Oblak po maščevanje nad Belgijci, Vinčić na "bitki za Britanijo"

Danes bo odigrana še druga polovica dvobojev 4. kroga nogometne lige prvakov. V torek sta si kot prva napredovanje med 16 najboljših zagotovila Manchester City in branilec naslova Real Madrid. Jan Oblak bo pozno popoldan z Atleticom lovil dragocene točke za preboj v osmino finala proti neporaženemu belgijskemu prvaku Club Brugge, Samir Handanović, ki naj bi znova grel klop, pa bo z Interjem v poslastici večera gostoval pri Barceloni. Slavko Vinčić bo delil pravico na srečanju v Glasgowu med Rangers in Liverpoolom.

Liga prvakov, skupinski del (4. krog – sreda): Skupina A:

Sreda, 12. oktober:

18.45 Napoli – Ajax

21.00 Glasgow Rangers – Liverpool Lestvica:

1. Napoli 3 tekme – 9 točk

2. Liverpool 3 – 6

3. Ajax 3 – 3

4. Rangers 3 – 0 Skupina B:

18.45 Atletico Madrid (Jan Oblak) – Club Brugge

21.00 Bayer Leverkusen – Porto Lestvica:

1. Club Brugge 3 – 9

2. Porto 3 – 3

3. Bayer Leverkusen 3 – 3

4. Atletico Madrid 3 – 3 Skupina C:

21.00 Viktoria Plzen – Bayern München

21.00 Barcelona – Inter (Samir Handanović) Lestvica:

1. Bayern München 3 – 9

2. Inter 3 – 6

3. Barcelona 3 – 3

4. Viktoria Plzen 3 – 0 Skupina D:

21.00 Sporting Lizbona – Marseille

21.00 Tottenham – Eintracht Frankfurt Lestvica:

1. Sporting 3 – 6

2. Tottenham 3 – 4

3. Eintracht 3 – 4

4. Marseille 3 – 3

Jan Oblak potrebuje točke v boju za napredovanje v osmino finala. Foto: Guliverimage Danes se bo dogajanje v ligi prvakov začelo v Madridu in Neaplju. Pri Atleticu je vrag po porazu v Belgiji (0:2) odnesel šalo. Pravljica Club Bruggeja, ki je s stoodstotnim izkupičkom krepko v vodstvu in je le eden izmed petih klubov z devetimi točkami po treh krogih (poleg njega še Manchester City, Real, Bayern in Napoli), tako da se mu nasmiha preboj med 16 najboljših, bi se lahko nadaljevala v španskem glavnem mestu. Jan Oblak se nerad spominja zadnje tekme, na kateri ni branil slabo, a vseeno izgubil z 0:2.

Trener Los Colchoneros Diego Simeone se zaveda, da bo treba osvajati več točk, Atleticu pa bo poskušal v skupini prekrižati načrte tudi Bayer Leverkusen, ki je poglavje z novim trenerjem Xabijem Alonsom začel z zmago nad Schalkejem. V sredo bo sloviti Španec debitiral v ligi prvakov, na drugi strani pa bo stal portugalski prvak Porto.

Napoliju gre v tej sezoni imenitno. Nazadnje je spravil v obup Ajax. Sredi Amsterdama je zmagal z neverjetnih 6:1, blesti tudi v serie A, tako da je evforija v mestu pod Vezuvom na vrhuncu. Trener Luciano Spalletti je sprožil evforijo, tako da se Ajaxu, ki bo pogrešal kaznovanega kapetana Dušana Tadića, obeta vse prej kot preprosto gostovanje.

Xabi Alonso bo danes debitiral v Evropi kot trener Bayerja. Foto: Reuters

Na drugi tekmi skupine si bo potrti Liverpool, ki je v nedeljo izgubil derbi angleškega prvenstva pri Arsenalu (2:3), ostal pa tudi brez poškodovanega Luisa Diaza, celil rane na Škotskem. Tam mu lahko zagreni življenje Glasgow Rangers. Kloppovo četo čaka nato v nedeljo derbi s Cityjem. Dvoboj v Glasgowu bo sodil slovenski delivec pravice Slavko Vinčić.

Barcelona si ne sme privoščiti spodrsljaja

Xavi Hernandez je bil nezadovoljen s sojenjem Slavka Vinčića. V sredo bo na tekmi med Barcelono in Milanom sodil Poljak Szymon Marciniak. Vinčić bo zvečer sodil na Škotskem. Foto: Reuters Skupina smrti C, v kateri po pričakovanju beleži najslabše rezultate Viktoria Plzen, prinaša poslastico v Barceloni. Katalonci bodo na Camp Nouu gostili Inter. Prejšnji teden so ostali praznih rok na San Siru (0:1), trener Xavi Hernandez pa je po tekmi potožil o dveh spornih odločitvah slovenskega sodnika Slavka Vinčića. Vseeno še verjame v srečen konec Barcelone.

Napoveduje, kako čakajo Blaugrano do konca skupinskega dela še tri finala. Tokrat bo na sporedu prvi, na katerem si Katalonci ne smejo privoščiti napake, če nočejo še drugič zapored obstati v skupinskem delu lige prvakov. To pa bi bila za klub s tako velikimi ambicijami, v katerega so kljub zadolženosti vložili ogromno sredstev, prava katastrofa. Pri Milančanih naj bi branil Kamerunec Andre Onana, Samir Handanović pa bi začel dvoboj na klopi. Vodilni Bavarci bodo na Češkem iskali pot do nove zmage. V Münchnu ni bilo težav, tam je v mreži Viktorie počila petarda (5:0).

V skupini D imata Sporting in Tottenham priložnost, da uideta preostalemu dvojcu iz skupine, Marseillu in Eintrachtu.

