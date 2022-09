Tesen poraz Šimundže pri Betisu, Feyenoord napolnil gol "slovenskega" Sturma

Maribor je pod vodstvom Anteja Šimundža leta 2014 namučil poznejšega zmagovalca evropske lige Sevillo. Foto: Sportida Nekdanji trener Maribora in Mure Ante Šimundža se vrača v Sevillo, kjer je v Evropi že gostoval. In tudi pisal zgodovino. Pred dobrimi osmimi leti je v Andaluziji gostoval z vijolicami, igrala se je povratna tekma 1/16 finala evropske lige. Takrat je Maribor kot prvi (in za zdaj edini) slovenski klub zaigral v izločilnem "spomladanskem" delu evropskega tekmovanja, vijolice pa so izgubile z 1:2 in izpadle.

Tokrat se Šimundža ne bo mudil na stadionu Seville, ampak na Benito Villamarinu, kjer bo vse v znamenju zeleno-bele barve. Gostoval bo pri Betisu, nekdanjem klubu Branka Ilića, in skušal po Joseju Mourinhu (Roma), ki ga je z Ludogorcem senzacionalno premagal prejšnji teden (2:1), presenetiti še enega nekdanjega trenerja madridskega Reala.

To je Čilenec Manuel Pellegrini, ki je v bogati karieri vodil številne evropske velikane. Poleg belih baletnikov tudi Manchester City, West Ham, Malago in Villarreal, ki ga je pred 16 leti popeljal do polfinala lige prvakov, le nekaj mesecev pozneje pa doživel nepričakovan šok proti Mariboru v pokalu Intertoto. Vijolice je takrat vodil Marijan Pušnik.

Ludogorec v evropski sezoni ne računa na Žana Karničnika, katerega usoda je nejasna, saj je nameraval nadaljevati kariero pri norveškem Lilleströmu, a je prišlo do težav pri prestopu, tako da zdaj čaka na odločitev Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in trenira v Bolgariji.

Gorenc Stanković in Horvat visoko izgubila pri nekdanjem evropskem prvaku

"Slovenski" Sturm iz Gradca je na gostovanju na Nizozemskem pri nekdanjem evropskem prvaku Feyenoordu (leta 1970 je v velikem finalu ugnal Celtic) izgubil s kar 0:6. Jon Gorenc Stanković je igral do 46. minute za Sturm, Tomi Horvat pa do 73. minute. V tej skupini je četrtek postregel še z eno visoko zmago, Midtjylland je s kar 5:1 odpravil Lazio.

Jon Gorenc Stanković je s Sturmom visoko izgubil pri Feyenoordu. Foto: Guliverimage

V skupini E je Omonia brez Tima Matavža, ki ga ni bilo v kadru, gostovala pri Realu Sociedadu in izgubila z 1:2.

Na klopi bo najverjetneje na svojo priložnost v Rennesu čakal Miha Zajc. Primorec, ki nastopa za turškega velikana Fenerbahče, pod vodstvom novega trenerja Jorgeja Jesusa nima zagotovljenega mesta v začetni enajsterici.

Edina tekma v skupini A bo odigrana na severu Norveške, kjer bo Bodo/Glimt pričakal Zürich. Nino Žugelj, ki je v zadnjem nastopu v prvenstvu dosegel prvi zadetek, odkar se je preselil v Skandinavijo, bi lahko danes debitiral v skupinskem delu evropske lige.