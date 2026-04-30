Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
30. 4. 2026,
8.45

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Freiburg Braga Nottingham Forest Aston Villa UEFA Liga Europa Liga Europa

Liga Europa, polfinale (prvi tekmi)

Nekdanja evropska prvaka v boju za veliki finale lige Europa

Unai Emery, Aston Villa | Foto Guliverimage

Dva Angleža, Portugalec in Nemec. To je polfinale letošnje lige Europa in čeprav bo v njem na delu najuspešnejši trener v zgodovini tega tekmovanja, se bosta maja v Istanbulu za naslov udarili ekipi, ki te lovorike še nimata v svojih vitrinah. Obračun dveh premierligašev bo dal angleškega finalista, v Nottinghamu nocoj gostuje Unai Emery z Aston Villo. O drugi vstopnici za finale odločata Braga in Freiburg.

Po treh naslovih s Sevillo in enim z Villarrealom poskuša Unai Emery evropsko čarovnijo ponoviti še z Aston Villo. "Vem, kako težko je osvojiti lovoriko v Evropi. To tekmovanje je zelo pomembno za nas, tudi meni osebno je v trenerski karieri dalo ogromno. Zdaj želim to izkusiti še z igralci in navijači tukaj," pravi 54-letni Bask.

Najstarejši navijači Aston Ville se spomnijo velikega evropskega podviga iz leta 1982 in slavja v evropskem pokalu, predhodniku lige prvakov. Podobno pa velja tudi za nocojšnje nasprotnike; tudi Nottingham Forest je že okusil največjo evropsko slavo, v omenjenem tekmovanju je slavil dvakrat (1979, 1980).

Precej manj tovrstnih izkušenj imata ekipi v drugem polfinalnem paru. Portugalska Braga je pred 15 leti sicer že zaigrala v finalu lige Europa, a tam morala priznati premoč rojakom iz Porta. Na drugi strani Freiburg pred letošnjo sezono v evropskih tekmovanjih še nikoli ni presegel meje osmine finala.

Liga Europa, polfinale (prvi tekmi):

Četrtek, 30. april:

Lestvica po ligaškem delu:

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
