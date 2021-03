Začetek kvalifikacij za SP 2022: v Stožice prihajajo Hrvati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj ob 20.45 v Stožicah začela pot proti svojemu tretjemu nastopu na svetovnih prvenstvih. Uvod bo spektakularen, saj se bo že na prvi tekmi v Stožicah pomerila z aktualnim svetovnim podprvakom, Hrvaško. Gostje so veliki favoriti, a tudi Kekova četa ima svoje načrte. Je prišel čas za prvo zmago nad južnimi sosedi?

Slovenija se je doslej s Hrvaško pomerila osemkrat ter petkrat izgubila in trikrat remizirala. Po obračunu s svetovnimi podprvaki Hrvati, jo v prvem delu čakata še obračuna v gosteh, in sicer 27. marca v Sočiju proti Rusiji, 30. marca pa v Nikoziji proti Cipru. V skupini H sta sicer še Slovaška in Malta.

Za trinajst evropskih mest na svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 21. novembra do 18. decembra 2022 v Katarju, se bo potegovalo 55 evropskih reprezentanc v desetih skupinah. Kvalifikacije bodo med marcem in novembrom 2021.

Matjaž Kek in Jan Oblak pred tekmo s Hrvati:

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin, iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.

Kvalifikacij za SP 2022, 1. krog: Skupina H: Sreda, 24. marec:

20.45 Slovenija - Hrvaška

20.45 Malta - Rusija

20.45 Ciper - Slovaška Skupina A: Sreda, 24. marec:

20.45 Portugalska - Azerbajdžan

20.45 Srbija - Irska Skupina B: Četrtek, 24. marec:

20.45 Švedska - Gruzija

20.45 Španija - Grčija Skupina C: Četrtek, 24. marec:

18.00 Bolgarija - Švica

20.45 Italija - Severna Irska Skupina D: Sreda, 24. marec:

20.45 Finska - BiH

20.45 Francija - Ukrajina Skupina E: Sreda, 24. marec:

20.45 Belgija - Wales

20.45 Estonija - Češka Skupina F: Četrtek, 25. marec:

18.00 Izrael - Danska

20.45 Moldavija - Ferski otoki

20.45 Škotska - Avstrija Skupina G: Sreda, 24. marec:

18.00 Turčija - Nizozemska

20.45 Latvija - Črna gora

20.45 Gibraltar - Norveška Skupina I: Četrtek, 25. marec:

20.45 Andora - Albanija

20.45 Madžarska - Poljska

20.45 Anglija - San Marino Skupina J: Četrtek, 25. marec:

20.45 Nemčija - Islandija

20.45 Romunija - Severna Makedonija

20.45 Liechtenstein - Armenija

