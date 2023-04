Guardiola po maščevanje

Thomas Tuchel v Manchesteru ne bo mogel računati na udarno enajsterico. Zaradi težav s kolenom je namreč odsoten Eric-Maxim Choupo-Moting, ki je v letošnji sezoni najmočnejšega klubskega tekmovanja na šestih tekmah dosegel štiri gole in je skupaj z Leroyem Sanejem predstavljal najmočnejše orožje za zadetke. Bayern bo tako tekmo - za mnoge predstavlja finale pred finalom -igral brez klasičnega napadalca, težavo pa bo poskušal rešiti s Sergejem Gnabryjem, ki je centralnega napadalca igral ob zmagi nad Freiburgom, ali pa morda z izkušenejšim Thomasom Müllerjem. Vsestranski Nemec je vlogo klasične devetke v preteklosti že prevzel.

Ker se pričakuje, da bo tekmo začel tudi Leon Goretzka– na zadnji tekmi nemškega prvenstva ob minimalni zmagi nad Freiburgom je dobil počitek –, se bo Jamal Musiala moral pomakniti še naprej, Bayernova trinajstica Müller pa bo koristen v ospredju.

Verjetna enajsterica Manchester Cityja: Ederson; Akanji, Ruben Dias, Ake; Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundondan, Grealish; Haaland Verjetna enajsterica Bayern Münchna: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich, Sane, Musiala, Coman; Müller

Manjše skrbi glede enajsterice ima Guardiola, ki pogreša le mladega angleškega vezista Phila Fodena, ki še okreva po operaciji slepiča. Strateg Cityja v zadnjih tednih ni veliko spreminjal začetne postave. Ta bi lahko ostala nespremenjena od tiste, s katero je v angleški ligi dosegel prepričljivo gostujočo zmago, ko so modri s 4:1 premagali Southampton.

Kot mogoča zamenjava se omenja Bernarda Silvo, saj je Portugalec igral pomembno vlogo na obeh tekmah osmine finala Lige prvakov proti Leipzigu in bi lahko zamenjal Riyada Mahreza.

Hvalospevi z obeh smeri

Čeprav sta velika prijatelja, tako Tuchel kot Guardiola računata na zmago svojih ekip. Katalonec ima z Nemcem še neporavnane račune izpred dveh let, ko mu je Tuchel s Chealsejem lovoriko v finalu Lige prvakov v Portu speljal pred nosom. Nemec ima proti Kataloncu boljšo razliko v zmagah, saj je s Chealsejem dosegel tri zmage na petih tekmah, medtem ko je Guardiola proti Tuchlu s Cityjem "zmogel" le eno zmago ob šestih remijih. Izkušena trenerja, ki sta delovala skupaj tudi v Nemčiji in kasneje v Angliji, se bosta pomerila še na enajsti tekmi, a med njima kljub rivalstvu vlada spoštovanje.

Leroy Sane in Thomas Müller upata na najboljše. Foto: Guliverimage

"Res je kreativen," je Guardiola lani povedal o Nemcu. "Eden od redkih strategov, od katerih se nenehno učim, da bi postal boljši trener," je dejal Katalonec, Tuchel pa je za Guardiolo izpostavil, da ga uživa spremljati vse od časov, ko je bil sam še trener pri Mainzu. "Uživam, ko gledam njegove tekme, način igranja in njegov pristop," je nekadnji trener Chealseja popihal na račun 52-letnemu strategu Manchester Cityja, ki bo vse moči usmeril v to, da danes doma proti Bayernu ostanejo vse tri točke in naredi pomemben korak k uvrstitvi v polfinale Lige prvakov in lovoriki, ki mu pri Cityju iz leta v leto spolzi iz rok.

Največja nevarnost kdo drug kot Haaland

Guardiola ima letos ob sebi enega najboljših nogometašev Erlinga Haalanda, ki skupaj s Kylian Mbappéjem prevzema vajeti od Lionela Messija in Cristiana Ronalda, ki sta več kot desetletje kraljevala na vrhu najučinkovitejših nogometašev na svetu.

Bo Haaland nadaljeval z odlično strelsko formo? Foto: Guliverimage Mladi 22-letni Norvežan navdušuje tudi v Ligi prvakov, kjer je letos šestih tekmah dosegel prav toliko golov. Proti Bavarcem pa bo svojo gol statistiko poskušal le še nadgraditi in bo predstavljal največjo nevarnost za vrata Yanna Sommerja. V letošnji sezoni najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja je dosegel šest, v angleški Premier ligi denimo 30 golov, kar samo po sebi daje Bavarcem jasen signal, od kje bo pretila največja nevarnost.