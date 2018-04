Jan Oblak ali Cristiano Ronaldo, to je zdaj vprašanje

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Kaj ta konec tedna čaka slovenske reprezentante in preostale slovenske nogometaše vključno z nekdanjim selektorjem Matjažem Kekom, ki so na delu v tujini? V središču pozornosti bo najdražji slovenski nogometaš Jan Oblak, ki ga z Atleticom v nedeljo čaka veliki madridski derbi na štadionu Reala.

Matjaž Kek želi čim prej pozabiti na boleč poraz v Zagrebu

Matjaž Kek se bo mudil v Koprivnici. Foto: Žiga Zupan/Sportida Matjaž Kek še vedno lahko upa na obrambo prvenstvene lovorike, kar pa ne bo lahko. Za vodilnim Dinamom zaostaja z Rijeko za devet točk. Po bolečem porazu proti zagrebškemu Dinamu v polfinalu pokala sredi tedna, po katerem je postalo jasno, da ne bo mogel ubraniti pokalne lovorike,še vedno lahko upa na obrambo prvenstvene lovorike, kar pa ne bo lahko. Za vodilnim Dinamom zaostaja z Rijeko za devet točk. Tokrat ga z Rečani čaka gostovanje pri šestouvrščenemu Slavenu iz Koprivnice, ki je zadnji dve prvenstveni tekmi izgubil. Rijeka bo skušala poskrbeti, da ob izgubil še tretjič v nizu. Tekma v Koprivnici se bo začela v nedeljo ob 17. uri. Rijeka je v prvenstvu sicer v dobri formi. V zadnjih petih tekmah je štirikrat zmagala in prejšnji konec tedna remizirala na vročem gostovanju v Splitu pri tamkajšnjem Hajduku.

Lahko Jan Oblak ustavi neverjeten strelski pohod Cristiana Ronalda? Foto: Reuters

Vratarji:

Jan Oblak: v nedeljo slovenskega vratarja, ki je na zadnjih dveh tekmah Atletica spet zaklenil svoja vrata, čaka velik izziv. Ob 16.15 ga čaka gostovanje na Santiagu Bernabeu. Na velikem madridskem derbiju proti Realu bo skušal narediti nekaj, kar v zadnjem času ne uspe nikomur. Ustaviti Cristiana Ronalda, ki je na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih v klubskem dresu vselej zadel in zabil kar 19 golov, kar torej znese več kot dva na tekmo.

Lahko Portugalca ustavi največji zvezdnik slovenskega nogometa? V Španiji in tudi drugod po svetu so prepričani, da če komu, lahko to uspe Oblaku in Atleticu, ki ima najboljšo obrambo v Španiji. Na 30 tekmah, slovenski vratar je odigral vse, je prejel le 14 golov, zato je Oblak vodilni v lovu na nagrado za vratarja z najmanj prejetimi goli v tej sezoni.

Škofjeločan je na 38 tekmah v vseh tekmovanjih prejel le 18 golov in na kar 24 tekmah ohranil mrežo Atletica nedotaknjeno. Lahko zdaj Oblaku to uspe še 25.? Atletico je sicer drugi na lestvici in ima pred Realom na tretjem mestu štiri točke prednosti. To bo torej tudi obračun za drugo mesto na lestvici. Vodi Barcelona, ki ima devet točk več.

Oblak, ki je imel v zadnjem času težave s poškodbo, naj bi bil nared za tekmo.

Vid Belec: v prvi italijanski ligi ga v soboto ob 20.45 s Sampdorio čaka mestni derbi proti Genoi. Tudi tokratno tekmo naj bi začel na klopi za rezerve, tako da bo na debi v majici moštva iz Genove najverjetneje moraš še nekoliko počakati.

Jan Koprivec: s Pafosom bo v ligi za obstanek ciprskega prvenstva ta konec tedna počival.

Miha Mevlja bo po nekajdnevnem počitku konec tedna v Rusiji na delu z Zenitom. Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: s Slovanom iz Bratislave ga v prvi slovaški ligi v soboto ob 15.30 čaka gostovanje pri Spartaku iz Trnave.

Jure Balkovec: Bari 1903 ostaja med resnimi kandidati za napredovanje v serie A. V soboto ob 15. uri ga čaka tekma 34. kroga, ko bo na štadionu San Nicola gostil Salernitano. Belokranjec se je v zadnjih tednih ustalil v začetni enajsterici.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije se pripravlja na sobotno prvenstveno srečanje. V Tuli se bo ob 18. uri pomeril s sosedom na razpredelnici Arsenalom. Igral naj bi od prve minute.

Luka Krajnc: s Frosinonejem, ki je na drugem mestu in se poteguje za preboj v prvo italijansko ligo, bo v soboto ob 15. uri gostoval pri Parmi.

Miha Mevlja: Zenit se je po izpadu iz Evrope posvetil le igram v domačem prvenstvu. V soboto ob 15.30 bo na domačem štadionu pričakal Krasnodar. Igral naj bi od prve minute.

Nemanja Mitrović: z Jagiellonio ga v soboto ob 18. uri čaka tekma 30. kroga poljskega prvenstva proti Wisli Plocka, na kateri bo branila vodilni položaj.

Aljaž Struna: s Palermom, trenutno tretjeuvrščenim klubom serie B, bo v drugi italijanski ligi na delu v soboto ob 15. uri, ko se bo pomeril s Pescaro.

Nejc Skubic: s Konyasporom, ki je v turškem prvenstvu na skromnem 17. mestu in mu grozi selitev v drugo ligo, se bo v nedeljo pred domačimi gledalci pomeril s Sivassporjem. Spet naj bi igral od prve minute.

Kevina Kampla v ponedeljek v Nemčiji čaka čustvena tekma z Bayerjem. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo bo v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri gostoval pri drugouvrščenemu Napoliju. Primorec naj bi tekmo začel na klopi.

Domen Črnigoj: novopečeni slovenski reprezentant se pripravlja na nedeljsko poslastico švicarskega prvenstva, ko se bo Lugano ob 16. uri pomeril z branilcem naslova Baslom.

Josip Iličić: po poškodbi, ki jo je staknil na tekmi v majici Slovenije proti Belorusiji, še vedno ni nared, zato naj v soboto, ko bo Atalanta ob 18. uri v prvi italijanski ligi gostovala pri Spalu, ne bi igral.

Kevin Kampl: povratnik v slovensko reprezentanco bo v prvi nemški ligi z RB Leipzigom v ponedeljek ob 20.30 gostil svoj nekdanji klub Bayer Leverkusen. Igral naj bi od prve minute.

Rene Krhin: Nantes bo v soboto ob 17. uri gostoval pri francoskem prvaku Monacu, ki se bo počasi poslovil od naslova, saj za vodilnimi Parižani zaostaja kar 17 točk. Po nekaterih napovedih, ki prihajajo iz Francije, naj bi izkušeni slovenski vezist tekmo začel na klopi.

Jasmin Kurtić: s Spalom ga v prvi italijanski ligi v soboto ob 18. uri čaka domača tekma z Atalanto, ki naj bi jo začel v prvi postavi.

Rajko Rotman: z Götzepejem bo v nedeljo ob 18. uri v turškem prvenstvu gostoval pri prvaku Bešiktašu. Tekmo naj bi začel na klopi.

Leo Štulac: Venezia bo v soboto v drugi italijanski ligi doma igral z Brescio. Tekma se bo začela ob 15. uri.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev, ki je pred kratkim izpadel iz lige Europa, se bo v soboto ob 13. uri v 26. krogu ukrajinskega prvenstva pomeril z Zoryjo iz Luganska. Za vodilnim Šahtarjem zaostaja šest točk, nastop Vojničana pa je zaradi poškodbe roke, zaradi katere ni nastopil ne na zadnji reprezentančni tekmi z Belorusijo ne na zadnji prvenstveni Dynama proti Mariopolu, vprašljiv.

Miha Zajc: Primorski vezist je že pri sedmih prvenstvenih golih in devetih podajah v tej sezoni in je eden izmed najboljših posameznikov Empolija, ki je hit druge lige. Na prvem mestu ima osem točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, tako da se mu nasmiha vrnitev med elito. V soboto ob 15. uri bo gostoval pri Spezii.

Saint Etienne Roberta Berića bo danes zvečer v Franciji gosti zvezdniški PSG. Foto: Reuters

Napadalci:

Robert Berić: Saint Etienne bo na delu že danes zvečer, ko bo v prvi francoski ligi gostil zvezdniški PSG. Tekmo, ki se bo začela ob 20.45, naj bi Krčan začel na klopi.

Roman Bezjak: z Jagiellonio ga v soboto ob 18. uri čaka tekma 30. kroga poljskega prvenstva proti Wisli Plocka, na kateri bo branila vodilni položaj.

Tim Matavž: Vitesse sredi tedna ni imel obvez, ampak se je pripravljal na sobotno prvenstveno srečanje z moštvom NEC iz Brede, ki se bo začela ob 18.30. Primorec bo lovil poseben dosežek. V tej sezoni se je med strelce vpisal devetkrat. Več zadetkov od njega je v nizozemskem prvenstvu doseglo le 17 nogometašev. Če se bo slovenski reprezentant vpisal med strelce tudi konec tedna, bo postal šele peti tujec, ki je na Nizozemskem v dresu treh različnih prvoligašev dosegel vsaj deset zadetkov. Matavž je v karieri že navduševal navijače Groningena in PSV Eindhoven, naj bi teko začel v prvi postavi gostov.

Andraž Šporar: s Slovanom iz Bratislave ga v prvi slovaški ligi v soboto ob 15.30 čaka gostovanje pri Spartaku iz Trnave.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljsko tekmo proti Avstriji v Celovcu in Belorusijo v Ljubljani marca letos.

