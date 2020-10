Jubilej nemškega asa, svetovni prvaki Francozi zelo blizu Slovenije

Izbranci Matjaža Keka se v Kišinjevu pripravljajo na sredino tekmo lige narodov proti Moldaviji, ki so jo prejšnji mesec v praznih Stožicah premagali z 1:0. Vratar Jan Oblak je v letošnjem tekmovanju še nepremagan, Slovenija je od mogočih devetih osvojila sedem točk in je pri vrhu tretje skupine lige C točkovno izenačena z vodilno Grčijo.

Kekova četa želi po nedeljski zmagi v Prištini, kjer je za zmagoviti zadetek proti Kosovu po izvrstni podaji novinca Sandija Lovrića poskrbel Haris Vučkić, osvojiti vse tri točke še v Moldaviji. Zaradi kazni rumenih kartonov soigralcem ne bo mogel pomagati desni bočni branilec zagrebškega Dinama Petar Stojanović, ki ga bo najverjetneje v začetni enajsterici zamenjal Nejc Skubic.

Najboljšim slovenskim nogometašem jo bosta poskušala zagosti tudi Moldavijca, ki si služita kruh v Prvi ligi Telekom Slovenije. To sta Denis Marandici (Celje) in Mihail Caimacov (Olimpija). Slovenija se je do zdaj za točke z Moldavijo pomerila trikrat in vselej uresničila cilj. V kvalifikacijah za SP 2006 je v Kišinjevu gostovala pred 15 leti ter po zaslugi zadetkov Klemna Lavriča in Mateja Mavriča Rožiča zmagala z 2:1.

V drugi tekmi "slovenske" skupine se bosta v Atenah spopadla Grčija in Kosovo.

Kroos stotič za Nemčijo

Toni Kroos se bo danes vpisal v klub 100. Foto: Reuters Današnji spored prinaša najzanimivejši tekmi v četrti skupini lige A. Nemčija, ki je prvo zmago v ligi narodov dočakala šele v sedmem poskusu, bo danes v Kölnu pričakala Švico. Dvoboj bo zaznamoval jubilej zvezdnika madridskega Reala Tonija Kroosa, ki bo stotič zaigral v državnem dresu.

Elf bi z novo zmago zadržal stik s Španijo, ki bo gostovala na Olimpijskem stadionu v Kijevu, na katerega ima prelepe spomine. Pred osmimi leti je v velikem finalu Eura 2012 nadigrala Italijo (4:0) in ubranila evropski naslov. Španija je s sedmimi točkami tudi vodilna v skupini.

V Zagrebu pošlo vseh sedem tisoč vstopnic

Francija je prejšnji mesec doma ugnala Hrvaško s 4:2. Foto: Reuters V sredo bo veliko bolj pestro, saj ne bo na delu le Slovenija, ampak kar še 39 drugih reprezentanc. V derbiju večera bosta Hrvaška in Francija v Zagrebu (za dvoboj so prodali vseh sedem tisoč vstopnic) poskrbeli za ponovitev zadnjega finala svetovnega prvenstva iz leta 2018. Galski petelini so bili takrat boljši s 4:2, z enakim rezultatom pa so prejšnji mesec dobili tudi obračun lige narodov. Hrvati so željni maščevanja, samozavest pa jim je utrdila tudi nedeljska zmaga nad Švedsko (2:1).

Skandinavce čaka zelo zahteven izziv, saj bodo gostovali pri evropskih prvakih Portugalcih, ki tudi branijo naslov v ligi narodov. Dvoboj bo zaznamoval obračun klubskih soigralcev pri Juventusu, Cristiana Ronalda in mladega švedskega asa makedonskih korenin Dejana Kuleševskega. "Nihče ga ne more ustaviti. Če ima dober dan, lahko sam odloči tekmo," priznava 20-letni Skandinavec.

V portugalskem taboru vlada pred dvobojem s Švedsko dobro razpoloženje:

V derbiju prve skupine lige A bo Italija v "Iličićevem" Bergamu gostila Nizozemsko.