Nesojeni novi trener Bayerna hitro demantiral Matthäusa

"Prepričan sem, da Hansi Flick v prihodnji sezoni ne bo vodil Bayerna. Nemška nogometna zveza ga želi za novega selektorja že dolgo časa. Poslala mu je ponudbo, na drugi strani pa je Bayern že stopil v stik z Julianom Nagelsmannom," je karizmatični Lothar Matthäus, 60-letni strokovni komentator Sky Sport, v torek zvečer napovedal ogromne spremembe pri Bayernu.

Brez pogovorov z Bayernom

V prejšnji sezoni je Kampla in druščino popeljal do polfinala lige prvakov in tretjega mesta v nemški bundesligi. V tej evropski sezoni je izpadel v osmini finala proti Liverpoolu, v bundesligi pa zaostaja le za Bayernom. Foto: Getty Images Le dan pozneje pa se je javil mladi trener RB Leipzig Julian Nagelsmann in pojasnil, kako je bila napoved nekdanjega zvezdnika Bayerna in nemške izbrane vrste povsem zgrešena. "Nisem imel nobenih pogovorov z Bayernom, niti ne potekajo zdaj. Ne vem, od kje sploh Lotharju takšna informacija. To bi morali vprašati njega. Lahko povem, da v stiku z Bayernom niso bili niti moji zastopniki," je 33-letni trener rdečih bikov, ki šest krogov pred koncem za vodilnim Bayernom zaostajajo le pet točk, zanikal napoved Matthäusa.

Legendarni Nemec je s svojimi besedami zatresel Nemčijo, a Nagelsmanna, enega najbolj spoštovanih nogometnih trenerjev mlajšega vala na svetu, zagotovo ne bo v München. Pogodba z Leipzigom, pri katerem vodi tudi nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, mu poteče šele poleti 2023. Sodeč po njegovih besedah ga ne vleče nikamor, niti v London, kjer so v zadnjem obdobju večkrat s Tottenhamom, kjer se maje stolček Joseju Mourinhu, povezovali otoški mediji.

Ni gledal studia, ampak preklopil na film

Bi lahko Hansi Flick po koncu sezone zapustil Bayern in po Euru na selektorskem stolčku nasledil dolgoletnega sodelavca Joachima Löwa? Foto: Getty Images Nagelsmann je v torek spremljal razplet dvoboja v Parizu, po katerem je Bayern po pirovi zmagi z 1:0 izpadel proti PSG (Parižani so prvo tekmo v Münchnu dobili s 3:2). Ko je bilo konec srečanja, ni spremljal studijskega dela, v katerem je Matthäus sporočil Nemcem, kako Hansi Flick zapušča Bayern, ta pa se resno zanima za prihod Nagelsmanna.

Nemškim medijem je zaupal, kako je takoj po izpadu Bavarcev preklopil na Netflix in si ogledal film o motorjih. Kmalu so ga zmotili številni klici in vprašanja, saj so njegove prijatelje in znance, podobno kot celotno nemško javnost, šokirale Matthäusove besede o tem, da bi lahko mladi strateg kmalu zamenjal Leipzig za München.

Rdeči biki bodo v petek gostili Hoffenheim, klub, ki ga je Nagelsmann vodil do leta 2019. V začetni enajsterici je napovedal tudi Kampl, Leipzig pa se lahko z zmago (s tekmo več) ranjenemu Bayernu, ki je v torek kljub zmagi v Parizu sklenil evropsko sezono, približa na vsega dve točki zaostanka. Do konca nemške bundeslige je še šest krogov, za evropsko krono pa se bodo spopadli Real Madrid, Chelsea, Manchester City in PSG.