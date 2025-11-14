Hrvaška na nogah, novo pravljico ji lahko prepreči le še neverjeten čudež

Iz Evrope sta si kot prvi uradno zagotovili vstopnico za nastop na SP 2026 Anglija in Francija. Ta petek zvečer bi se jima lahko na seznamu pridružili tudi Hrvaška in Nizozemska. Veliko lažje delo čaka slovenske sosede, ki bi jim lahko druženje s svetovno elito na drugi strani velike luže preprečil le še neverjeten razplet.

Kvalifikacije za SP 2026, peti in deveti krog:

Petek, 14. november:

V petek bo odigranih šest tekem predzadnjega kroga kvalifikacij za SP 2026 v skupinah A, G in L, na uradni seznam udeležencev svetovnega prvenstva pa bi se lahko vpisali še dve državi. To sta Hrvaška in Nizozemska.

Na Rujevici se pripravlja hrvaška zabava

Kockasti so na odlični poti, da se bodo še četrtič zapored uvrstili na največje tekmovanje, na katerem so na zadnjih dveh izvedbah dosegli imenitne rezultate in se znašli na stopničkah (drugi na SP 2018 in tretji na SP 2022). Hrvaška ima v skupini L vse pod nadzorom, od dokončne uvrstitve na SP 2026 jo delijo le še milimetri. Varovanci Zlatka Dalića bodo zvečer na Reki gostili Ferske otoke. Potrebujejo le točko.

Zlatko Dalić in Luka Modrić bi lahko sodelovala še na tretjem zaporednem svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Hrvaški bi lahko prvo mesto odnesel le malo verjeten razplet dogajanja, v katerem bi danes na Rujevici doživeli visok domač poraz proti Fercem, nato ostali brez točk še čez tri dni v Črni gori, takrat pa bi morala Češka doma odpraviti Gibraltar z "rekordnim" festivalom zadetkov. Hrvaška je namreč v ogromni prednosti, ima tri točke več od Čehov, obenem pa boljšo razliko v zadetkih za kar +15. Ker pa je to v tekmovanjih pod okriljem Fife prvi kriterij – ki odloča o tem, kdo je boljši med ekipama, ki osvojita enako število točk – je Hrvaška še toliko bližje potrditvi prvega mesta. Ognjeni imajo izjemno statistiko na domačih tekmah. V tem ciklusu so visoko odpravili že tri tekmece, gol razlika pa je na omenjenih tekmah s Češko, Črno goro in Gibraltarjem znašala 12:1.

Ferski otoki prihajajo na Reko z drznim ciljem. Z zmago bi na lestvici celo prehiteli Češko in se povzdignili na drugo mesto, a bi morali potem v ponedeljek stiskati pesti za Gibraltar, da senzacionalno ostane neporažen na Češkem. To pa bo malo verjetno, saj Gibraltar, ena izmed najslabših evropskih izbranih vrst, tudi v teh kvalifikacijah niza poraze.

Zaključna žogica tudi za Nizozemce

Poleg Hrvaške bi si lahko že danes zagotovila vstopnico za SP 2026 tudi Nizozemska. Spored v skupini G se bo začel že ob 18. uri s tekmo med Finsko in Malto, nato pa bo v derbiju vodilnih Poljska gostila Nizozemsko. Tulipani imajo vse v svojih rokah. Z zmago bi si že zagotovili nastop na SP 2026, z remijem bi ohranili ogromno prednost pred Poljaki, tudi v primeru poraza pa na Nizozemskem ne bi prižigali alarma, saj imajo pred Poljsko tri točke prednosti, gol razlika pa je boljša kar za 13 zadetkov. Nizozemska bo v zadnjem krogu v ponedeljek gostila Litvo, Poljska pa odhaja na Malto.

Če bodo Nizozemci danes v gosteh premagali Poljsko, si bodo že zagotovili nastop na SP 2026. Foto: Reuters

V skupini A, kjer se je vse skupaj začelo s presenetljivim porazom Nemčije v Bratislavi, bo boj za prvo mesto odprt vse do zadnjega kroga. Na vrhu je gneča, Nemčija je pri treh zaporednih zmagah, a ima Slovaška enako število točk. Ker bodo Nemci v zadnjem krogu gostili Slovake, bo pestro vse do konca kvalifikacijskega ciklusa. Elf bo danes skušal upravičiti vlogo favorita pri sosedu Luksemburgu, Slovake pa čaka zahtevno delo, saj jim prihaja v goste Severna Irska, ki še vztraja v boju za SP 2026.

Slovenija bo v predzadnjem krogu kvalifikacijskega ciklusa na delu v soboto (20.45), ko bo v razprodanih Stožicah gostila Kosovo. Kekova četa, za katero ne bosta mogla igrati poškodovani Benjamin Šeško in kaznovani Adam Gnezda Čerin, mora nujno zmagati, če želi ohraniti možnosti za nastop v dodatnih kvalifikacijah do zadnjega kroga. Dvoboj se bo začel ob 20.45.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (29 od 48): Afrika (9 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Zelenortski otoki

Azija (8 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan

Evropa (2 od 16): Anglija, Francija

Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

Četrtek, 13. november:

Sobota, 15. november:

