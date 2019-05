Legenda Barcelone se po tej sezoni seli med trenerje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To je moja zadnja sezona v vlogi igralca, veselim pa se že prihodnosti v vlogi trenerja," je po poročanju časnika Mundo Deportivo napovedal Xavi, s polnim imenom Xavier Hernández Creus, ki je kot član španske reprezentance leta 2010 na prvenstvu v Južni Afriki osvojil naslov svetovnega prvaka, v letih 2008 in 2011 tudi evropskega, z Barcelono pa si je z osmimi naslovi španskega prvaka, treh Kraljevih pokalih, šestih superpokalih in štirih zmagah v ligi prvakov, prislužil status legende.

Noče prehitevati dogodkov

"Moja trenerska filozofija bo odsevala slog, ki smo ga razvili pred mnogimi leti pod vplivom Johana Cruyffa in La Masie." Foto: Reuters Slavnega vezista, ki je proizvod Barcelonine nogometne akademije La Masia, so že po odhodu iz Blaugrane leta 2015 označevali za naslednika še ene katalonske ikone, današnjega trenerja Manchester Cityja Pepa Guardiole, ki je uspešno igralsko kariero nadgradil z uspešno trenersko, a Xavi noče prehitevati dogodkov.

"Za zdaj tega še ne vidim, niti še nimam Uefine pro trenerske licence. Zdaj bi lahko vodil kakšen klub v Katarju ali kakšni manjši evropski državi, v Barceloni zgolj mladinsko ekipo, velikih evropskih klubov pa ne. Upam, da bom licenco Uefa pro dobil do maja prihodnje leto," pravi.

Na klopi Barcelone ga ne bomo videli prav kmalu

Tudi kot trener pa bo gojil prepoznaven napadalen slog nogometa, kar je tradicija La Masie. "Moja trenerska filozofija bo odsevala slog, ki smo ga razvili pred mnogimi leti pod vplivom Johana Cruyffa in La Masie. To je bistvo nogometa, ki ga igra Barcelona. Rad vidim moštva, ki na igrišču prevzamejo pobudo, napadajo in se vračajo k tistemu, kar smo imeli najraje že kot otroci: posedovati žogo. "

Na klopi Barcelone ga ne bomo videli prav kmalu, še poudarja Xavi: "Potrebujem dve, tri leta, da se udomačim v novi vlogi, po tem pa bomo videli."

