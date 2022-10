Rešil Real Madrid in jo odnesel z 20 šivi

Nogometaši Reala so bili na gostovanju na Poljskem, kjer igrajo domače evropske tekme ukrajinski ''brezdomci'' iz Donecka, na pragu prvega poraza v tej sezoni, a je odmevno senzacijo v Varšavi v peti minuti sodnikovega podaljška preprečil Antonio Rüdiger. Nemec je zadel za 1:1, a pri zadetku ob trku z vratarjem Šahtarja utrpel poškodbo čela. Igrišče je zapuščal s krvavim dresom, nato so mu rano zašili z 20 šivi. "V redu sem," je sporočil 29-letni Nemec ob vrnitvi v Španijo.

Trener Reala Carlo Ancelotti se je odločil, da bo na gostovanju v Varšavi odpočil nekaj pomembnih igralcev, na katere bo računal od prve minute na nedeljskem derbiju z Barcelono. Beli baletniki, ki v tej sezoni branijo tako španski kot tudi evropski naslov, so se znašli v težavah. Ko je Ukrajinec Oleksandr Zubkov v izdihljajih prvega polčasa popeljal Šahtar v vodstvo z 1:0, se je Real spogledoval s prvim porazom v tej sezoni.

Šahtar je po zaslugi Oleksandra Zubkova vodil proti Realu vse do pete minute sodnikovega podaljška. Foto: Reuters

Izbranci Hrvata Igorja Jovičevića, nekdanjega trenerja Celja, pred davnimi leti pa tudi mladega upa madridskega Reala, ki ga je na poti do bolj bogate igralske kariere zaustavila huda poškodba (1995), so vodili vse do zadnjih sekund srečanja, nato pa je Antonio Rüdiger po strelu z glavo izenačil na 1:1. 54-kratni nemški reprezentant je tako postal Realov odrešenik. Preprečil je prvi poraz belih baletnikov v tej sezoni, ki so v 13 nastopih vknjižili 11 zmag in dva remija (proti Osasuni in Šahtarju), hkrati pa zagotovil španskemu velikanu še napredovanje v osmino finala.

"Kar te ne ubije, te naredi močnejšega"

Antonio Rüdiger je v torek dosegel prvi zadetek v ligi prvakov, odkar nosi dres Reala. Foto: Instagram To je bil prvi zadetek 29-letnega Nemca v ligi prvakov, odkar se je poleti iz Chelseaja preselil k Realu. Zanj je plačal drago in zelo bolečo ceno, saj je po trku z vratarjem Šahtarja Anatolijem Trubinom prejel oster udarec v čelo in začel močno krvaveti. Tako so ga z okrvavljenim dresom pospremili z igrišča, rano pa pozneje zašili z 20 šivi.

"Kar te ne ubije, te naredi močnejšega. V redu sem. Hvala vsem za sporočila podpore," je Nemec z afriškimi koreninami, saj njegova mati prihaja iz Sierra Leoneja, zapisal na Instagramu in pomiril navijače s pojasnilom, kako poškodba ni težje narave, nato pa z nasmehom in šaljivim pripisom "Še sem živ" poziral na letalu z veliko obvezo čez obraz.

Nekdanjega branilca Stuttgarta, Rome in Chelseaja v nedeljo čaka nov izziv, prvi el clasico v dresu Reala. To bo neposreden dvoboj za prvo mesto v španskem prvenstvu, Barcelona pa imela za razliko od Reala na voljo dan manj za pripravo, saj jo danes čaka še kako zahtevna tekma lige prvakov proti Handanovićevemu Interju.