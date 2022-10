To bi bil prav poseben trojček Bayerna: Mane, Sane in ... Kane!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V napadu Bayerna že blestita Sadio Mane in Leroy Sane. Da bi bila zmeda okrog podobnosti priimkov še večja, bi lahko poskrbela uresničitev nove želje, saj se je nemški velikan ogrel tudi za kapetana angleške reprezentance in Tottenhama Harryja Kana. Če bi Bavarcem uspel posel, za katerega naj bi bili pripravljeni plačati več kot 100 milijonov evrov, bi v napadu Bayerna spremljali trojček Kane, Mane in Sane!