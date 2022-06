Polom Slovenije v Beogradu, zgodovinska zmaga Srbije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbija in Slovenija se bosta ta mesec pomerili tudi v Ljubljani. Dvoboj bo 12. junija v Stožicah.

Srbija in Slovenija se bosta ta mesec pomerili tudi v Ljubljani. Dvoboj bo 12. junija v Stožicah. Foto: Sportida

Najboljši nogometaši, kar jih po mnenju Matjaža Keka premore Slovenija, so se v Beograd odpravili z veliko željo. Navijačem so se želeli predstaviti še v boljši podobi, kot so jo prikazali v četrtek v Stožicah na tekmi s Švedsko (0:2). Želja se jim ni izpolnila.

Fotogalerija s tekme v Beogradu, foto Sportida:

Če je po prvem polčasu in fantastičnem zadetku Petra Stojanovića, ko je v 30. minuti izkoristil prvovrstno asistenco Benjamina Šeška in izenačil na 1:1, kazalo še na ugoden razplet srečanja, pa je drugi polčas dvoboja na stadionu Rajko Mitić ponudil še večjo srbsko prevlado.

Za najlepšo potezo srečanja je v 30. minuti poskrbel Petar Stojanović, ko je dosegel drugi zadetek v karieri v državnem dresu. Foto: Sportida

Domači strateg Dragan Stojković Piksi je popeljal v igro kapetana Dušana Tadića, ki je predstavljal dodano vrednost in zadal ogromne težave slovenski obrambi. Kapetan Jan Oblak je v 55. minuti spektakularno ubranil strel Aleksandra Mitrovića (strelca prvega zadetka in rekorderja srbske reprezentance), le minuto pozneje pa se je začela slovenska ladja potapljati. Najprej je Oblakovo mrežo zatresel Sergej Milinković-Savić, v zadnjih minutah srečanja pa še Luka Jović in Nemanja Radonjić.

Liga narodov, 2. krog: Liga B:

Skupina 4:

Nedelja, 5. junij:

Srbija : Slovenija 4:1 (1:1)

A. Mitrović 24., Milinković-Savić 56., Jović 85., Radonjić 90.+1; Stojanović 30.



Švedska : Norveška 1:2 (0:1)

Elanga 90.+2; Haaland 20./11-m, 69.



Lestvica:

1. Norveška 2 tekmi - 6 točk

2. Srbija 2 - 3

3. Švedska 2 - 3

4. Slovenija 2 - 0

Erling Braut Haaland je v tej ligi narodov zatresel mreži Srbije in Švedske. Bo v četrtek nadaljeval niz tudi proti Sloveniji? Foto: Reuters

Srbija je tako v sedmi medsebojni tekmi proti Slovenije, če upoštevamo še njeni predhodnici (ZR Jugoslavija ter Srbija in Črna gora) dočakala prvo zmago nad slovensko reprezentanco, ki še naprej v ligi B ostaja brez točk. Slovenijo čaka nov izziv v četrtek, ko bo v Oslu gostovala pri vodilni Norveški. Ta je na krilih dvakratnega strelca Erlinga Brauta Haalanda, ki je v tej ligi narodov dosegel vse tri zadetke za vikinge, v skandinavskem obračunu v gosteh premagala Švedsko (2:1).

Slovenija prvič v drugem kakovostnem razredu

Ligaški del lige narodov, v katerem nastopa vseh 55 članic evropske nogometne družine, poteka med junijem in septembrom. O prvaku se bo odločalo junija 2023, o reprezentancah, ki bodo po dodatnih kvalifikacijah padle v nižji kakovostni razred, pa marca 2024. Liga narodov prinaša pomembno vlogo tudi v boju za nastop na Euru 2024, saj bi reprezentancam v primeru slabših rezultatov v kvalifikacijah ob dobrih predstavah v ligi narodov ponudila možnost popravnega izpita, udeležbe v dodatnih kvalifikacijah za EP.

Matjažu Keku ni uspelo zadržati niza neporaženosti proti Srbiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija prvič tekmuje v drugem kakovostnem razredu. Leta 2018 je bila najslabša v skupini lige C, a je zaradi spremembe tekmovalnega ustroja zadržala članstvo med "tretjekategorniki". Dve leti pozneje, takrat jo je že vodil Matjaž Kek, je navdušila v skupini z Grčijo, Kosovom in Moldavijo. Osvojila je prvo mesto in napredovala v ligo B.

Kekovi izbranci bodo po tekmi v Beogradu igrali še na Norveškem ter 12. junija vroči ciklus sklenili z domačo tekmo proti srbski reprezentanci, ki bo letos kot edina udeleženka skupine B4 lige narodov nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju.

Messi petkrat, Ronaldo dvakrat, Španija dočakala najmlajšega

Cristiano Ronaldo je na svojem najljubšem stadionu v Lizboni, na stadionu Sportinga, njegovega nekdanjega kluba, dvakrat zatresel mrežo Švice. Na 188 nastopih za reprezentanco je dosegel že 117 zadetkov! Foto: Reuters Na dan, ko je Lionel Messi na prijateljski tekmi z Estonijo dosegel kar pet zadetkov, je blestel tudi njegov dolgoletni strelski rival Cristiano Ronaldo. Kapetan Portugalske je v Lizboni pomagal svoji reprezentanci do visoke zmage nad Švico (4:0) z dvema zadetkoma.

Nedelje, 5. junija 2022, ne bodo pozabili tudi španski ljubitelji nogometa. Rdeča furija je gostovala v Pragi in na Češkem osvojila točko (2:2), pri gostih pa se je med strelce vpisal tudi dragulj Barcelone Gavi.

Gavi, s polnim imenom Pablo Martín Páez Gavira, je z zadetkom v Pragi postavil nov španski rekord. Foto: Reuters

S 17 leti in 304 dnevi je postavil nov španski rekord, saj je najmlajši strelec v zgodovini reprezentance, ki se lahko pohvali s številnimi uspehi. Španija je bila v Pragi na robu poraza, a jo je v zadnji minuti rešil Inigo Martinez.

Ponovitev finala SP 2018 v Splitu

V ponedeljek bosta za derbi večera poskrbeli zadnji finalistki svetovnega prvenstva Hrvaška in Francija, ki se bosta udarili na splitskem Poljudu, kjer gre slovenskim južnim sosedom v zadnjem obdobju odlično od rok. Avstrijci, ki so v prvem krogu lige narodov presenetili Hrvaško v Slavoniji s kar 3:0, bodo gostili Dance, ki so prejšnji teden prizadejali boleč poraz svetovnim prvakom Francozom, tudi branilcem naslova v ligi narodov. V torek bosta za nogometno evropsko klasiko poskrbeli Nemčija in Anglija.

Liga narodov, 2. krog: Liga A:

Skupina 1:

Ponedeljek, 6. junij:

20.45 Hrvaška - Francija

20.45 Avstrija - Danska Lestvica:

1. Avstrija 1 - 3

2. Danska 1 - 3

3. Francija 1 - 0

4. Hrvaška 1 - 0 Skupina 2:

Nedelja, 5. junij:

Portugalska : Švica 4:0 (3:0)

Carvalho 15., Ronaldo 35., 39., Cancelo 68.



Češka : Španija 2:2 (1:1)

Pesek 4., Kuchta 66.; Gavira 45.+3, Martinez 90. Lestvica:

1. Portugalska 2 - 4

2. Češka 2 - 4

3. Španija 2 - 2

4. Švica 2 - 0 Skupina 3:

Torek, 7. junij:

20.45 Nemčija - Anglija

20.45 Italija - Madžarska Lestvica:

1. Madžarska 1 - 3

2. Italija 1 - 1

2. Nemčija 1 - 1

4. Anglija 1 - 0 Skupina 4:

Sreda, 8. junij:

20.45 Belgija - Poljska

20.45 Wales - Nizozemska Lestvica:

1. Nizozemska 1 - 3

2. Poljska 1 - 3

3. Wales 1 - 0

4. Belgija 1 - 0 Liga B:

Skupina 1:

Sreda, 8. junij:

20.45 Irska - Ukrajina

20.45 Škotska - Armenija Skupina 2:

Ponedeljek, 6. junij:

20.45 Islandija - Albanija Skupina 3:

Torek, 7. junij:

18.00 Finska - Črna gora

20.45 Bosna in Hercegovina - Romunija Lestvica:

1. Črna gora 1 - 3

2. BiH 1 - 1

2. Finska 1 - 1

4. Romunija 1 - 0 Liga C:

Skupina 1:

Torek, 7. junij:

20.45 Ferski otoki - Luksemburg

20.45 Litva - Turčija Lestvica:

1. Turčija 1 - 3

2. Luksemburg 1 - 3

3. Litva 1 - 0

4. Ferski otoki 1 - 0 Skupina 2:

Nedelja, 5. junij:

Kosovo : Grčija 0:1 (0:1)

Bakasetas 36.; R.K.: Aliti 72., Murić 90.+1/oba Kosovo



Ciper : Severna Irska 0:0 Lestvica:

1. Grčija 2 - 6

2. Kosovo 2 - 3

3. Severna Irska 2 - 1

4. Ciper 2 - 1 Skupina 3:

Ponedeljek, 6. junij:

20.45 Slovaška - Kazahstan

20.45 Belorusija - Azerbajdžan Lestvica:

1. Kazahstan 1 - 3

2. Slovaška 1 - 3

3. Belorusija 1 - 0

4. Azerbajdžan 1 - 0 Skupina 4:

Nedelja, 5. junij:

Gibraltar : Severna Makedonija 0:2 (0:1)

Bardhi 21., Nikolov 84. Bolgarija : Gruzija 2:5 (0:2)

Iliev 50., Stefanov 83.; Davitashvili 4., Hristov 31./ag., Zivzivadze 52., Kvaratskhelia 58./11-m, Qazaishvili 70. Lestvica:

1. Gruzija 2 - 6

2. Severna Makedonija 2 - 4

3. Bolgarija 2 - 1

4. Gibraltar 2 - 0 Liga D:

Skupina 1:

Ponedeljek, 6. junij:

20.45 Latvija - Liechtenstein

20.45 Andora - Moldavija Lestvica:

1. Latvija 1 - 3

2. Moldavija 1 - 3

3. Liechtenstein 1 - 0

4. Andora 1 - 0 Skupina 2:

Nedelja, 5. junij:

San Marino : Malta 0:2 (0:0)

Busuttil 59., Guillaumier 75. Lestvica:

1. Estonija 1 - 3

1. Malta 1 - 3

3. San Marino 2 - 0

Konec srečanja v Beogradu. Srbija je visoko odpravila Slovenijo, ki ostaja na dnu razpredelnice v skupiniu B4 lige narodov. To je prvi poraz slovenskih nogometašev proti srbski izbrani vrsti (in njenima predhodnicama - ZR Jugoslavija ter Srbija in Črna gora), ki je tako v sedmi medsebojni tekmi le dočakala prvo zmago. Kekova četa bo naslednjič na delu v četrtek v Oslu, kjer bo gostovala pri vodilni Norveški.

Goooooooool! 4:1! 90. minuta. Slovenska ladja se je v Beogradu dokončno potopila. Srbi, ki so v drugem polčasu zlasti po zaslugi vstopa Dušana Tadića močno povzdignili raven igre, so povedli s 4:1! Kapetan Tadić je domiselno podal Nemanji Radonjiću, ta pa je prodrl po levi strani in dobil dvoboj ena na ena z Janom Oblakom.

Srbi so v drugem polčasu napolnili slovensko mrežo. Jana Oblaka so premagali kar trikrat. Foto: Sportida

Goooooool! 3:1! 85. minuta. Srbija je povišala prednost, nezbranost slovenske obrambe je izkoristil rezervist Luka Jović. Nekdanji up Crvene zvezde, katerega je pred leti treniral tudi Slaviša Stojanović, je z neposredne bližine po strelu z glavo premagal Jana Oblaka. Podajo je prispeval Andrija Živković, Srbi pa se spogledujejo z zgodovinskim uspehom, saj se jim nasmiha prva zmaga nad Slovenijo. Šele v sedmem poskusu!

84. minuta: še zadnja menjava Slovenije. Luka Zahović je vstopil v igro namesto Mihe Zajca, Slovenija bo skušala v zadnjih minutah izenačiti na 2:2.

79. minuta: Sloveniji zmanjkuje časa za izenačenje. Selektor Kek je potegnil še dve potezi, s katerima je okrepil napad. Slovenija bo šla tako v zadnjih minutah na vse ali nič. Žan Celar je vstopil namesto Sandija Lovrića, Gregor Sikošek pa namesto Mihe Mevlje.

63. minuta: prvič na tekmi je menjal Matjaž Kek. Namesto Benjamina Šeška je vstopil v igro Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin pa je zamenjal Jona Gorenca Stankovića, ki je pri drugem zadetku Srbije staknil poškodbo.

Goooooooool! 2:1! 56. minuta. Srbi so le minuto po fantastični obrambi Oblaka zatresli slovensko mrežo. Kapetan Dušan Tadić je po predložku s kota našel Sergeja Milinkovića-Savića, zvezdnik Lazia je dobil zračni dvoboj z Jonom Gorencom Stankovićem in z neposredne bližine poslal žogo mimo nemočnega Oblaka. Srbija še drugič na tej tekmi vodi. Če bi zadržala prednost do konca, bi se na sedmi medsebojni tekmi veselila sploh prve zmage nad Slovenijo.

Slovenski kapetan Jan Oblak se je izkazal z izjemno obrambo v 55. minuti, le minuto pozneje pa so Srbi kronali premoč in povedli z 2:1. Foto: Sportida

55. minuta: nora obramba Jana Oblaka! Aleksandru Mitroviću se je ponudila izjemna priložnost za zadetek, z glavo je usmeril žogo proti vratom, gledalci so že videli žogo v mreži, nato pa jo je Škofjeločan z neverjetnim refleksom le ustavil na golovi črti. Rezultat ostaja 1:1.

Začetek drugega polčasa v srbski prestolnici. Gostitelji so se odločili za tri menjave, Kekova četa nadaljuje srečanje z nespremenjeno enajsterico. Pri Srbiji je kapetanski trak prevzel Dušan Tadić, v igro sta vstopila še Luka Jović in Nemanja Radonjić.

Konec prvega polčasa v Beogradu. Nogometaši Srbije in Slovenije odhajajo na počitek z izenačenim rezultatom 1:1. Srbi so večkrat streljali na vrata (razmerje v strelih 13:5, od tega v okvir vrat 3:2), a si v uvodnih 45 minutah niso priigrali prednosti. Na drugi tekmi skupine B4 kaže po prvem polčasu bolje Norvežanom, ki z zadetkom Erlinga Brauta Haalanda (z najstrožje kazni) vodijo na gostovanju na Švedskem.

Slovenija je izenačila po mojstrskem zadetku Petra Stojanovića. Foto: Sportida

Goooooooool! 1:1. 30. minuta. Slovenski nogometaši so hitro izenačili, na stadionu Rajko Mitić se je zaslišalo skandiranje "Kdor ne skače ni Sloven'c," junaka slovenskega izenačenja pa sta postala Benjamin Šeško in Petar Stojanović. 19-letni dragulj Salzburga je z izjemno asistenco ponudil priložnost hitronogemu branilcu Empolija, da je sam po desni strani prodrl proti srbskim vratom. Nekdanji nogometaš Maribora se je nato odločil za mojstrski zaključek. Spodkopal je žogo in skušal premagati srbskega vratarja Predraga Rajkovića z atraktivnim lobom. Namera se mu je posrečila. Srb se je le dotaknil žoge, ki je nato končala v mreži, rezultat je izenačen na 1:1. Stojanović je v 35. nastopu dosegel drugi zadetek za reprezentanco.

Goooooool! 1:0. 24. minuta. Pritisk Srbije je obrodil sadove. Domači nogometaši so premagali Jana Oblaka. Škofjeločana, ki se je pred tem izkazal z obrambo po strelu Sergeja Milinkovića-Savića, a je lahko žogo le odbil, je premagal kapetan gostiteljev Aleksandar Mitrović. Bil je najbližji pri žogi in jo z neposredne bližine z glavo poslal v slovensko mrežo. Srbski strelski rekorder je dosegel že 45. zadetek v državnem dresu.

Srbski rekoder Aleksander Mitrović je dosegel že 45. zadetek za izbrano vrsto. Foto: Sportida

12. minuta: Miha Zajc je prvi nogometaš, ki je prejel rumeni karton na srečanju. Ker je to njegov drugi v tem tekmovanju, prejel ga je tudi na dvoboju s Švedsko, bo moral Primorec izpustiti gostovanje Slovenije na Norveškem.

7. minuta: velika napaka Jake Bijola, ki mu je spodrsnilo ob oddaji žoge na svoji polovici. Srbom se je ponudila priložnost za hiter protinapad. Proti vratom sta zdrvela Đorđe Jovanović in Aleksandar Mitrović. Mladi napadalec Maccabija ga je skušal nesebično zaposliti, a je na srečo slovenske obrambe poslal izkušenemu napadalcu Fulhama prehitro podajo, tako da se iz te akcije ni izcimilo prav nič nevarnega. Ostaja 0:0, Srbi imajo v začetku dvoboja terensko premoč.

2. minuta: dinamičen začetek dvoboja, kjer je bilo že v uvodnih minutah vroče v obeh kazenskih prostorih. V uvodni minuti je srbska obramba pravočasno blokirala nevaren strel Mihe Zajca, le minuto pozneje pa je 23-letni srbski debitant Đorđe Jovanović (Maccabi Tel Aviv) iz dokaj nevarnega položaja poslal žogo tik nad prečko, tako da Janu Oblaku ni bilo potrebno posredovati.

Začetek dvoboja v Beogradu, ki ga na stadionu Rajko Mitić (nekdanja Marakana) spremlja okrog 10 tisoč gledalcev. Iz Slovenije je po podatkih Nogometne zveze Slovenije (NZS) pripotovalo okrog 200 slovenskih privržencev.

Kako je v Beogradu odmevala Zdravljica:

Žive naj vsi narodi 🇸🇮 pic.twitter.com/hjzFUFJcWi — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 5, 2022

Slovenski selektor Matjaž Kek je izbral začetno enajsterico. V primerjavi s tekmo s Švedsko bodo od prve minute začeli Žan Karničnik, Jon Gorenc Stanković, Sandi Lovrić in Benjamin Šeško, v udarni enajsterici pa tokrat ni Adama Gnezde Čerina, Gregorja Sikoška, Žana Celarja in Andraža Šporarja. Selektor Matjaž Kek ostaja zaprisežen sistemu igranja s tremi branilci, spet bodo pred Janom Oblakom branilski trojček sestavljali Jaka Bijol, Miha Blažič in Miha Mevlja. Leo Štulac je odpadel zaradi zdravstvenih težav.

🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za obračun s Srbijo #SrceBije 🇸🇮 #NationsLeague 🇪🇺 pic.twitter.com/bPBlAInDaa — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 5, 2022

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi se je odločil za začetno enajsterico Rajković - Milenković, Mašović, S. Mitrović - A. Živković, Maksimović, Ilić, Ristić - S. Milinković-Savić, Jovanović, Mitrović. Prvi nastop za srbsko reprezentanco bosta tako dočakala Đorđe Jovanović in Erhan Mašović.