Mladi Slovenec v lov za prestižnim rekordom

To bo 69. sezona elitnega evropskega klubskega tekmovanja ter 32. pod imenom liga prvakov. Slovenija bo imela v tej sezoni tri predstavnike v najelitnejšem evropskem tekmovanju, vsi trije pa bodo na delu že danes. Vsi klubi so samo za uvrstitev v skupinski del dobili po 15,64 milijona evrov, za vsak neodločen izid v skupini bodo prejeli 930 tisoč, za zmago pa 2,8 milijona evrov.

Kevin Kampl Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

RB Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška bo igral v skupini G skupaj z branilcem naslova Manchester Cityjem, Crveno zvezdo in Young Boys iz Berna. Ravno švicarska zasedba bo prvi nasprotnik nemške ekipe. Leipzižani se v novo evropsko sezono podajajo z dobro popotnico, saj so dobili zadnje tri tekme v bundesligi z razliko v golih kar 11:1.

A odlično so v novo sezono krenili tudi švicarski prvaki, ki so v novi sezoni še neporaženi in so dobili zadnje štiri od svojih petih tekem. Leipzig bo šestič v zgodovini igral v ligi prvakov, odkar so leta 2016 napredovali v elitno nemško ligo. Trikrat so se uvrstili v izločilne boje, vključno s sezono 2019/20, ko so se zavihteli vse do polfinala. Kampl bo prvo tekmo lige prvakov najverjetneje začel v prvi enajsterici, medtem ko bo Šeško na svojo priložnost čakal na klopi. Mladi Slovenec bi v primeru, da danes doseže zadetek, z dopolnjenimi 20 leti in 111 dnevi postal najmlajši član Leipziga, ki je dosegel gol v ligi prvakov. Trenutni rekorder Jean-Kevin Augustin je bil leta 2017, ko je zadel proti Portu, 12 dni starejši od Slovenca.

Na drugi tekmi v skupini G pa branilca naslova Manchester City za uvod čaka domači spopad s Crveno zvezdo.

Na delu tudi Oblak Jana Oblaka danes čaka prva tekma te sezone lige prvakov. Foto: Aleš Fevžer

Danes pa se bo prvič med vratnicama v ligi prvakov potil tudi Jan Oblak, ki z Atletico Madridom v skupinskem delu nastopa v skupini E skupaj z Laziem, Feyenoordom in Celticom. Oblaka, ki bo danes začel srečanje za špansko ekipo, in družbo za uvod čaka zahtevno gostovanje v Rimu pri italijanskem prvoligašu Laziu. Atletico bo še enajstič zapored nastopal v ligi prvakov, v zadnjih osmih od desetih nastopov pa so se vselej zavihteli tudi med najboljših 16 ekip tekmovanja. Zataknilo se jim je lani, ko so na zadnjih treh gostovanjih v ligi prvakov trikrat izgubili, dosegli so le en gol. Letos ima zasedba Diega Simeoneja drugačne načrte, čeprav se v obračun podajajo s slabo popotnico, saj so konec tedna s kar 0:3 klonili proti Valencii. Na drugi strani bo Lazio prvič po sezoni 2020/21 igral med evropsko elito. Oba kluba s slovenskimi igralci spadata med favorite za preboj v osmino finala, kamor se bosta prebila po najboljša dva iz vsake skupine.

Prvič se bo danes javnosti predstavila tudi Barcelona, ki jo čaka srečanje z Antwerpom, posebne pozornosti pa bo zagotovo deležen tudi obračun ranjenega PSG in nemških podprvakov Borussie Dortmund.

V sredo na delu še ekipe preostalih štirih skupin

V sredo bodo še obračuni v skupinah od A do D, in sicer Galatasaray – Köbenhavn, Bayern München – Manchester United, Arsenal – PSV Eindhoven, Sevilla – Lens, Real Madrid – Union Berlin, Braga – Napoli, Benfica – Salzburg in Real Sociedad – Inter Milano.

Finale lige prvakov bo 1. junija prihodnje leto na londonskem Wembleyju. V prejšnji sezoni je zmagovalec Manchester City dobil približno 80 milijonov evrov, v novi bi zmagovalec lahko prejel približno 85 milijonov.

Liga prvakov, 1. krog

Torek, 19. september:

Lestvice: