Chelsea po sramoti v Zagrebu odpustil trenerja

Thomas Tuchel je Chelsea lani popeljal do naslova evropskega in svetovnega prvaka, letos pa je izgubil službo že po uvodnem nastopu v ligi prvakov.

Nemški strateg Thomas Tuchel je leta 2021 popeljal Chelsea na evropski vrh. V finalu lige prvakov je premagal Manchester City (1:0) in si pridobil simpatije navijačev modrih. Po evropskem naslovu pa kljub vztrajnim poskusom, da bi vodstvo kluba okrepilo moštvo, ni več osvajal lovorik. V prvenstvu je osvojil tretje mesto, a za prvakom Cityjem zaostal skoraj 20 točk, v pokalu FA in ligaškem pokalu je ostal praznih rok v finalu proti Liverpoolu, v ligi prvakov se je uvrstil v četrtfinale in nato po veliki drami v Madridu izpadel proti poznejšemu prvaku Realu.

Usodo Nemca zapečatil Hrvat, ki je prekinil rekordni niz Nejca Vidmarja

Mislav Oršić je v 13. minuti mojstrsko zatresel mrežo Chelseaja. Foto: Reuters Po začetku ruske vojaške invazije na Ukrajino je moral klub zamenjati lastnika. Ruskega mogotca Romana Abramoviča je konec maja nasledil ameriški milijarder Todd Boehly. S Chelseajem ima ambiciozne načrte, želi ga vrniti tako na angleški kot tudi evropski vrh.

V poletnem prestopnem roku je prižgal zeleno luč za drage nakupe in nadaljeval strategijo, s katero je v nogometnem svetu zaslovel že njegov predhodnik iz Rusije. Modri so za okrepitve plačali kar 280 milijonov evrov in postali največji poletni zapravljivci na svetu. Številni novinci, zgolj mladi Francoz Wesley Fafana je Londončane na primer stal dobrih 80 milijonov evrov, pa (še) niso prinesli uspeha.

V angleškem prvenstvu so modri v uvodnih šestih nastopih zmagali le trikrat. Trenutno zasedajo šesto mesto, ki ne zadostuje za preboj v ligo prvakov, v najmočnejšem evropskem tekmovanju pa so po nepričakovano skromni predstavi ostali brez točk v Zagrebu. Dinamo jih je premagal z 1:0, odločilni zadetek je v 13. minuti po mojstrskem pobegu in izjemnem strelu dosegel Mislav Oršić.

Ko pa jo 29-letni hrvaški napadalec – ki se je pred davnimi leti dokazoval tudi v slovenskem prvenstvu, kjer je nosil dres Celja in med drugim pred osmimi leti končal več kot tisoč minut trajajoči rekordni niz nepremagljivosti takratnega vratarja Domžal Nejca Vidmarja – takole zagode angleškemu velikanu, ponavadi padajo znane trenerske glave. Lani jo je v osmini finala lige Europa zagodel Tottenhamu. Dinamo je zmagal s 3:0 in izločil eno najbogatejših ekip na svetu, kmalu po polomu v hrvaški prestolnici pa je klub Londončanov zapustil Jose Mourinho.

Kdo bo nasledil Nemca?

Leto in pol pozneje je drago ceno za boleč poraz v Zagrebu, ki ga je angleška nogometna javnost proglasila za sramotnega, plačal Thomas Tuchel. Nemški strateg, ki je lani popeljal Chelsea do evropske krone, nato osvojil še superpokal in svetovno klubsko prvenstvo, pripadla pa mu je tudi nagrada za najboljšega trenerja evropskih tekmovanj v sezoni 2020/21, je tako ostal brez službe. Po porazu v Zagrebu je priznal, da se morda ključ do neprepričljivih predstav Chelseaja skriva v njem.

Vodstvo kluba na čelu z Američanom Toddom Boehlyjem, ki je dvoboj v Zagrebu spremljal na častni tribuni v družbi predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina, mu je podalo nezaupnico.

"V zgodovino kluba bo ostal zapisan po osvojitvi lige prvakov, superpokala in svetovnega klubskega prvenstva. Nova lastniška struktura je v klubu sto dni, novi lastniki verjamejo, da je napočil pravi trenutek za menjavo," so dan po porazu v Zagrebu sporočili pri Chelseaju ter namignili, da bodo hitro sporočili ime novega trenerja.

Otoški mediji že ponujajo nekaj imen, ki bi lahko vskočila na prazen stolček. Omenjajo se Argentinec Mauricio Pochettino, ki je nazadnje vodil PSG, pred tem pa zelo dobro spoznal angleško klubsko okolje kot trener Tottenhama, v igri sta tudi Francoz Zinedine Zidane, ki po odhodu z vročega stolčka madridskega Reala ni sprejel nobene trenerske ponudbe, ter še en Argentinec Marcelo Bielsa, znan po temperamentnem in svojevrstnem vodenju srečanj, ki so ga na Otoku vzljubili privrženci Leeds Uniteda.

Chelsea naslednja tekma čaka v soboto, ko bodo v londonskem obračunu angleškega prvenstva gostovali pri Fulhamu. Takrat bo modre najverjetneje že vodil novi strateg. Prihodnji teden se bodo v ligi prvakov prvič predstavili na Stamford Bridgeu. V London prihaja avstrijski prvak Salzburg z Benjaminom Šeškom.