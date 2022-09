Ukrajinski brezdomci šokirali bogate Nemce

Uvodni dan nove sezone lige prvakov 2022/23 je ponudil ogromno presenečenje v režiji Šahtarja. Ukrajinski "brezdomci" so v Leipzigu šokirali nemškega pokalnega zmagovalca. Kamplove soigralce so nadigrali s kar 4:1! Pot do senzacije jim je odprla neverjetna napaka madžarskega vratarja Petra Gulacsija, kakršna se v tako elitnem tekmovanju dogaja zelo redko. Rdeči biki so po debaklu odpustili trenerja Domenica Tedesca.

Prvi dan lige prvakov je zaznamovalo ogromno stvari. Norvežan Erling Haaland (Manchester City) in Kylian Mbappe (PSG) sta z dvema zadetkoma potrdila dokončno uveljavitev nove zvezdniške generacije, s katero bi lahko kraljevala svetovnemu nogometu še vrsto let, branilec naslova Real Madrid je kljub poškodbi Karima Benzemaja prepričljivo osvojil Celtic Park in nadaljeval zmagoviti niz v tej sezoni.

Zagrebški Dinamo je doma premagal angleškega velikana iz Londona. Foto: Reuters Zagrebškemu Dinamu je uspel izjemen podvig, ko je na Maksimirju vzel mero največjemu poletnemu zapravljivcu, londonskemu Chelseaju (za poletne nakupe je odštel 280 milijonov evrov!), in dopolnil razkošno zbirko londonskih skalpov, saj je v zadnjih letih po Arsenalu, West Hamu in Tottenhamu v evropskem tekmovanju premagal še modre.

Argentinski superzvezdnik Lionel Messi, najbližji zasledovalec Cristiana Ronalda na večni lestvici strelcev v ligi prvakov (125 zadetkov, 37-letni Portugalec, ki v tej sezoni ne nastopa v ligi prvakov, jih je dosegel 140), je prvič po osmih letih v Evropi začel tekmo, nato pa je ni odigral do konca. Novi trener PSG Christophe Galtier ga je proti Juventusu zamenjal v 84. minuti, namesto njega je v igro vstopil španski novinec Carlos Soler.

Haaland, Mbappe in ... Ukrajinec Šved!

Nogometni torek je v tekmovanju, ki predstavlja paradnega konja Evropske nogometne zveze (Uefa), vsak udeleženec pa za vsako zmago v skupinskem delu prejme slabe tri milijone evrov nagrade, poskrbel za številne zanimivosti. Največje presenečenje, podprto z neizmernim čustvenim nabojem, pa je uspelo Šahtarju. Ukrajinski velikan, ki je moral po ruski vojaški invaziji pozabiti na nogomet in do pred kratkim sploh ni igral prvenstvenih tekem, je pripravil neverjetno senzacijo.

Čeprav je zaradi vojnih razmer izgubil večino zelo kakovostnih tujcev, pred tem je slovel po svoji številčni koloniji Brazilcev, in v novo sezono vstopil tako z novim vodstvom kot tudi pomlajeno zasedbo, v kateri prevladujejo domači igralci, ga to ni zmotilo do prvovrstnega evropskega podviga. V Leipzigu so pokvarili načrte bogatemu nemškemu tekmecu. Rdeče bike, pri katerih je nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl ostal na klopi, so v gosteh pomendrali s kar 4:1, z dvema zadetkoma pa je zablestel Marjan Šved. V prejšnji sezoni je desni krilni napadalec branil barve belgijskega Mechelena, zdaj pa je na lestvici najboljših strelcev lige prvakov skupaj s Haalandom in Mbappejem na vodilnem položaju!

Osnovnošolska napaka madžarskega vratarja

Peter Gulacsi si je v 16. minuti privoščil ogromno napako. Foto: Guliverimage V Leipzigu pa je prvi zadetek dosegel po neverjetni napaki čuvaja mreže gostiteljev. Ko je bil rezultat še 0:0, si je 32-letni madžarski vratar Peter Gulacsi v 16. minuti privoščil osnovnošolsko napako.

Bil je zunaj kazenskega prostora, a je imel popoln nadzor nad žogo. Želel jo je podati soigralcu iz obrambe. Imel je neovirano pot, a si je nato privoščil grobo napako. Načrt se mu je izpridil, žogo je podal presenečenemu nogometašu Šahtarja, ki mu ni bilo težko zatresti prazne mreže. V ligi prvakov, največjem evropskem klubskem tekmovanju, se tovrstne napake ne dogajajo vsak večer. Gulacsi kar ni mogel verjeti, kaj se mu je pripetilo.

Leipzig bo debaklu odpustil trenerja Tedesca

Rdeči biki, ki v začetku sezone ne blestijo, so v nadaljevanju resda izenačili na 1:1, a je nato Šved goste ekspresno znova povedel v vodstvo. Ukrajinci so po vodstvu z 2:1 še dvakrat matirali šokirane nogometaše Leipziga, ki se jim bo v prihodnji sezoni pridružil mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško.

RB Leipzig stellt Cheftrainer Domenico Tedesco mit sofortiger Wirkung frei. Auch die Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky werden von ihren Aufgaben entbunden. Über eine Nachfolgeregelung wird RB Leipzig zeitnah informieren. — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 7, 2022

Po nepričakovanem spodrsljaju in nadaljevanju neuspešne sezone, ki se je začela s porazom na nemškem superpokalnem dvoboju proti Bayernu (3:5), se je vodstvo kluba zahvalilo za sodelovanje 36-letnemu trenerju Domenicu Tedescu. Mlademu Nemcu, rojenemu v Italiji, je bogati nemški klub danes pokazal vrata, sodelovanje pa prekinili tudi z njegovima pomočnikoma Andreasom Hinklom in Maxom Urwantschkyjem.

Prvi favorit za novega trenerja rdečih bikov je Marco Rose, ki ga je Borussia Dortmund odpustila konec prejšnje sezone.

Dvoboj v Leipzigu je spremljalo okrog 700 navijačev Šahtarja. Foto: Guliverimage

Na koncu je Šahtar, ki ga vodi nekdanji trener Celja Igor Jovičević, zmagal s 4:1 in proslavljal eno najbolj veličastnih zmag v klubski zgodovini. V polno sta zadela še Mihajlo Mudrik in rezervist, eden izmed redkih tujcev v ekipi, 21-letni napadalec iz Burkina Fasa Lassina Traore. Dosežena je bila v skrajno neugodnem obdobju, ko misli nogometašev segajo vse prej kot na zelenico, ampak so ves čas povezane s tegobami in travmami, ki jih doživljajo njihovi bližnji in rojaki v vedno bolj uničeni domovini. Zato je bilo slavje na Red Bull Areni v Leipzigu še toliko večje, duška si je dalo tudi okrog 700 navijačev Šahtarja, ki so pozdravili veliko zmago.

Jovičević najsrečnejši trener na svetu

Hrvaški trener Igor Jovičević je v ligi prvakov debitiral z nepričakovano visoko zmago v Nemčiji. Foto: Reuters To je bila prva uradna tekma Šahtarja v Evropi po vojaški invaziji Rusije. "V to ekipo sem verjel od prvega dne, ko smo začeli delo. Zaslužili smo si zmago. Igrali smo z velikim srcem. Ko igraš s srcem za domovino, za Ukrajino, se zgodi kaj takšnega. To je lahko le velika prednost. Sploh niso bili utrujeni. Na tekmi jih je spremljal takšen adrenalin, da so bili šokirani nad tem, kako dobro so igrali. Ponosen sem na varovance, zdaj sem najsrečnejši trener na svetu," je dejal 48-letni hrvaški strateg, ki je v vlogi trenerja Šahtarja v Evropi debitiral z zmago nad nemškim pokalnim zmagovalcem (4:1) in poskrbel za ogromno senzacijo.

Zanimivo je, da sta se v torek zmage v ligi prvakov veselila kar dva hrvaška stratega, ki sta v preteklosti delovala v 1. SNL. Poleg Jovičevića se je zelo izkazal tudi Ante Čačić, ki je z Dinamom v slabo voljo spravil favorizirani Chelsea. Pri zmagi v Leipzigu je sodeloval tudi hrvaški branilec Neven Đurasek, ki je ob koncu prejšnje sezone branil barve ljubljanske Olimpije.

"Doma" bodo igrali v Varšavi

"Brezdomci" iz Donecka, kjer bi lahko igrali na modernem stadionu Donbass Arena, a so to zaradi nemirnih vojnih razmer v teh trenutkih le pobožne želje, so se na novo sezono pripravljali na različne načine. V Donecku so nazadnje igrali leta 2014, letos pa med pripravami na sezono gostovali v številnih državah. Nekaj časa so prebili tudi v Sloveniji, kjer so odigrali prijateljsko tekmo z dobrodelno noto z Domžalami (izbrance Simona Rožmana so premagali s 3:0) in se pripravljali na Brdu pri Kranju.

Šahtar domače tekme ukrajinskega prvenstva igra v Kijevu. Foto: Reuters

V Ukrajini se je kljub stresnim razmeram začelo prvenstvo, kjer domače tekme igrajo na Olimpijskem stadionu v Kijevu, v Evropi pa bodo gostitelji na Poljskem, kjer so sklenili dogovor z varšavsko Legio. Tako bodo prihodnjo sredo Celtic pričakali v poljskem glavnem mestu. In to na vodilnem položaju skupine F lige prvakov!