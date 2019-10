Dober odpor, a poraz Slovenk proti evropskim prvakinjam #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke so morale priznati premoč Nizozemski.

Slovenke so morale priznati premoč Nizozemski. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenija : Nizozemska, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Jarc je tekmo začel v postavi Zala Meršnik, Sara Agrež, Špela Rozmarič, Kristina Erman, Kaja Eržen, Kaja Korošec, Dominika Čonč, Mateja Zver, Pamela Begić, Špela Kolbl in Lara Prašnikar. V nadaljevanju so dobile priložnost še Lana Golob, Sara Makovec in Lara Ivanuša.

Slovenke so izvrstno odprle obračun, saj so povedle v 11. minuti, ko je odbito žogo po strelu Prašnikarjeve v mrežo pospravila kapetanka Zverova. V 28. minuti so svetovne podprvakinje izid izenačile, med strelke pa se je vpisala najboljša strelka Nizozemske, 23-letna Vivianne Miedema, ki je dosegla že svoj 64. zadetek na 84. reprezentančni tekmi.

V 47. minuti so gostje povedle, ko je zadela Lineth Beerensteyn, toda borbene Slovenke se niso vdale, temveč izenačile v 68. minuti, ko je Lara Prašnikar podala v globino do Kaje Korošec, ki je sama pritekla pred vratarko gostij in jo premagala za 2:2.

Deset minut pozneje pa so Nizozemke spet povedle, zadela je Sherida Spitse, ki je na 4:2 povedla v 83. minuti, ko je s prostega strela z več kot 20 metrov zadela desni zgornji kot slovenskih vrat.

V kvalifikacijah skupaj nastopa 47 ekip, Anglija je kot gostiteljica že uvrščena na EP. Nanj se bodo neposredno uvrstili zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin in tri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih šest drugouvrščenih ekip čakajo dodatne kvalifikacije.