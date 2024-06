Miroslav Klose bo prevzel Nürnberg

Klose, ki se je od poklicnega nogometa poslovil po koncu sezone 2015/16, je kot glavni trener do zdaj vodil le avstrijski Altach, a se je pri njem na klopi obdržal le 24 tekem. Deloval je tudi kot pomočnik trenerja pri Bayernu (2020–21) in vodil eno mlajših zasedb (U17) bavarskega velikana.

Večji pečat je pustil med igralsko kariero. Prvi preboj mu je uspel pri Kaiserslauternu, nato je v Nemčiji igral še za Werder iz Bremna in Bayern. V tujini je nosil dres Lazia in tam tudi sklenil športno pot.

Na najvišji ravni je za svoje klube na 599 tekmah dosegel 230 golov in prispeval še 134 podaj. Za nemško reprezentanco je odigral 137 tekem in se 71-krat vpisal med strelce. Leta 2014 je bil z Nemčijo tudi svetovni prvak.

Še vedno je najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev s 16 goli. Sledijo brazilski Ronaldo (15), njegov rojak Gerd Müller (14), Francoz Just Fontaine (13), Argentinec Lionel Messi (13) in brazilska legenda Pele, ki je pri 12 golih. Kloseja bi lahko na vrhu te lestvice v prihodnosti ogrozil predvsem Francoz Kylian Mbappe, ki je na dveh prvenstvih v Rusiji (2018) in nazadnje v Katarju (2022) dosegel 12 golov.