V živo: Mariborčani letijo, po Kronavetru zadel še Tavares

Nogometaši Maribora pravkar igrajo povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov. Na prvi tekmi pred slabim tednom dni so Mariborčani svoje delo opravili z odliko, v Reykjaviku so Valur premagali kar s 3:0 in si na široko odprli vrata v drugi krog kvalifikacij. Na delu so tudi štirje slovenski legionarji.

Mariborčani so na Islandiji gladko slavili, tudi na drugi tekmi pa so hitro zapretili. Že v tretji minuti Dino Hotić silovito streljal z roba kazenskega prostora in stresel prečko. V enajsti minuti je pritisk domačih obrodil sadove. Spet je bil v akciji Hotić, pot do gola pa je našel Rok Kronaveter, ki je dosegel svoj prvenec v majici Maribora v Ljudskem vrtu. Navijači so v Ljudskem vrtu na nov zadetek čakali le kakšnih 20 minut, ko je mrežo Islandcev zatresel še vijolični kapetan Marcos Tavares.

Maribor je na Islandiji zmagal s 3:0. V polno so zadeli Špiro Peričić, Hotić, nato pa je bil z bele točke natančen še Kronaveter, ki je podal tudi za prva dva zadetka. Mariborčani so se na obračun podali s slabo popotnico, saj jih je v soboto v prvem krogu državnega prvenstva na domačem igrišču porazil Triglav, medtem ko je imel Valur v islandskem prvenstvu prosti vikend in čas za pripravo na povratni obračun.

Zmagovalca obračuna čaka v drugem krogu kvalifikacij obračun s švedskim AIK ali armenskim Araratom. Na prvi tekmi so bili z 2:1 boljši Armenci.

V lov za drugim krogom še štirje legionarji

Andraž Šporar se je vpisal med strelce že na prvi evropski tekmi v novi sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Za napredovanje v drugi krog kvalifikacij se pravkar borijo tudi štirje slovenski legionarji. Andraž Šporar in Kenan Bajrić s slovaškim prvakom Slovanom ugoden rezultat lovita na gostovanju pri Sutjeski iz Nikšića. Prva tekma v Bratislavi se je končala z remijem 1:1, za slovaški klub pa je edini zadetek dosegel ravno Šporar. Kako bo tokrat?

Uroš Korun si napredovanje s poljskim prvakom Piast Gliwice skuša zagotoviti pred domačimi gledalci. Slovenec je na gostovanju pri Bateju iz Borisova igral vseh 90 minut in skupaj z ekipo iztržil remi (1:1). Tudi drugo tekmo je začel v prvi postavi. Ferencvaroš iz Budimpešte, pri katerem igra branilec Miha Blažič, pa na gostovanju pri Ludogorcu iz Razgrada brani prednost 2:1 iz prve tekme. Tudi Blažič je srečanje odprl v začetni enajsterici.

Napredovanje v naslednji krog so si v torek priigrali estonski Kalju, gruzijski Saburtalo Tbilisi, finski HJK, malteška Valetta, srbska Crvena zvezda in valižanski The New Saints.

Liga prvakov, kvalifikacije, 1. krog (povratne tekme):

