,7 odstotka, v EU pa se je glede na julij zmanjšal za 0,2 odstotka in glede na avgust lani okrepil za 1,8 odstotka. Slovenija je imela na mesečni ravni drugo največjo rast, je objavil evropski statistični urad Eurostat.

Julija se je po revidiranih podatkih Eurostata obseg storitev v mesečni primerjavi tako v območju z evrom kot v EU povečal za 0,3 odstotka.

Obseg storitev se je avgusta glede na julij skrčil v informacijski in komunikacijski dejavnosti (-0,9 odstotka) ter transportu in skladiščenju (-0,6 odstotka), okrepil pa v poslovanju z nepremičninami (+0,9 odstotka), v administrativnih in pomožnih storitvenih dejavnostih (+0,5 odstotka) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (+0,1 odstotka). V turizmu in gostinstvu je ostal nespremenjen.

V EU je na mesečni ravni obseg storitev upadel v poslovanju z nepremičninami ter v informacijski in komunikacijski dejavnosti (v obeh kategorijah po -1,2 odstotka), v transportu in skladiščenju (-0,7 odstotka), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (-0,4 odstotka) ter v turizmu in gostinstvu (-0,1 odstotka). V administrativnih in pomožnih storitvenih dejavnostih se je povečal (+0,4 odstotka).

Največji padec v Luksemburgu, največji skok v Grčiji

Med državami, za katere so bili na voljo podatki, so največji mesečni padec doživeli Luksemburg (-4,8 odstotka), Romunija (-2,4 odstotka) in Danska (-1,9 odstotka). Največje mesečne skoke so imele Grčija (+5,4 odstotka), Slovenija (+2,8 odstotka) in Francija (+0,7 odstotka).

Na medletni ravni je obseg storitev najbolj nazadoval na Madžarskem (-4,5 odstotka), Malti (-3,1 odstotka) in v Avstriji (-2,0 odstotka). Na drugem koncu lestvice so imeli najkrepkejšo rast v Grčiji (+25,3 odstotka), Litvi (+7,9 odstotka) in na Danskem (+6,0 odstotka). Slovenija je beležila medletno povečanje za 1,8 odstotka.