Najboljši strelci: 5 – Haaland (Man City),

4 – Bellingham (Borussia D.), Mbappe (PSG), Sane (Bayern),

3 – Kudus (Ajax), Lewandowski (Barcelona), Okafor (Salzburg), Raspadori (Napoli), Zielinski (Napoli)

...

Evropski nogometni torek se je začel na Danskem in v Izraelu. Na tekmi Köbenhavn – Manchester City bi moral biti v središču pozornosti Erling Braut Haaland, ki je najboljši strelec lige prvakov in angleškega prvenstva, na 13 tekmah, odkar nastopa za Manchester City, je dosegel kar 20 golov. A ker Manchester v nedeljo čaka pomembno gostovanje v Liverpoolu, je Pep Guardiola spočil vročega strelca. Tekmo je začel na klopi.

City tudi brez Haalanda in zmage do napredovanja

Rdeči karton za Sergia Gomeza. Foto: Guliver Image In brez njega City ni bil tako zelo nevaren. Sicer je že v 11. minuti zadel Rodri, a je bil gol po ogledu s sistemom VAR zaradi igre z roko razveljavljen. Sredi polčasa pa je v lastnem kazenskem prostoru z roko posredoval Nicolai Boilesen in Manchester je dobil 11-metrovko. Pa jo je Riyad Mahrez zapravil. Od 30. minute so bili Angleži z igralcem manj, saj je bil izključen Sergio Gomez.

Kevin De Bruyne je imel v drugem polčasu dve izjemni priložnosti, prvo je ubranil Kamil Grabara, pri drugi je za las zgrešil okvir vrat. Streli v okvir vrat na tekmi: 1 proti 4 v prid Cityja. Grabara je bil na pravem mestu tudi ob koncu, ko je izvrsten strel sprožil Joao Cancelo. Brez Haalanda, ki ni vstopil na zelenico niti kot menjava, se je tekma skupine G končala z 0:0. Ker je Sevilla ostala brez zmage v Dortmundu, si je tako City kot prvi zagotovil napredovanje med najboljših 16.

Polom Juventusa v Izraelu, Allegri ne bo odstopil

Wojciech Szczesny je moral dvakrat po žogo v svoj gol. Foto: Guliver Image Prava katastrofa pa prvi polčas v skupini H za Juventus. Omer Atzili je Wojciechu Szczesnyju zabil dva gola. Maccabi je imel kar osem strelov proti golu stare dame, od tega štiri v okvir vrat (ob dveh golih še eno vratnico), Juventus pa samo enega. Za nameček se je hitro poškodoval še Angel Di Maria.

Črno-beli so v drugem polčasu petkrat streljali v okvir vrat, a niso zares ogrozili vratarja Maccabija. Tako so Torinčani izgubili še na četrti tekmi zapored, drugi v ligi prvakov in si priprli vrata v izločilne boje tega tekmovanja. Maccabi je v ligi prvakov zmagal sploh prvič po 20 letih!

Bo Juventus zamenjal trenerja?

"Sram me je tega, kar se dogaja. Jezen sem. A ne gre za enega človeka. Allegri je trener Juventusa in tudi ostaja," je dejal predsednik kluba Andrea Agnelli. Massimiliano Allegri pa: "Ne bom odstopil. Nikakor. To je izziv. Ko postane težko, je še lepše."

Šeško začel akcijo za prvi gol na Maksimirju

Na večernih tekmah je prvi gol padel na zagrebškem Maksimirju, kjer je pri Dinamu v skupini E gostoval Salzburg. V 12. minuti je v protinapad potegnil Benjamin Šeško, po njegovem strelu se je žoga odbila od enega od zagrebških branilcev, a neposredno na nogo Nicolasa Seiwalda, ki je bil odkrit in mu ni bilo težko zabiti prvega gola v ligi prvakov. Dinamo je prišel do izenačenja na 1:1 tik pred koncem prvega polčasa, ko je z 20 metrov streljal Robert Ljubičić, žogo pa je nesrečno preusmeril Strahinja Pavlović in zato je bil vratar Salzburga povsem nemočen.

Stadion Maksimir Foto: Guliver Image Šeško v nadaljevanju ni dobil veliko uporabnih žog. Z velike razdalje – več kot 30 metrov – je denimo s strelom po tleh poskusil v 54. minuti, a je žoga zletela nekaj 10 centimetrov levo od vrat. Slovenski reprezentant je bil na zelenici do 86. minute. Salzburg je bil v drugem polčasu bliže drugemu golu, 20-letni hrvaški vezist, rojen v Linzu, Luka Sučić je v 74. minuti zatresel okvir vrat. Pred koncem tekme pa je Dominik Livaković branil Seiwaldu. Že v sodnikovem dodatku pa prečka tudi na strani Dinama. Iz prostega strela jo je zadel Petar Bočkaj in tekma na Maksimirju se je končala z delitvijo točk 1:1. Ob porazu Milana s Chelseajem z 0:2 je Salzburg na lestvici skupine E drugi.

Oleksandr Zubkov je popeljal Šahtar v vodstvo v izdihljajih prvega polčasa. Ukrajincem se je nasmihala velika zmaga, a jim je v zadnjih sekundah dvoboja pokvaril načrte Nemec Antonio Rüdiger. Foto: Reuters

Nogometaši Reala so bili na gostovanju na Poljskem, kjer igrajo domače evropske tekme ukrajinski ''brezdomci'' iz Donecka, na pragu prvega poraza v tej sezoni, a je odmevno senzacijo v Varšavi v peti minuti sodnikovega podaljška preprečil Antonio Rüdiger. Beli baletniki so si že zagotovili napredovanje med najboljših 16, že v nedeljo pa jih čaka veliki vrhunec v domačem prvenstvu, el clasico proti Barceloni.