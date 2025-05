Nogometaši Interja iz Milana in pariškega PSG bodo danes sklenili sezono lige prvakov. V finalu, ki se bo začel ob 21. uri v Münchnu, se bo Inter boril za četrto lovoriko v tem tekmovanju, medtem ko PSG lovi sploh prvo v zgodovini kluba. To bo peti finale, ki ga bo gostil München, na vseh štirih pred tem pa se je veselila ekipa, ki pred tem še ni imela te lovorike, kar govori v prid pariške ekipe.

Liga prvakov, finale:

Sobota, 31. maj:

München bo še petič v zgodovini prizorišče finala lige prvakov, v vseh petih dozdajšnjih primerih pa so se na koncu veselili nogometaši kluba, ki je naslov osvojil prvič. To je zagotovo spodbudna novica za PSG, k v svojih vitrinah pokala lige prvakov še nima, si pa za to močno prizadeva že od leta 2011, ko je ekipa prešla v roke novih bogatih katarskih lastnikov. Enkrat je bil PSG že v finalu, in sicer je bil leta 2020 boljši Bayern München. Dolgo časa na prvaka čaka tudi Francija, saj je nazadnje slavil Marseille leta 1993. Tudi takrat se je finale igral v Münchnu.

Trener Luis Enrique si prizadeva postati šele šesti trener v zgodovini lige prvakov, ki bi osvojil tekmovanje z dvema različnima kluboma, s čimer bi PSG zagotovil prvo štirikratno krono, potem ko je to sezono že osvojil naslove Ligue 1, pokala in ligaškega pokalnega zmagovalca.

Inter bo lovil četrti naslov. Foto: Reuters

Enrique, ki je kot trener Barcelone v sezoni 2014/15 osvojil ligo prvakov, je šele deseti trener, ki se je z različnimi klubi uvrstil v finale evropskega pokala. Le šest jih je osvojilo pokal z več ekipami: Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburg 1983), Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997, Bayern 2001), Jose Mourinho (Porto 2004, Inter 2010), Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern 2013), Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007; Real Madrid 2014, 2022, 2024) in Pep Guardiola (Barcelona 2009, 2011; Manchester City 2023).

Verjetni začetni postavi: PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia. Inter: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrix Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martinez, Marcus Thuram.

Inter lovi četrti naslov, PSG prvega

Inter je v Ligi prvakov nazadnje zmagal leta 2010, a ta finale predstavlja za Nerazzurre zadnjo priložnost za osvojitev trofeje v tej sezoni, potem ko so naslov prvaka serie A izgubili za eno samo točko proti Napoliju. Za razliko od PSG je Interjeva ekipa zasnovana na izkušnjah, saj igralci, stari več kot 30 let, v tej sezoni najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja odigrajo 43 odstotkov vseh igralnih minut. Ob tem je zavidanja vreden podatek, da v tem tekmovanju niso nikoli zaostajali več kot 370 sekund, na kar 11 od 14 odigranih tekem pa so zadeli prvi. Inter je s podobno postavo igral tudi v finalu leta 2023 proti Manchester Cityju, takrat se je znašel na poraženi strani, zato bo Inter še odločnejši, da bo tukaj še četrtič osvojil naslov evropskega prvaka.

Luis Enrique je ligo prvakov že osvojil z Barcelono. Bo mu uspelo tudi s PSG? Foto: Reuters

V središču pozornosti se bosta zagotovo znašla Lautaro Martinez na eni in Ousmane Dembele na drugi strani. Interjev nogometaš si prizadeva postati prvi igralec, ki bo v eni evropski sezoni za Nerazzurre dosegel deset golov, hkrati pa bi bil lahko šele šesti igralec, ki bo zadel v vseh štirih izločilnih krogih v isti sezoni lige prvakov. Na drugi strani noben igralec PSG ni bil udeležen pri več doseženih golih v ligi prvakov kot Dembele, ki je v tej sezoni dosegel osem zadetkov in se podpisal pod štiri asistence.

Italijani z žalnimi trakovi, ravno danes se je poslovil nekdanji predsednik Pri milanskem Interju so pred tekmo izvedeli žalostno novico. Nekdanji predsednik in lastnik kluba Ernesto Pellegrini je umrl v starosti 84 let. Nogometaši Interja bodo danes nastopili s črnimi žalnimi trakovi. "Enajst let je vodil Inter z modrostjo, častjo in odločnostjo ter pustil neizbrisen pečat v zgodovini našega kluba," so italijanski podprvaki objavili na omrežju X. Tudi drugi klubi, kot je torinski Juventus, so prav tako izrazili sožalje na platformi. Po poročanju italijanskih medijev naj bi Pellegrini zbolel za okužbo pljuč, piše nemška tiskovna agencija dpa. Bil je uspešen podjetnik v gostinstvu in je klub prevzel leta 1984. V času svojega mandata je v Milano pripeljal nemške zvezdnike, kot so Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus in Jürgen Klinsmann. Pod njegovim vodstvom je klub enkrat osvojil naslov državnega prvaka in dvakrat pokal Uefa. Leta 1995 je svoje delnice prodal naftnemu magnatu Massimu Morattiju. Vir: STA

Inter "rešuje" Italijane

Inter je zadnji italijanski klub, ki je osvojil ligo prvakov. Pravzaprav se je v finalu od zmage nad Bayernom v Madridu pred 13 leti uvrstil le še en klub iz serie A, Juventus pa je v letih 2015 in 2017 izgubil proti Barceloni oz. Real Madridu. Še drugič v treh seznah pa se bo zgodilo, da se bosta pomerili ekipi, ki se nista srečali še nikoli.

Parižani v ligaškem delu, letos je ta prvič nadomestil nekdanji skupinski del tekmovanja, niso blesteli in so si napredovanje v izločilne boje priigrali šele z zmagama v zadnjih dveh krogih. Nato so po vrsti ugnali Brest, Liverpool, Aston Villo in Arsenal, ki ga je PSG v polfinalu izločil s skupnim izidom 3:1. Inter je bil v ligaškem delu četrti najboljši med 36 ekipami, zato je neposredno napredoval v osmino finala. Tam je brez težav izločil Feyenoord, v četrtfinalu je bil tesno boljši od Bayerna, v polfinalu pa po dveh spektaklih po podaljšku še od Barcelone s 7:6.

Tekmo na Allianz Areni bo sodila romunska trojica na čelu z glavnim sodnikom Istvanom Kovacsom.

Najboljši strelci lige prvakov: 13 – Guirassy (Borussia), Raphinha (Barcelona)

11 – Kane (Bayern), Lewandowski (Barcelona)

9 – Martinez (Inter)

8 – Dembele (PSG), Haaland (Manchester City), Vinicius (Real Madrid)

...

3 – Šeško (RB Leipzig)

Najuspešnejši klubi v ligi prvakov: 15 naslovov - Real Madrid

7 - AC Milan

6 - Bayern München, Liverpool

5 - Barcelona

4 - Ajax

3 - Inter, Manchester United

2 - Benfica, Chelsea, Juventus, Nottingham Forest, Porto

1 - Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Crvena zvezda, Feyenoord, Hamburg, Manchester City, Marseille, PSV Eindhoven, Steaua Bukarešta

Lestvica ligaškega dela: