Zmaji prileteli v Bolgarijo na soočenje s serijskimi prvaki

Nogometaši Olimpije so v torek popoldne pripotovali v Razgred v Bolgarijo, kjer jih v sredo ob 20.45 čaka prva tekma drugega predkroga lige prvakov. Nasprotnik bo nekdanji klub Žana Karničnika in trenerja Anteja Šimundže Ludogorec. Prve tekme se sicer igrajo že v torek zvečer, hrvaški prvak Dinamo Zagreb denimo proti kazahstanskemu FC Astana. Rezultati vseh tekem v živo na Sportalu.

Slovenski državni prvaki so v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov s skupnim izidom 4:2 izločili latvijsko Valmiero in si tako priborili še vsaj šest poletnih evropskih tekem. Prvi dve sta v drugem predkrogu lige prvakov. Nasprotnik ljubljanske Olimpije pa bolgarski prvak Ludogorec, ki je v prvem krogu prvo tekmo s kosovskim Ballkanijem sicer izgubil z 0:2, nato pa na povratni s 4:0 postavil stvari na svoje mesto. Pretekli konec tedna je Olimpija novo sezono prve lige začela s porazom v Kopru, Ludogorec je medtem odigral že dve tekmi novega bolgarskega prvenstva in eno dobil, eno pa izgubil.

Serijski bolgarski prvak (12 naslovov) je bil ustanovljen leta 1945. Prihaja iz Razgrada s 50 tisoč prebivalci. Nogometni klub domuje na stadionu Huvepharma Arena (10.500 sedežev). Prvi evropski nastop so Bolgari dočakali v sezoni 2012/13, pozneje so se sedemkrat uvrstili v skupinski del evropske lige in dvakrat tudi v ligo prvakov. S slovenskimi klubi je Ludogorec že igral. Z Muro se je pomeril v sezoni 2021/22, z Mariborom pa v sezoni 2019/20. Obakrat so se napredovanja veselili nogometaši Ludogorca.

Povratna tekma bo prihodnji torek v ljubljanskih Stožicah.

