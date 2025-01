Začelo se je spektakularno

Liga Europa je v leto 2025 vstopila spektakularno. Galatasaray in Dinamo Kijev sta se v torek v turškem kotlu v Istanbulu razšla s 3:3. Gostitelji so vodili že s 3:1, a je Ukrajincem zgodovinsko prvo točko v omenjenem tekmovanju z dvema zadetkoma zagotovil Andrij Jarmolenko. V sredo se bosta pomerila Bešiktaš in Athletic Bilbao, ki lahko že s točko skoči na prvo mesto, preostale tekme 7. kroga ligaškega dela evropske lige pa bodo v četrtek. Bodo/Glimt Nina Žuglja bo gostil Maccabi Tel Aviv, RFS Žige Lipuščka pa Ajax.