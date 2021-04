Kudeli po Uefini grozi še hujša kazen

Kot poroča AFP, je škotsko nacionalno tožilstvo zaradi rasističnih opazk na račun finskega nogometaša Glasgow Rangers Glena Kamaraja policiji izdalo nalog za pregon Čeha. Če sodišče Kudelo spozna za krivega, mu grozi do šest mesecev zapora.

Kudela je sicer priznal, da se je verbalno lotil Kamaraja, vendar je zanikal, da bi bile žalitve povezane s temno poltjo finskega nogometaša.

Uefina prepoved, zaradi katere bo moral 34-letni Kudela izpustiti tudi evropsko prvenstvo, je zelo razjezila predsednika češke zveze Miloša Zemana, ki se je danes na kazen pritožil.

"Poudariti želimo, da obtožbe za rasizem niso bile dokazane. Tudi inšpektor Uefe se je spraševal, ali je res, da je Kudela izrekel rasistično pripombo. Dobrega človeka ste obsodili brez enega samega dokaza, samo zato, da izpolnite perverzna pričakovanja ozke skupine aktivistov in kluba, ki na igrišču ne more zmagati. V vaših rokah se je boj proti rasizmu spremenil v hinavščino, diskriminacijo in smešno priklanjanje neumnim trendom," so v pritožbi na Uefo zapisali pri češki zvezi.

