Barcelona prvič po 18 letih, preobrat Iličićeve Atalante

Prvi dvoboj play-offa za osmino finala evropske lige med Barcelono in Napolijem se je končal brez zmagovalca (1:1). Katalonci v tem rangu evropskega tekmovanja nastopajo prvič po 18 letih. Rangers so v Dortmundu presenetili Borussio in zmagali kar s 4:2. Leipzig je s Kevinom Kamplom remiziral z Real Sociedadom, Atalanta pa je brez Josipa Iličića po preobratu ugnala Olympiakos.

Liga Europa, 1/16 finala (prve tekme): Četrtek, 17. februar:

RB Leipzig : Real Sociedad 2:2 (1:1)

Nkunku 31., Forsberg 82./11-m; Le Normand 9., Oyarzabal 64./11-m

Kevin Kampl (RB Leipzig) je odigral 86 minut. Atalanta : Olympiakos Pirej 2:1 (0:1)

Djimsiti 61., 63.; Soares 16.

Josip Iličić (Atalanta) ni kandidiral za tekmo. Sevilla : Dinamo Zagreb 3:1 (3:1)

Rakitić 13./11-m, Ocampos 44., Martial 45.+1; Oršić 41. Porto : Lazio 2:1 (1:1)

Martinez 37., 49.; Zaccagni 23. Barcelona : Napoli 1:1 (0:1)

Torres 59./11-m; Zielinski 29.



Zenit : Betis 2:3 (2:3)

Dzjuba 25., Malcom 28.; Rodriguez 8., Jose 18., Guardado 41.



Borussia Dortmund : Rangers 2:4 (0:2)

Bellingham 51., Guerreiro 82.; Tavernier 38./11-m, Morelos 41., Lundstram 49., Zagadou 54./ag.



Šerif Tiraspol : Braga 2:0 (1:0)

Thill 43./11-m, Traore 83.

Napoli je na gostovanju v Barceloni popeljal v vodstvo Poljak Piotr Zielinski. Foto: Reuters

V osmino finala evropske lige, drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, so se kot zmagovalci skupin neposredno uvrstili Lyon, Monaco, Spartak Moskva, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Crvena zvezda, Bayer Leverkusen in West Ham. Pridružilo se jim bo še osem klubov, ki si bodo udeležbo med 16 najboljših zagotovili v play-offu, svojevrstni 1/16 finala.

Merijo se klubi, ki so v skupinskem delu lige Europa osvojili drugo mesto, ter tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela lige prvakov. Med njimi ne manjka velikanov. O tem, kako močni klubi igrajo v play-offu, priča tudi podatek, da nastopajo trije nekdanji evropski prvaki (Barcelona, Borussia Dortmund in Porto), ne manjka pa niti ekip, ki se lahko pohvalijo z drugimi evropskimi lovorikami.

Barcelona je to izkusila prvič po 18 letih

Derbi dneva je bil na Camp Nouu, kjer se je prvič po letu 2004 igrala evropska tekma, ki nima povezave z ligo prvakov. Barcelona v izločilnem delu tekmovanja, ki ni liga prvakov, nastopa prvič po 18 letih. V skupinskem delu lige prvakov je zaostala za Bayernom in Benfico. Leta 2004 je v osmini finala takratnega pokala Uefa izpadla proti škotskemu Celticu.

Luuk de Jong je v sodnikovem podaljšku zapravil priložnost za zmago Barcelone. Foto: Reuters

Dvoboj v Barceloni ni postregel z zmagovalcem. Katalonci so bili nevarnejši, a so se prvi veselili Neapeljčani. Poljak Piotr Zielinski je v 29. minuti šokiral Camp Nou. Napoli je povedel iz prve resnejše priložnosti. Za izenačenje je z najstrožje kazni poskrbel Ferran Torres, nato pa sta ekipi v dinamičnem nadaljevanju, razburljive so bile zlasti zadnje minute, zapravili še nekaj zrelih priložnosti, tako da je ostalo pri 1:1. Barcelona je prevladovala, razmerje v strelih na gol je znašalo 18:4, a si pred povratnim dvobojem, ki bo prihodnji četrtek na stadionu, poimenovanem po Diegu Armandu Maradoni, ni priigrala prednosti.

Pokojni argentinski velikan Maradona je svojo srečo, ko se je iz Južne Amerike preselil v Evropo, najprej iskal prav na Camp Nouu. Nato se je preselil v Neapelj, kjer je poskrbel za nepozabno zgodbo, postal ikona in božanstvo navijačev, celotnega mesta. Povratna tekma bo tako prihodnji teden odigrana na stadionu, ki nosi njegovo ime. Napoli ga je lani poimenoval stadion Diego Armando Maradona. Klub želi v tej sezoni osvojiti evropsko lovoriko in jo posvetiti Maradoni. "Če želimo osvojiti tekmovanje in podariti lovoriko mestu, moramo biti pripravljeni na vse. Ne moremo izbirati tekmecev," sporoča trener Luciano Spalletti.

Diego Armando Maradona je v Neaplju pred desetletji poskrbel za nogometno pravljico.

Za lovoriko se v ligi Europa potegujeta še dva kluba s slovenskima legionarjema. RB Leipzig Kevina Kampla je doma remiziral z Real Sociedadom iz San Sebastiana, Atalanta pa je brez Josipa Iličića, ki je zbolel za depresijo in ga njegov klub ni uvrstil na evropski seznam, po preobratu v režiji albanskega reprezentanta Berata Djimsitija ugnala Olympiakos iz Pireja. Hrvaški prvak Dinamo Zagreb je na zahtevnem gostovanju v Sevilli, ki v španskem prvenstvu zaostaja le za vodilnim Realom, namučil večkratnega zmagovalca evropske lige, škotski Rangers pa je blestel na gostovanju v Dortmundu, kjer je premagal Borussio kar s 4:2.