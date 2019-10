Fazanerija odprla vrata najboljšim v Evropi, vstop brezplačen!

Danes se v Murski Soboti obeta prvovrstni nogometni spektakel. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021 se bosta spopadli ženski reprezentanci Slovenije in Nizozemske. Tako se bodo na sončni strani Alp predstavile aktualne evropske prvakinje, ki so letos blestele tudi na svetovnem prvenstvu in osvojile drugo mesto. "Ta tekma je darilo," pojasnjuje slovenski selektor Borut Jarc, prireditelji pa so obdarovali ljubitelje nogometa, saj je obisk dvoboja v Fazaneriji - začel se bo ob 19. uri - brezplačen.

V Sloveniji evropski prvaki ne gostujejo ravno vsak dan, zato je današnji spektakel v Fazaneriji še toliko bolj poseben. Nizozemke so prerasle v smetano evropskega ženskega nogometa, pred gostovanjem v Murski Soboti pa veljajo za absolutne favoritinje. To dokazujejo tudi z rezultati v kvalifikacijah za Euro 2021, v katerih so po dveh krogih nedotakljive. Zbrale so vseh šest točk, Slovenija pa jih ima po porazu z Rusijo (0:1) in zmagi nad Kosovom (5:0) polovico manj.

Ve, kaj, kdo in kje so Nizozemke

Mateja Zver je prepričana, da se lahko Slovenke dobro upirajo svetovnim podprvakinjam. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Tekma z evropskimi prvakinjami in drugo ekipo z zadnjega svetovnega prvenstva je darilo. To, da se naše igralke sploh lahko merijo s tako kakovostno ekipo. Po drugi strani pa se ne nameravamo preveč ubadati z njimi. V strokovnem štabu smo jih analizirali, vem, kaj, kdo in kje so. Zdaj se osredotočamo na naše igralke, na našo fazo napada in branjenja," je med pripravami na današnjo poslastico, enega od vrhuncev, kar zadeva odmevnost tekem slovenskih reprezentantk, povedal selektor Borut Jarc.

Zaradi zdravstvenih težav ne bo mogel računati na Adrijano Mori in Izabelo Križaj, sta pa po drugi strani poškodbi odpravili Lana Golob in Sara Agrež ter se tako znašli na seznamu kandidatk za srečanje z zvenečimi tekmicami.

"Nizozemke so favoritinje, mi se ne ubadamo preveč z njimi, ker vemo, kako dobra ekipa so. Taktično se bomo dobro postavile in poskušale doseči gol iz protinapadov. Da lahko igramo proti močnim reprezentancam, smo potrdile proti Rusiji. Če se vse udejanji, kot smo si zamislili, lahko tudi proti Nizozemski dosežemo dober rezultat," pred dvobojem napoveduje izkušena kapetanka Mateja Zver.

Murska Sobota slovi po tem, da njeni prebivalci obožujejo nogomet. Foto: Sportida

Verjame, da si bo dvoboj med Slovenkami in Nizozemkami ogledalo kar nekaj ljubiteljev nogometa. "Prekmurci imajo radi nogomet, na tekme Mure redno in pridno prihajajo. Prepričana sem, da jih bo veliko z nami," meni Zverova, ena izmed številnih legionark v slovenski reprezentanci. Igra v Avstriji, med soigralkami pa ne manjka tistih, ki se dokazujejo tudi v drugih državah. Prevladujeta Italija in Nemčija, kar tri igralke prihajajo iz kluba Turbine Potsdam. Zverova se je o moči nizozemskega ženskega nogometa v tej sezoni že prepričala v klubskem svetu, saj je s St. Pöltnom v ligi prvakinj izpadla proti Twenteju.

Nizozemke so v finalu evropskega prvenstva leta 2017 premagale Danke. Foto: Reuters

Slovensko reprezentanco v torek čaka še gostovanje v Turčiji. To bo sploh prva tekma v gosteh v sklopu kvalifikacij za EP 2021, ki bo potekalo v Angliji, na njem pa bo nastopilo 16 ekip.

Članska reprezentanca Slovenije v nogometu: Dominika Čonč (AC Milan, Ita), Pamela Begič (Apollon, Cip), Kaja Eržen (AS Roma, Ita), Kristina Erman (Ferencvaros, Mad), Mateja Zver (SKN St. Pölten, Avt), Sara Agrež (Turbine Potsdam, Nem), Zala Meršnik (Turbine Potsdam, Nem), Lara Prašnikar (Turbine Potsdam, Nem), Lara Ivanuša (UPC Tavagnacco, Ita), Nika Babnik (UPC Tavagnacco, Ita), Maja Zajc (NK Krim), Evelina Kos (ŽNK Olimpija), Ana Milović (ŽNK Olimpija), Zala Vindišar (ŽNK Olimpija), Špela Kolbl (ŽNK Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (ŽNK Pomurje Beltinci), Sara Makovec (ŽNK Pomurje Beltinci), Anja Prša (ŽNK Pomurje Beltinci), Špela Rozmarič (ŽNK Pomurje Beltinci), Lana Golob (ŽNK Radomlje), Zala Kuštrin (ŽNK Radomlje), Sara Ketiš (Bari, Ita).