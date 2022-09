Zgodovinski dan za Kosovo, Liechtenstein in Litvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žiga Lipušček, branilec latvijskega prvaka RFS Riga, nastopa na tekmah v majici z odtisnjeno podobo Damjana Marjanovića, nekdanjega soigralca in dobrega prijatelja pri podmladku Maribora, ki je podobno kot Zoran Baljak izgubil življenje v prometni nesreči leta 2016.

Žiga Lipušček, branilec latvijskega prvaka RFS Riga, nastopa na tekmah v majici z odtisnjeno podobo Damjana Marjanovića, nekdanjega soigralca in dobrega prijatelja pri podmladku Maribora, ki je podobno kot Zoran Baljak izgubil življenje v prometni nesreči leta 2016. Foto: Guliverimage

Začenja se druga izvedba konferenčne lige. Za lovoriko, ki jo je letos kot prva osvojila Roma, se poteguje 32 ekip. Slovenske barve bosta zastopala dva legionarja. Žiga Lipušček bo nastopil z latvijskim prvakom RFS Riga, Žan Medved pa z najboljšim slovaškim klubom Slovan. Največji favoriti za osvojitev lovorike so Villarreal, West Ham in Fiorentina, prvič pa v skupinskem delu evropskega tekmovanja nastopajo predstavniki Kosova (Ballkani), Liechtensteina (Vaduz) in Litve (Žalgiris).