Legendarni Nemec na klop Bayerna

Iz Bayerna so dodali, da so 41-letnemu Kloseju, ki je doslej vodil bavarsko ekipo do 17 let, ponudili enoletno pogodbo. "Zelo smo veseli, da se je Miro odločil za ta korak iz Bayernove akademije do prve ekipe. Brez dvoma je najuspešnejši nemški napadalec zadnjih 15, 20 let in verjamem, da bodo predvsem napadalci od njega odnesli veliko," je dejal predsednik kluba Karl-Heinz Rummenigge.

Klose je blestečo kariero v nemški izbrani vrsti končal z rekordnimi 71 zadetki na 137 tekmah, leta 2014 je z elfom osvojil naslov svetovnega prvaka. S 16 goli je še vedno prvi strelec mundialov; zadnji zadetek na SP je dosegel pred šestimi leti v Braziliji.

