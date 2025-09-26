Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
26. 9. 2025,
7.18

29 minut

Petek, 26. 9. 2025, 7.18

Legendarni Busquets napovedal konec kariere

STA

Sergio Busquets

Foto: Reuters

Nekdanji nogometni zvezdnik Barcelone, Interja Miamija in španske reprezentance Sergio Busquets je sporočil, da se bo po koncu sezone 2025 ameriškega prvenstva športno upokojil. Sedemintridesetletni vezist je to sporočil v objavi na družbenih omrežjih.

"To bodo moji zadnji meseci na igrišču. Upokojujem se zelo srečen, ponosen, izpolnjen in predvsem hvaležen," je Busquets povedal v videoposnetku na Instagramu.

"Iskrena hvala vsem in nogometu za vse. Vedno boste del te moje čudovite zgodbe."

Busquets, eleganten in spreten igralec, znan po svoji mirnosti in mirnosti z žogo, velja za enega najboljših obrambnih vezistov v zgodovini.

Bil je ključna osebnost pri devetih zmagah v španski ligi z Barcelono in je klubu pomagal osvojiti tudi tri naslove v ligi prvakov.

Bil je član španske reprezentance, ki je leta 2010 osvojila svetovno prvenstvo in leta 2012 evropsko prvenstvo, za furijo pa je zbral 143 nastopov.

Po svetovnem prvenstvu leta 2022 se je upokojil od reprezentančnega dresa, leta 2023 pa se je odpravil v ZDA in se pri Interju Miamiju povezal z nekdanjim soigralcem pri Barceloni, argentinskim superzvezdnikom Lionelom Messijem.

