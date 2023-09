Legendarni Henry Koper zapušča z visoko zmago

Slovenska reprezentanca do 21 let je kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025 prejšnji teden odprla z zmago nad BiH (2:1), v drugem krogu pa so ji na koprski Bonifiki nasproti stali mladi upi Francije. Te vodi legendarni napadalec francoske reprezentance in Arsenala Thierry Henry. In Francija je zmagala s 4:0.

Thierry Henry Foto: Guliverimage Francozi so kvalifikacije začeli prav v Kopru, saj so bili v prvem krogu prosti. Mladi galski petelini so prevladovali na igrišču, svojo moč pa so pokazali zlasti v drugem polčasu, ko so s kakovostjo posameznikov kaznovali nekoliko bolj odprto igro izbrancev slovenskega selektorja Milenka Ačimovića.

Francozi so prvič slovensko mrežo zatresli konec prvega polčasa. Pred tem je bila z izjemo uvoda igra enakovredna, svoje priložnosti je imela tudi Slovenija. Mogoče celo lepši kot tekmeci, še posebej Tio Cipot in po njegovem poskusu ter obrambi vratarja še Žan Jevšenak. Zapravljeni priložnosti Slovencev pa so gosti kaznovali v sodnikovem dodatku, ko je v polno zadel 21-letni napadalec PSG Bradley Barcola.

Po odmoru se je slovenska mreža zatresla še trikrat. Rayan Cherki je bil natančen v 50. minuti, sedem minut kasneje je bil še drugič uspešen Barcola, Sekou Mara pa je v 88. minuti postavil končni izid.

Mladi reprezentanci Slovenije in Francije sta odigrali že deseto medsebojno tekmo, prvič sta se srečali aprila 2000. Zadnji dvoboj sega v leto 2019, ko sta se moštvi na pripravljalni tekmi razšli z izidom 2:2, francosko mrežo sta zatresla Dejan Petrovič in Jan Mlakar. Sedem dvobojev se je končalo z zmago Francozov, trikrat pa sta se ekipi razšli brez zmagovalca, dvakrat tudi v kvalifikacijah. V Kopru Francozi niso dovolili presenečenja.