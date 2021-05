Guardiola najsrečnejši človek na svetu, v Portu že pošteno vroče

Danes bo znan novi evropski prvak. V angleškem velespopadu bosta za naslov obračunala kluba iz Manchestra in Londona, podprta z arabskim in ruskim kapitalom. Manchester City, ki mu na stavnicah kaže bolje, lovi svoj prvi evropski naslov, Chelsea pa naskakuje drugega. Spektakel se bo pred več kot 16 tisoč gledalci v Portu začel ob 21. uri.

Sprva je bilo mišljeno, da se bo sklepno dejanje največjega klubskega tekmovanja odigralo v Istanbulu, a je naknadno prišlo do menjave prizorišča, saj je britanska vlada v obdobju epidemije covid-19 uvrstila Turčijo na rdeči seznam za potovanja. Tako bo finale lige prvakov še drugo leto zapored odigran na Portugalskem. Lani je v Lizboni postal najboljši Bayern München, ki je v finalu spravil v slabo voljo PSG in njegovega takratnega trenerja Thomasa Tuchela. Kdo pa bo najboljši v Portu?

V Porto je pripotovalo ogromno navijačev iz Anglije. Foto: Reuters

Chelsea dvakrat zapored boljši

V mestu, ki sta ga v času igralske kariere vzljubila Zlatko Zahović in Miran Pavlin, bo danes ob 21. uri vrhunec evropske sezone 2020/21. Ligo Europa je v sredo osvojil Villarreal, po nepozabni drami pokvaril načrte Manchester Unitedu in s tem preprečil, da bi se angleški klubi letos polastiti obeh evropskih lovorik. Čast mesta Manchester bo tako reševal City. V angleškem prvenstvu je bil najboljši, suvereno postal prvak, po drugi strani pa je v zadnjih tednih doživel kar dva neuspeha proti Chelseaju. Londončani so bili najprej usodni za City prejšnji mesec v polfinalu pokala FA, ko so izbrance Josepa Guardiole ugnali na Wembleyju (pozneje so v finalu izgubili proti Leicester Cityju), nato pa so prizadejali Cityju še poraz v gosteh, ko so bili v prvenstvu boljši na Etihadu.

V petek je na ulicah Porta prišlo do posameznih izgredov, v katerih so fizično obračunali navijači obeh finalistov. Foto: Reuters

Omenjeni zmagi dvigujeta optimizem v taboru modrih, saj je nemški strateg Thomas Tuchel prek njih nakazal, kako se lahko vsaj enakovredno kosa z v tej sezoni najbolj vročim angleškim klubom. Je pa vprašanje, kako uspešno se bo proti Cityju zoperstavil zvečer, ko namerava Josep Guardiola znova "uporabiti" udarno enajsterico brez striktnih napadalcev. V napadu namerava znova zaigrati zgolj z lažno devetko. Ko je letos dvakrat izgubil proti Chelseaju, je vedno začel dvoboj z napadalci, z Gabrielom Jesusom oziroma Sergiem Agüerom, danes pa naj bi se, City je na tak način v polfinalu lige prvakov izločil PSG, ponovno odločil za enajsterico brez napadalcev.

Bo Josep Guardiola ponudil Sergiu Agüeru priložnost za nastop na njegovi zadnji tekmi za City? Foto: Reuters

Tako je bilo tudi 3. januarja, ko je City zadnjič premagal Chelsea. V Londonu je zmagal s 3:1, že po 34 minutah pa vodil s 3:0. Takrat je modre vodil še Frank Lampard, nato pa je klubsko ikono Chelseaja nasledil Nemec Tuchel, konsolidiral obrambo in popeljal modre višje na lestvici. Za zdaj sezone še ni končal z lovoriko, a se mu danes ponuja velika priložnost, da se drugič v zgodovini povzpne na evropski vrh. Prvič po letu 2012.

Predstavitev obeh finalistov LP:

Guardiola: To je privilegij

Kevin De Bruyne je v polfinalu blestel proti PSG. Foto: Getty Images Tudi stavne hiše ne skrivajo, da vloga favorita pripada Manchester Cityju. ''Lahko sem najsrečnejši človek na svetu, ker sem tukaj. To je privilegij, to je velika čast. Skušali bomo osvojiti naslov, dati vse od sebe. Vse, kar moramo storiti, je to, da smo iskreni do sebe,'' je pred velikim finalom pojasnjeval Josep Guardiola, ki bo kot trener lovil svoj tretji evropski naslov.

Dva je osvojil z Barcelono, nato je z Bayernom trikrat zapored izpadel v polfinalu, s Cityjem pa se je letos prvič prebil do sklepnega dejanja. ''Vsi smo tekmovalci, vsi želimo zmagati. Kot igralci razumemo, kaj prinaša ta tekma. Če zmagaš, si junak, če pa izgubiš, pa predstavljaš neuspeh,'' sporoča Belgijec Kevin De Bruyne, gonilna sila uspešnih evropskih tekem Cityja v tej sezoni, ki bi lahko obrambi Chelseaja povzročal ogromno težav.

Tuchel: Kot da bi opazoval luno na nebu

Thomas Tuchel na zadnjem treningu v Portu ni skrival dobre volje. Foto: Reuters Trener Chelseaja Thomas Tuchel ima priložnost, da v svojem drugem finalu lige prvakov končno postane evropski prvak. Lani mu s PSG ni uspelo, Bayern je v Lizboni zmagal z 1:0.

''Kot otrok vedno sanjariš o takšnih tekmah, pri katerih pa je tako, kot da bi opazoval luno na nebu. Mesec je tako, tako daleč. Do naslova je še daleč. Ne bom pretiraval, če bom rekel, da sta Man City in Bayern najboljše, kar sta ponudili zadnji evropski sezoni. Skušali bomo zmanjšati razliko do Cityja, v nogometu je tako, da to v 90 minutah lahko napraviš,'' je nemški strateg prepričan, da bi lahko danes s Chelseajem priredil presenečenje in še tretjič zapored premagal City. S tem bi nadaljeval niz osvajanja evropskih naslovov pod taktirko nemških trenerjev, ki ga je leta 2019 začel Jürgen Klopp (Liverpool), lani pa nadaljeval Hansi Flick (Bayern).

Navijači Man Cityja in Chelseaja so preplavili ulice drugega največjega portugalskega mesta. Foto: Reuters

''Čaka nas poseben dan. Navijači se vračajo na tribune, želimo pisati zgodovino. Gre za naslov evropskega prvaka, morali bomo biti najboljši, kar smo lahko,'' dodaja kapetan modrih Cesar Azpilicueta. Pravico v finalu bo delil njegov rojak, španski delivec pravice Antonio Miguel Mateu Lahoz. Spektakel se bo začel ob 21. uri.

Verjetni začetni postavi: Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden. Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount.