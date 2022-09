Odmeven uspeh Šimundže v Evropi, Man Utd doživel razočaranje

Nogometaši Arsenala so danes v poznih popoldanskih urah gostovali v Zürichu. Po koncu prvega polčasa so odšli v slačilnico, nato pa je BBC sporočil novico o smrti britanske kraljice Elizabete II.

We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen.



Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service.