V živo: Šok za favorizirane Domžale že v osmi minuti

Četrtek, 13. julij:

Začela se tretja izvedba konferenčne lige. V krstni sezoni je naslov osvojila Roma, prejšnji mesec pa se je do lovorike dokopal angleški West Ham. Izmed slovenskih klubov je največji uspeh žela Mura, ki je v sezoni 2021/22 zaigrala v skupinskem tekmovanju in v Ljudskem vrtu presenetila angleškega velikana Tottenham (2:1).

V tej sezoni se za vstop v skupinski del potegovali vsaj trije slovenski klubi. V poštev bi lahko prišla tudi Olimpija, če bo neuspešna v kvalifikacijah za ligo prvakov oziroma ligo Europa. Maribor in Domžale sta začela pot v uvodnem krogu kvalifikacij, kjer se bosta pomerila s kluboma z Malte. Vijolice, ki jih vodi hrvaški strateg Damir Krznar, se merijo z Birkirkaro, ki so jo v preteklosti že izločile v evropskih tekmovanjih, zanimivo pa je, da se lahko s podobno izkušnjo pohvalijo tudi Domžalčani, saj so pred leti že bili boljši od Balzana. Tudi takrat je rumeno družino vodil Simon Rožman.

Mariborčani so v novo evropsko sezono vstopili brez najboljšega igralca in strelca 1. SNL Žana Vipotnika, ki je odšel v Francijo (Bordeaux). V napadu ga bodo skušali nadomestiti trije tujci. Največ izkušenj premore 35-letni Alžirec Al Arabi Hilal Soudani, strokovno vodstvo vijolic veliko pričakuje od Albanca Xhuliana Skuke in Hrvata Marka Kolarja. Za evropsko premiero ne bodo kandidirali trije igralci. To so velikan slovenskega nogometa Josip Iličić, ki je na zadnjih pripravljalnih tekmah čutil bolečine in bo izpustil evropski uvod sezone, povratnik Aleks Pihler bo manjkal zaradi angine, Ignacio Guerrico pa bo manjkal zaradi poškodbe.

Domžalčani, ki pred domačim srečanjem z Balzanom nimajo težav s poškodovanimi igralci, bodo povratno tekmo na Malti odigrali že v torek, Maribor pa dva dni pozneje.

Klubi, ki si bodo zagotovili nastop v skupinskem delu konferenčne lige, bodo prejeli bogato nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa) v vrednosti 2,94 milijona evrov. Finale konferenčne lige bo prihodnje leto v Atenah.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 1. krog (prve tekme):

Sreda, 12. julij:

Četrtek, 13. julij: