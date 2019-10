"Preprosto moramo igrati v tujini, da lahko konkuriramo reprezentancam" #video

Slovenski ženski nogomet v zadnjih letih doživlja razcvet, a za najboljšimi reprezentancami še vedno precej zaostaja. V slovenski reprezentančni vrsti se še kako dobro zavedajo, da ženski nogomet kljub trudu funkcionarjev in klubov še ni na želeni ravni. O tem, česa si želijo slovenske nogometne reprezentantke, ki se po boljše pogoje odpravljajo v tujino, so razpravljale v oddaji Goool!.

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na petkovi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021 v Murski Soboti izgubila proti evropskim prvakinjam Nizozemkam z 2:4 (1.1). Te so upravičile vlogo favoritinj, ki imajo v domovini precej boljše pogoje dela, kot so v ženskem nogometu v Sloveniji.

"Trudijo se precej bolj, kot so se v preteklosti, a bi lahko naredili še korak naprej. Predvsem z oglaševanjem, s tem, da bi ljudje sploh vedeli, da imamo tekme," o tem, kako bi odgovorni v Sloveniji lahko še bolj popularizirali ženski nogomet, razmišlja vezistka slovenske reprezentance in AC Milana Dominika Čonč.

Več kot deset slovenskih reprezentantk igra v tujini, kjer so pogoji za igro neprimerljivo boljši. "V Italiji imamo skoraj vse ženske ekipe za seboj moško. To se precej pozna pri pogojih, strukturo imamo moško," o tujini pravi napadalka AS Roma Woman Kaja Eržen, Čončeva, ki si kruh služi pri Milanu, pa dodaja: "Na žalost je slovenska liga še prešibka in je razpon med slovensko ligo in ravnijo svetovnega ženskega nogometa prevelik, tako da preprosto moramo igrati v tujini, da lahko konkuriramo reprezentancam."

