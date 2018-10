Senzacija v Moskvi: Jaka Bijol v predajo orožja prisilil veliki Real

Branilec naslova Real Madrid se je opekel v Rusiji. Ne glede na to, da so baletniki v Moskvo pripotovali brez poškodovanih zvezd, Garetha Bala in Marcela ter utrujenega Sergia Ramosa, niso prišli le na obisk k CSKA, pač pa po zmago in nove tri točke.

Domači se branilcev naslova niso ustrašili in prek Nikole Vlašića povedli že v drugi minuti, minimalno prednost pa s fanatično borbenostjo zadržali do konca. Realu ni pomagal niti Luka Modrić, ki je v igro prišel v drugem polčasu, in ruski velikan se je lahko veselil senzacionalne zmage.

Vrhunska predstava tudi Slovenca 19-letni Slovenec se je dobro zoperstavil nasprotnikom. Foto: Reuters Pomemben delež k zmagi je prispeval tudi slovenski vezist Jaka Bijol, ki je za rusko ekipo odigral celotno srečanje in vseh 90 minut po igrišču preganjal zvezdnike Reala. Da ni bil nič kaj nežen, govori tudi rumeno opozorilo iz 66. minute. Na priznani spletni strani whoscored.com je prejel oceno 7,1, kar je bila četrta ocena pri Moskovčanih. Dvakrat je sprožil proti vratom Reala, dobil pet zračnih dvobojev, dvakrat preprečil nevaren napad Reala in imel 84-odstotno uspešnost podaj.

Šov Džeka in petarda v Rimu

V drugi tekmi skupine G je Roma ponižala Viktorio iz Plzna, ki je v uvodnem nastopu namučila Moskovčane. Rimljani so na krilih Edina Džeka, ki je dosegel tri zadetke, s kar 5:0 premagali češkega prvaka.

V skupini E se je igralo v Münchnu in Atenah. Nemški prvak Bayern, ki je na zadnjih dveh tekmah nemškega prvenstva osvojil le točko in predal prvo mesto Borussii Dortmundu, se je opekel tudi proti Ajaxu in le remiziral (1:1), Benfica pa je v Atenah s 3:2 premagala AEK.

Ronaldo lahko le ploskal soigralcem

Pualo Dybala je zabil vse tri zadetke za Juventus. Foto: Reuters V uvodnem terminu se je začel tudi dvoboj drugega kroga skupine H med ambicioznim Juventusom in švicarskim prvakom Young Boys. Zebre niso mogle računati na kaznovanega prvega zvezdnika Cristiana Ronalda.

Portugalec je počival zaradi rdečega kartona proti Valencii, a to se Torinčanom ni poznalo, saj je s hat-trickom navdušil Argentinec Paulo Dybala.

Na drugi tekmi te skupine smo na Old Traffordu videli nov manjši spodrsljaj Man Utd. Pred domačimi gledalci je brez zadetkov remiziral z Valencio. Trener rdečih vragov Jose Mourinho je že tako ali tako na udaru, po tem remiju bo zagotovo še bolj.

Man City se je rešil

Manchester City, ki je v evropsko sezono vstopil z nepričakovanim domačim porazom proti Lyonu, je le dočakal prvo zmago. A ni bilo lahko, saj je Hoffenheim povedel z 1:0, angleški prvak pa se je na to vrnil in v 87. minuti po zadetku Davida Silve prišel do zmage in prvih točk.

Na tej tekmi je pravico delil slovenski sodnik Damir Skomina in prvič prinesel srečo tudi četi Pepa Guardiole. Na prejšnjih štirih tekmah, ki jih je sodil Man Cityju, so sinjemodri vselej izgubili.

Oblak v Madridu, Handanović na Nizozemskem

Jan Oblak je blestel na sobotnem madridskem derbiju proti Realu (0:0). Foto: Guliver/Getty Images V sredo bo odigrana še druga polovica tekem drugega kroga lige prvakov. Predstavila se bosta tudi slovenska vratarska asa. Atletico Madrid bo z nesojenim slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom gostil belgijskega prvaka Club Brugge, Inter pa se s Samirjem Handanovićem poln optimizma odpravlja na Nizozemsko k PSV v Eindhoven, kjer bo poskušal zadržati visoko mesto v skupini.

V derbiju večera se bosta na Wembleyju udarila Tottenham in Barcelona, ki se je po zadnjih neuspehih v španskem prvenstvu, na zadnjih treh tekmah je osvojila zgolj dve točki, znašla v rezultatski krizi.

Izjemno zanimivo dogajanje bo tudi v skupini C, kjer bo Napoli pričakal evropskega podprvaka iz Liverpoola, ki mu gre v tej sezoni vse kot po maslu, saj je v uvodnem krogu premagal tudi izjemno močni PSG (3:2). Pred Parižani je na papirju najlažja naloga, saj bodo na Parku princev pričakali beograjsko Crveno zvezdo, ki ji zaradi kazni ne bodo smeli pomagati navijači.

Za točke se bosta potegovala še moskovska Lokomotiva in Schalke, na Portugalskem pa se bosta spopadla Porto in Galatasaray.

Liga prvakov, skupinski del (2. krog):