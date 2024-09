Slovenci dočakali veliki trenutek

V novem tekmovalnem formatu lige prvakov, v katerem po novem nastopa 36 ekip, bo tudi četrtek zaznamovan v barvah najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. V ospredju bodo tudi številni slovenski legionarji, ogromno pozornosti bo požel obračun v Madridu, kjer bo Jan Oblak z Atleticom na slovenskem derbiju pričakal Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla. Crvena zvezda bo s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem gostila Benfico, graški Sturm z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom pa bo gostoval pri francoskem Brestu.

Najvrednejša slovenska nogometaša iz oči v oči v Madridu

V ospredju slovenskih ljubiteljev lige prvakov bo danes zagotovo srečanje na Wandi Metropolitano, kjer si bosta med drugim nasproti stala najvrednejša slovenska nogometaša ter dva izmed stebrov izbrane vrste Jan Oblak in Benjamin Šeško. Po ocenah Transfermarkta je vrednost Šeška ocenjena na 50 milijonov evrov, Oblaka pa na 28. Poleg omenjenih dveh nogometašev naj bi srečanje v prvi enajsterici začel tudi Kevin Kampl.

Atletico Madrid in RB Leipzig sta se že pomerila v četrtfinalu lige prvakov leta 2020, z 2:1 pa so bili takrat boljši nogometaši nemškega kluba. Obe ekipi pa v tej sezoni sploh še nista izgubili. Šeško je bil pred leti tudi na radarju Atletov, ki so podrobno spremljali njegovo udejstvovanje pri Salzburgu, kjer je slovenski napadalec delal prve korak v svet elitnega nogometa. V lanski sezoni se je podpisal pod 18 zadetkov, v ligi prvakov je na osmih tekmah dosegel dva gola.

V prvi enajsterici Leipziga naj bi mesto dobil tudi Kevin Kampl. Foto: Guliverimage

A slovenskega napadalca v boju za zadetke na drugi strani čaka slovenska "hobotnica" Jan Oblak, ki je na zadnjih tekmah la lige pokazal odlično pripravljenost. Atletico je na zadnjih štirih tekmah ostal brez prejetega gola, skupno pa je ob zadnji zmagi nad Valencio zabeležil že svojo 450. tekmo v dresu španskega prvoligaša, s čimer je že dodobra zasidran v zgodovino kluba. Od tega mu je na več kot dvesto tekmah uspelo ohraniti mrežo nedotaknjeno. Atletico je bil ob tem v lanski sezoni lige prvakov edini klub, ki je na petih domačih tekmah vselej zmagal.

Timi Max Elšnik Foto: Reuters

Že ob 18.45 pa bosta prvič slast igranja v ligi prvakov okusila Vanja Drkušić in Timi Max Elšnik, ki bosta s Crveno zvezdo gostila Benfico. Rdeče-beli so v srbskem prvenstvu dosegli šest zmag in remi in se tako v ligo prvakov podajajo na krilih samozavesti. Na drugi strani je Benfica na prvih štirih tekmah v Primeiri osvojila le štiri točke, zato je moral Roger Schmidt zapustiti trenerski stolček, zamenjal pa ga je Bruno Lage.

Ekipi se bosta srečali prvič po 40 letih, nazadnje je Benfica leta 1984 zmagala v razburljivem dvoboju prvega kroga evropskega pokala s skupnim izidom 4:3. Sicer pa se Crvena zvezda ne more pohvaliti s kakšnim posebnim izkupičkom, saj je izgubila 14 od prejšnjih 18 tekem v tem tekmovanju, pri čemer ima le Mälmo (83 %) slabši izkupiček od Srbov (78 %).

Prvo dejanje nove evropske sezone pa čaka še dva slovenska legionarja – Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata, ki bosta z graškim Sturmom gostovala v Franciji pri Brestu.

Zanimivo bo tudi na nekaterih drugih zelenicah, v la ligi še naprej neporažena Barcelona, ki je izjemno vstopila v sezono, bo na delu pri Monacu, angleški podprvak Arsenal pa se bo mudil v Bergamu pri Atalanti.

Uvodni krog ligaškega dela lige Europa bo na sporedu prihodnji teden, 36 udeležencev konferenčne lige, med katerimi sta tudi Celje in Olimpija, pa se bo prvič potegovalo za točke v začetku oktobra.

