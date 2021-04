Konec prekletstva za Guardiolo, Mourinho ni več edini

Ko je Josep Guardiola pred leti vodil Barcelono, je dvakrat osvojil naslov evropskega prvaka in se redno uvrščal med najboljše v ligi prvakov. Ko se je nato leta 2013 iz Katalonije preselil na Bavarsko in prevzel Bayern, je v ligi prvakov trikrat zapored izpadel v polfinalu. Vedno proti španskemu tekmecu. Najprej Realu, nato še Barceloni in Oblakovemu Atleticu. Razočaranje je bilo veliko. Nogometno pot dokazovanja je nadaljeval na Otoku. Prevzel je vodenje Manchester Cityja, a je bilo zadovoljstvo le delno. Domačih lovorik podobno kot pri Bayernu ni manjkalo, izostali pa so odmevnejši dosežki v Evropi.

Med kandidati za najlepši zadetek tedna v ligi prvakov sta tudi dva gola, dosežena na tekmi v Dortmundu. Oba sta dosegla Angleža.

Čeprav mu je klubsko vodstvo šlo na roko in mu priskrbelo številne drage okrepitve, za katere je v zadnjih petih letih odštelo skoraj milijardo evrov, se sinje-modri niso niti enkrat prebili v polfinale lige prvakov. Najprej ga je šokiral Monaco v osmini finala, nato je trikrat zapored izpadel v četrtfinalu. Proti Liverpoolu, Tottenhamu in lani Lyonu. Dlje ni šlo. Guardiola se je znašel pod pritiskom, vedno več je bilo dvomljivcev v njegove zmožnosti, zato je bilo veselje po zmagi v Dortmundu še toliko večje. Katalonec si je lahko oddahnil, saj je končal prekletstvo bolečih izpadov v četrtfinalu.

Nasmiha se mu ne le trojna, ampak kar četvorna krona!

Po zadetku za 2:1 je Phil Foden stekel do trenerja. Foto: Reuters V tej sezoni mu uspeva marsikaj lepega. Še vedno je v igri za kar štiri lovorike. V angleškem prvenstvu je tik pred novim naslovom, pred najbližjim zasledovalcem ima kar 11 točk prednosti. V soboto se bo proti Chelseaju potegoval za preboj v finale pokala FA, prihodnji teden pa ga čaka še sklepno dejanje angleškega ligaškega pokala proti Tottenhamu. Tako se na Otoku spogleduje s tremi lovorikami, navdušenje navijačev pa je še toliko večje, saj konkurira tudi za evropski naslov. Od zgodovinskega uspeha je oddaljen le še dva koraka.

V četrtfinalu je dvakrat premagal Borussio Dortmund z 2:1, v polfinalu pa ga čaka PSG s Kylianom Mbappejem in Neymarjem, pa tudi Mauriciom Pocchetinom, ki je leta 2019 kot trener Tottenhama v dramatičnem četrtfinalu zadal Guardioli hude evropske rane. "Za osvojitev angleškega naslova potrebujemo le še tri zmage, smo v polfinalu lige prvakov in pokala FA ter v finalu ligaškega pokala. Ne govorimo o tem, da bomo osvojili vse štiri lovorike. Želimo iti od tekme do tekme," sporoča 50-letni strateg, ki ima s Cityjem sklenjeno pogodbo do poletja 2023.

Le Guardiola in Mourinho City se je prebil v polfinale lige prvakov šele drugič v klubski zgodovini. Prvič mu je uspelo leta 2016, ko je bogati angleški klub še vodil Manuel Pellegrini. Zdaj čaka Guardiolo, ki je v sredo izenačil rekord Joseja Mourinha, saj je postal šele drugi strateg v zgodovini lige prvakov, ki je svoje izbrance v polfinale popeljal kar osemkrat, nov izziv. 8 - Manchester City boss Pep Guardiola has reached his eighth UEFA Champions League semi-final, now the joint-most in the history of the competition, alongside José Mourinho. Master. #UCL pic.twitter.com/BtUwe1YfYn — OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2021 Želi postati prvi, ki bi vodil City v velikem finalu lige prvakov! Mourinho je sicer evropski naslov osvojil dvakrat. Najprej s Portom, nato še z Interjem. Guardiola je bil dvakrat najboljši z Barcelono, za oba stratega pa velja, da sta se nazadnje na nogometni Olimp povzpela pred davnimi leti. Guardiola leta 2011, Mourinho še sezono poprej.

Guardiola: To je nekaj neverjetnega

Jude Bellingham je postal najmlajši angleški strelec v izločilnem delu lige prvakov vseh časov, Norvežan Erling Braut Haaland pa nadaljuje strelsko sušo. V vseh tekmovanjih ni zadel že več kot 500 minut zapored. Foto: Reuters Na povratni tekmi četrfinala lige prvakov v Dortmundu so imeli glavno besedo Angleži. Dobesedno v obeh ekipah. Ko je v prvem polčasu z enkratnim zadetkom zatresel mrežo Cityja komaj 17-letni angleški dragulj Jude Bellingham, so se gostje iz Manchestra znašli v težavah.

Borussia Dortmund bi z zmago z 1:0 napredovala v polfinale, to bi bil nov udarec za Guardiolo. V nadaljevanju pa je City vendarle pripravil preobrat. Najprej je s pomočjo Emreja Cana, osmoljenca obeh četrtfinalnih srečanj, ki je igral z roko v svojem kazenskem prostoru, z bele točke na 1:1 izenačil Riyad Mahrez, nato pa je za končno zmago z 2:1 poskrbel Phil Foden.

Riyad Mahrez je zatresel mrežo Borussie z bele točke. Alžirec se že veseli polfinalnih dvobojev s PSG. To bosta zanj zelo čustveni tekmi, saj se je rodil v Parizu in tam preživel mladost. Foto: Reuters

Guardiola si je takrat dal duška, mladi angleški as mu je stekel v objem, Katalonec pa se mu je zahvalil z besedami: "Odlično storjeno, dober udarec, hvala ti." Pojasnil je, da je bil to objem, namenjen vsem v klubu, ki garajo v tej sezoni in so prispevali svoj delež k dosežkom. "To je nekaj neverjetnega, kar smo naredili," je poudaril Pep, ko je po preboju v polfinale sijal od sreče.

Ogromno veselje po zadetku Fodna, ki je Manchester City popeljal do izenačitve največjega uspeha v ligi prvakov. Foto: Reuters

"Počutim se neverjetno. City se je drugič uvrstil v polfinale, tako da to ni zgodovinski mejnik kluba, smo pa začeli graditi novega," ne skriva ambicij, da bi v sezoni, v kateri lahko osvoji kar štiri naslove, v polfinalu izločil še PSG. Prva tekma bo 27. aprila v Parizu, povratna pa teden dni pozneje na Etihadu.