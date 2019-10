Slovenke so visoko odpravile Turkinje

Slovenke, ki so se pred dnevi v Murski Soboti dobro upirale evropskim prvakinjam Nizozemkam, a izgubile z 2:4, so tekmo v Turčiji začele v postavi Zala Meršnik, Sara Agrež, Špela Rozmarič, Lana Golob, Kaja Eržen, Kaja Korošec, Dominika Čonč, Mateja Zver, Pamela Begić, Špela Kolbl in Lara Prašnikar. V nadaljevanju so dobile priložnost še Anja Prša, Sara Makovec in Nika Babnik.

Lara Prašnikar je dosegla hat-trick. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenke so turško mrežo začele tresti že v 12. minuti, ko je prvič na tekmi zadela Lara Prašnikar, ki se je nato med strelke vpisala še v 38. in 41. minuti. Medtem sta zadeli še Špela Rozmarič v 25. in kapetanka Mateja Zver, ki je v 28. minuti zadela z bele pike. Špela Kolbl je na 6:0 povišala v 51. minuti. Častni zadetek za domače je v prvi minuti sodniškega dodatka dosegla Fatma Kara.

Za Slovenijo je to druga zmaga, pred tem je premagala Kosovo, izgubila pa proti Nizozemski in Rusiji.

V kvalifikacijah skupaj nastopa 47 ekip, Anglija je kot gostiteljica že uvrščena na EP. Nanj se bodo neposredno uvrstili zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin in tri najboljše drugouvrščene ekipe. Preosta.

Skupina A: Torek, 8. oktober

Turčija : Slovenija 1:6 (0:5) Lestvica:

1. Nizozemska 3 tekme - 9 točk

2. Slovenija 4 - 6

3. Rusija 2 - 6

4. Kosovo 2 - 3

5. Turčija 4 - 1

6. Estonija 3 - 1

