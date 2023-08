Stadion v Stožicah bo danes na srečanju med slovenskim in turškim prvakom nabito poln. Vse vstopnice so že prodane.

Mauro Icardi je lani Argentini pomagal do svetovnega naslova, letos pa skuša Galatasaray popeljati v skupinski del lige prvakov. Foto: Guliverimage Zvečer bodo Stožice na evropski tekmi Olimpije polne do zadnjega kotička. Prvič po letu 2014 in prijateljski tekmi s Chelseajem bo največji slovenski nogometni objekt poln na mednarodnem srečanju, v goste pa prihaja turški velikan Galatasaray. V svojih vrstah ima ogromno zvezdnikov, največjega zanimanja je deležen argentinski as Mauro Icardi, trener zmajev Joao Henriques pa sporoča, da bo imel ljubljanski prvak, s katerim v Evropi še ni izgubil, opravka s superfavoritom.

Za Galatasaray bi bilo vse drugo kot udeležba v ligi prvakov veliko razočaranje. Italijan Nicolo Zaniolo in napadalec iz Slonokoščene obale Wilfried Zaha v Ljubljani ne bosta zaigrala, bosta pa verjetno v kadru na povratni tekmi v Istanbulu. Danes v enajsterici zmajev ne bo kaznovanega Agustina Doffa, a je strateg Olimpije prepričan, da ga bodo soigralci dobro nadomestili ter igra zmajev v zvezni vrsti proti zahtevnemu tekmecu ne bo trpela.

Srečanje, ki si ga bodo ogledali tudi slovenski košarkarji, ki jih ob 18. uri v dvorani Stožice čaka obračun s Črno goro, se bo začelo ob 21. uri.

Kako se je zvezdnik Galatasarayja Urugvajec Lucas Torreira v hotelu fotografiral z Luko Dončićem:

Torreira ve Slovenyalı Luka Doncic. pic.twitter.com/E5R58PfGs2 — Dakika Sports (@dakikasports) August 7, 2023

Groza v Atenah, kjer je ugasnilo življenje navijača Aeka

Nekdanji trener Olimpije Igor Bišćan zaradi tragičnih dogodkov v Atenah, ki so jih zakuhali navijači zagrebškega Dinama, danes ne bo mogel voditi srečanja. Foto: Guliverimage Danes bi moral biti odigran dvoboj v Atenah med grškim (AEK) in hrvaškim prvakom (Dinamo Zagreb), a je zaradi tragičnega dogodka, smrti 22-letnega navijača atenskega kluba, ki je izgubil življenje v navijaških obračunavanjih z gostujočimi privrženci, prestavljen.

Pred stadionom Nea Filadelfia v Atenah so v spomin pokojnega navijača, ki je bil zaboden do smrti, prižgali sveče in razvili transparent. Policija je po silovitem obračunavanju v noči na torek aretirala 98 navijačev, ki jih čaka zaslišanje pri tožilcu.

Mesto v bližini stadiona v Atenah, kjer so do smrti zabodli navijača Aeka. Foto: Guliverimage

Hrvati so pripotovali v Atene v velikem številu, prišlo jih je več kot sto, čeprav na tej tekmi velja prepoved gostujočih navijačev. Podoben odlok velja tudi za četrtkov dvoboj kvalifikacij za konferenčno ligo v Splitu med Hajdukom in solunskim Paokom. Član Aeka je sicer tudi mladi slovenski branilec Žiga Laci, a ni prijavljen za nastop v Evropi.

Klubska zastava grškega prvaka je danes v znak žalovanja spuščena na pol droga. Foto: Guliverimage

Horvat pred tekmo s PSV navdušil z evrogolom

Zahtevno delo čaka slovenski dvojec v vrstah Sturma. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki se je v soboto izkazal s prekrasnim zadetkom proti Lasku, bosta gostovala pri nizozemskem velikanu PSV Eindhovnu.

Evrogol Tomija Horvata na sobotni tekmi proti Lasku (2:0):

🚀 Tomi Horvat, bu sezonki ilk golünü muazzam bir şekilde attı!



40' Sturm Graz 1-0 LASK pic.twitter.com/ttaZMuXxk0 — Avusturya Futbolu | 🇦🇹🇹🇷 (@AvusturyaFutbol) August 5, 2023

Na stadionu Torsvollur, ki sprejme 6.500 gledalcev, se bosta v Torshavnu pomerila prvaka Ferskih otokov in Norveške. KI Klaksvik je največja senzacija te evropske sezone, izločil je že prvaka Madžarske in Švedske, v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov pa bi se lahko, če bo izločil še ekipo Moldeja, nameril celo na Olimpijo. Seveda če bodo zmaji presenetili Galatasaray.

Ob 21. uri se bo poleg srečanja v Ljubljani začel dvoboj tudi na znamenitem stadionu Municipal v Bragi, zarezanem v skalno gmoto, kjer bo gostoval srbski podprvak TSC iz Bačke Topole. Zadnji si je že zagotovil dolgo evropsko jesen, najmanj udeležbo v skupinskem delu konferenčne lige, njegove barve pa brani tudi Hrvat Josip Ćalušić, član šampionske zasedbe Celja iz leta 2020.

Andraž Šporar je v izjemni strelski formi. Bo pretental tudi obrambo francoskega velikana Marseilla? Foto: Guliverimage

"Slovenski" Panathinaikos proti nekdanjemu evropskemu prvaku

V sredo bodo dejavni štirje slovenski legionarji. Andraž Šporar, ki je evropsko sezono odprl izjemno, saj se je proti Dnipru-1 med strelce vpisal kar trikrat, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, ki je imel v zadnjem času zdravstvene težave, se bodo v derbiju tretjega kroga kvalifikacij v Atenah udarili s francoskim velikanom iz Marseilla, slovaški prvak Slovan Bratislava pa si bo skušal tudi s pomočjo slovenskega branilca Kenana Bajrića priigrati čim boljšo popotnico za povratno srečanje proti Maccabiju iz Tel Aviva.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (prve tekme):

Torek, 8. avgust:

Sreda, 9. avgust:

Pari zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov:



Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys Bern

Antwerpen - AEK Atene/Dinamo Zagreb

Rakow Czestochowa/Aris Limassol - Köbenhavn/Sparta Praga

KI Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray

Rangers/Servette - PSV Eindhoven/Sturm Gradec

Braga/Bačka Topola - Panathinaikos/Marseille