Atomski finale v Lizboni: Bayern in PSG za evropsko krono!

V finalu nogometne lige prvakov se bosta prvič udarila francoski Paris Saint-Germain in nemški Bayern. Nemci bodo v Lizboni, tekma se bo začela ob 21. uri, lovili svojo šesto lovoriko med evropsko elito, Parižani pa bodo skušali priti do prvenca in s tem že četrte lovorike v sezoni. Tudi Bayern bi lahko prišel do slovitega trojčka lovorik (DP, pokal in liga prvakov), kar mu je uspelo že leta 2013.

Finale najbolj prestižnega evropskega klubskega tekmovanja bi sicer moralo biti na sporedu že 30. maja v Istanbulu, a je pandemija novega koronavirusa v prvi polovici marca prekinila tekmovanje sredi osmine finala. Po daljšem posvetovanju je Evropska nogometna zveza (Uefa) sprejela odločitev, da skrajšane zaključne boje v avgustu gosti portugalska Lizbona.

Nekateri so morali pred odhodom na Iberski polotok odigrati še obračune osmine finala, kasneje pa sta se v portugalski prestolnici na zaključnem turnirju najbolje znašla francoski PSG, ki je sprva srečno napredoval proti Atalanti (2:1) ter nato suvereno opravil z Leipzigom (3:0), in nemški Bayern, ki je z istim izidom v polfinalu ugnal Lyon, v četrtfinalu pa je povsem povozil Barcelono z 8:2.

Ekipe, ki se lahko pohvalijo s slovitim trojčkom: Celtic (1967),

PSV (1988),

Manchester United (1999),

Barcelona (2009, 2015),

Inter (2010),

Bayern (2013, 2020?),

PSG (2020?).

Tuchel: Zasluženo smo v finalu

Rico bo skoraj zagotovo nocoj stal med vratnicama PSG. Keylor Navas še ni nared. Foto: Reuters Za 73,5 centimetra visok in 7,5 kilograma težak pokal se bodo pomerili prvič v zgodovini kluba. Pred tem so le enkrat igrali v polfinalu, in sicer v sezoni 1994/95, ko jih je izločil Milan.

"Bayern ima neprimerno več izkušen z igranjem tovrstnih tekem, zato so v prednosti, a tudi mi smo zasluženo v finalu. Morali bomo najti idealno zmes igranja s samozavestjo, svobodo in iskati priložnosti. Finale ni čas, kjer bi karkoli eksperimentiral. Pripravljali se bomo tako kot proti Atalanti in Leipzigu," pravi trener PSG Thomas Tuchel, ki je potrdil, da se Marco Verratti in Idrissa Gueye vračata v kader, treniral pa je tudi vratar Keylor Navas. Ali bo kdo od omenjenih zaigral v prvi postavi, se bodo v ekipi odločili tik pred tekmo.

Kdo bo zmagovalec lige prvakov? PSG 4 +

Bayern 8 + Oddanih 12 glasov

Verjetni začetni postavi v Lizboni:



PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di María, Neymar, Mbappé

Vprašljiva : Kurzawa , Navas Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perišić, Müller, Gnabry; Lewandowski

Vprašljiva : Boateng , Pavard Sodnik: Daniele Orsato (Ita)

Bavarci meljejo: zmagali so na zadnjih 20 tekmah

Bayern pod vodstvom Hansija Flicka leti. Na zadnjih 20 uradnih tekmah ne poznajo drugega kot zmage. Na zadnjih treh obračunih v ligi prvakov je proti Chelseaju, Barceloni in Lyonu zabil kar 15 golov. Katalonce so "razbili" s kar 8:2 in poskrbeli za njihovo največjo evropsko sramoto.

Hansi Flick tako kot Tuchel na drugi strani taktike ne bo spreminjal. Foto: Reuters

Trener Bayerna poudarja, da ne razmišljajo o obrambni taktiki. "Igranje visoko in pritiskanje na nasprotnikovo obrambo je naš podpis. S tem ekipi onemogočimo veliko prostora," poudarja Flick. "Vem, da se s tem odpira veliko prostora za našo obrambo, a pomembno je, da izvajaš na tistega, ki ima žogo," dodaja.

Liga prvakov, finale: Nedelja, 23. avgust:

21.00 PSG -Bayern

Najboljši strelci lige prvakov v tej sezoni: 15 – Lewandowski (Bayern)

10 – Haaland (Salzburg/Borussia D.)

9 – Gnabry (Bayern)

6 – Depay (Lyon), Jesus (Man City), Kane (Tottenham), Mertens (Napoli), Sterling (Man City)

5

...

Najuspešnejše ekipe v ligi prvakov: 13 - Real Madrid (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)



7 - AC Milan (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)



6 - Liverpool (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)



5 - Bayern (1974, 1975, 1976, 2001, 2013)

Barcelona (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)



4 - Ajax (1971, 1972, 1973, 1995)



3 - Inter (1964, 1965, 2010)

Man Utd. (1968, 1999, 2008)



2 - Juventus (1985, 1996).

Benfica (1961, 1962)

Nottingham Forest (1979, 1980)

Porto (1987, 2004)



1 - Celtic (1967)

HSV (1983)

Steaua (1986)

Marseille (1993)

Chelsea (2012)

Borussia Dortmund (1997)

Feyenoord (1970)

Aston Villa (1982)

PSV (1988)

Crvena zvezda (1991)

Preberite še: