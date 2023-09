Motivirani Klopp po tisto, kar mu še manjka z Liverpoolom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se začenja zares tudi v evropski ligi. V boj za naslov se podaja kar nekaj evropskih velikanov, stavne hiše in javnost pa največje možnosti za naslov pripisujejo Liverpoolu. Rdeči bodo v uvodnem dejanju gostovali v Linzu. V skupinskem delu bo nastopilo pet Slovencev, ki branijo barve dveh klubov. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat bosta s Sturmom danes gostila Sporting iz Lizbone, Andraža Šporarja, Benjamina Verbiča in Adama Gnezdo Čerina pa s Panathinaikosom v Atenah čaka zahteven obračun z Villarrealom.

Evropska liga je drugo najbolj kakovostno tekmovanje. V prejšnji sezoni ga je osvojila Sevilla, v tej sezoni pa med kandidati za naslov prevladujejo angleški predstavniki. Med njimi je tudi Liverpool, ki je zaradi ne najboljših dosežkov v angleškem prvenstvu v sezoni 2022/23 ostal brez lige prvakov. Kloppova četa bo tako primorana igrati evropske tekme ob četrtkih. Prva jo čaka pri severni slovenski sosedi, danes bo ob 18.45 gostovala pri Lasku v Linzu.

"Moramo biti motivirani in navdušeni za igranje v ligi Europa. Ta teden nisem spremljal lige prvakov, nisem pogrešal njene himne," trener Jürgen Klopp ne skriva cilja, da bi z Liverpoolom osvojil evropsko ligo. S tem bi dopolnil zbirko osvojenih lovorik.

V prejšnji sezoni je evropsko ligo osvojila Sevilla. Že sedmič v zgodovini, s čimer je le še izboljšala rekord tekmovanja. Foto: Reuters

Rdeče je že popeljal do evropskega in svetovnega naslova, bil je najboljši v Angliji, na Otoku je osvojil tudi pokal FA in ligaški pokal, podpisal se je tudi pod superpokalni lovoriki tako v Evropi kot tudi Angliji. Zdaj želi osvojiti še ligo Europa, kjer je leta 2016 že popeljal Liverpool v finale, a nato izgubil proti rekorderju tekmovanja Sevilli.

Slovenski dvojec gosti portugalskega, trojec pa španskega velikana

Graški Sturm se bo zvečer pomeril s Sportingom iz Lizbone. Foto: Reuters V Avstriji bosta danes na sporedu dva evropska spektakla. Zvečer, dvoboj se bo začel ob 21. uri, se bosta v Gradcu udarila Sturm in Sporting, pri gostiteljih pa bosta za nastop kandidirala Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat. Avstrijski podprvaki in pokalni zmagovalci imajo opravka z zahtevno skupino D, v kateri sta še Atalanta, pri kateri je v preteklosti blestel Josip Iličić, in poljski prvak Rakow Czestochowa. Danes jih čaka portugalski velikan iz Lizbone, katerega dres je pred leti nosil tudi Andraž Šporar.

Slovenski reprezentančni napadalec, ki je ta mesec navdušil s predstavo na domači tekmi proti Severni Irski (4:2), bo s Panathinaikosom gostil Villarreal. V Atene tako prihaja španska rumena podmornica, ki je lani osvojila evropsko ligo.

Andraž Šporar z druščino bo danes v Atenah računal na glasno pomoč navijačev Panathinaikosa. Foto: Guliverimage

Načrte ji bosta poleg Šporarja poskušala prekrižati še dva člana Kekove čete, to sta Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin. PAO je na zadnji ligaški tekmi v soboto napolnil mrežo Panaitolikosu (5:0), slovenska trojica pa je odigrala zadnjih 15 (Šporar in Gnezda Čerin) oziroma deset (Verbič) minut. Gnezda Čerin se je vpisal v statistiko s podajo za zadnji gol na srečanju.

Brighton kotira visoko na lestvicah

Italijanski trener Brightona Roberto De Zerbi je deležen ogromnih pohval na račun svojega dela pri galebih. Foto: Reuters Stavne hiše poročajo, da je prvi favorit za naslov Liverpool, na visoko drugo mesto se je uvrstil Brighton & Hove Albion, ki mu gre na Otoku tudi v tej sezoni odlično, na zadnjih tekmah je tako s 3:1 ugnal udeleženca lige prvakov Newcastle in Manchester United, pri vrhu kandidatov za osvojitev lovorike pa so še Roma, West Ham, Atalanta in Bayer Leverkusen.

Azerbajdžanski prvak Qarabag, ki je v play-offu kvalifikacij izločil Olimpijo, bo skupinski del odprl z domačo tekmo proti norveškemu prvaku Moldeju. Ta je v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov priznal premoč Galatasarayu, ki je pred tem izločil prav zeleno-bele iz Ljubljane.

V Amsterdamu se bosta udarila nekdanja evropska prvaka Ajax in Marseille, goste bo po odhodu španskega stratega Marcelina vodil začasni trener Jacques Abardonado.

Nogometaši West Hama so pred nekaj meseci osvojili konferenčno ligo, zdaj se bodo preizkusili v ligi Europa. Foto: Reuters

Angleški West Ham, ki je v prejšnji sezoni osvojil konferenčno ligo in si prislužil vozovnico za nastop v ligi Europa, bo začel pot proti srbskemu podprvaku TSC Bačka Topola.

