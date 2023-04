Legendarni trener po sedmih tekmah zapušča Gorico

Prišel je drugega marca, 17. aprila odhaja. Edoardo Reja ni več trener ND Gorica. V tem obdobju so odigrali sedem tekem in na dveh zmagali, na eni igrali neodločeno, na zadnjih štirih pa izgubili. Zadnjih dveh tekem 77-letnik zaradi bolezni ni vodil.

V ponedeljek popoldne, potem ko je Gorica še četrtič zapored izgubila (Bravo, Maribor, Radomlje in Koper), iz kluba sporočajo, da Edoardo Reja ni več njihov trener. "V iskanju najboljše rešitve za dvig rezultatske krivulje navzgor sta klub in Reja sporazumno končala sodelovanje. Delo pri ND Gorica zaključujeta tudi njegova pomočnika Sergio Porrini in Luigi Febbrari," so zapisali pri ND Gorica.

Na prvenstveni lestvici so predzadnji, deveti. Imajo 22 točk, toliko kot zadnji Tabor, in so že devet točk za osmouvrščenimi Radomljani. Vse kaže, da bodo v najboljšem primeru morali v dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi. Ekipo naj bi v boju za obstanek po poročanju Ekipe vodil nekdanji trener Celja Agron Šalja. Iz kluba o novem trenerju še ne poročajo.