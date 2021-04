Besede legende zatresle Nemčijo, pri Bayernu se obetajo velike spremembe

Nogometaši Bayerna so kljub zmagi z 1:0 na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov v Parizu izpadli iz Evrope. Usoden je bil domač poraz na Bavarskem proti PSG z 2:3. Če se bo uresničila napoved legendarnega Lotharja Matthäusa, bo strateg Hansi Flick po koncu sezone zapustil trenerski stolček Bayerna in postal nemški selektor, Bavarce pa bi lahko prevzel nihče drug kot zdajšnji strateg Kamplovega Leipziga Julian Nagelsmann.

Po izpadu Bayerna, ki je v četrtfinalu lige prvakov proti bogatemu PSG potegnil krajšo zaradi pravila o večjem številu zadetkov v gosteh, se ogromno razpreda o prihodnosti Hansija Flicka. Nemški trener, ki je pred poldrugim letom pri Bayernu nasledil Nika Kovača in nato v ekspresnem času osvojil vse, kar se je osvojiti dalo (med drugim je Bayern popeljal do naslova nemškega, evropskega in svetovnega klubskega prvaka), do prejšnjega tedna sploh ni vedel, kako je izgubiti dvoboj lige prvakov.

Bayern močno pogrešal Lewandowskega

Nato je v zasneženem Münchnu v spektakularni tekmi ostal praznih rok proti PSG (2:3), a je bil zadovoljen s predstavo Bayerna. Z vsem, razen učinkovitostjo v napadu. Ta ga je na cedilu pustila tudi v odločilnih delih povratnega srečanja, ko je Bayern v Parizu srečno vodil z 1:0 (Neymar je na drugi strani dvakrat v prvem delu zatresel okvir vrat), a ni našel poti do drugega zadetka, ki bi ga popeljal v polfinale. Čeprav je v gosteh premagal Parižane, je izpadel iz Evrope, s tem pa zapravil priložnost, da bi ubranil prestižno lovoriko.

Lewandowski že trenira, a še ni mogel pomagati soigralcem v Parizu:

Evropska nogometna javnost je v torek dočakala novo nogometno poslastico, ob kateri je lahko uživala, navijači Bayerna pa so si lahko le mislili, kakšen bi bil razplet na obeh tekmah, če bi lahko za Bavarce zaigral tudi Robert Lewandowski. Poljak, ki je v tej sezoni v bundesligi na 28 tekmah zabil kar 35 zadetkov, je zaradi poškodbe na reprezentančni tekmi Poljske z Andoro izpustil obe tekmi proti PSG. V ponedeljek je začel individualne treninge, a še ni bil pripravljen za nastop na Parku princev.

Matthäus povezuje Bayern s Kamplovim trenerjem

Lothar Matthäus je legenda nemškega nogometa in Bayerna, za katerega je nastopal kar 12 sezon. Za efl je zbral kar 150 nastopov. Foto: Guliverimage/Getty Images Bayern je izpadel, po napovedi legendarnega zvezdnika nemškega nogometa Lotharja Matthäusa pa je Flick v torek zadnjič vodil Bayern v Evropi. Na vročem stolčku (neuspešnih) branilcev evropskega naslova naj bi ostal le še do konca sezone, po tekmi zadnjega kroga nemške bundeslige - Bayern se bo 22. maja udaril z Augsburgom - pa naj bi se posvetil novim izzivom. Postal naj bi novi selektor nemške reprezentance, ki v zadnjih letih pod vodstvom Joachima Löwa ni več tako prepričljiva, kot bi pričakovali od takšne velesile svetovnega nogometa.

"Prepričan sem, da Hansi Flick v prihodnji sezoni ne bo vodil Bayerna. Nemška nogometna zveza ga želi za novega selektorja že dolgo časa. Poslala mu je ponudbo, na drugi strani pa je Bayern že stopil v stik z Julianom Nagelsmannom," je karizmatični Matthäus, strokovni komentator Sky Sport, napovedal ogromne spremembe pri Bayernu.

S športnim direktorjem naj ne bi bil v slabih odnosih

Kakšna bo trenerska usoda Hansija Flicka, ki je v četrtfinalu lige prvakov moral čestitati Mauriciu Pochettinu? Foto: Guliverimage V zadnjih dneh je v Nemčiji zelo odmeval odnos med glavnim trenerjem Hansijem Flickom in športnim direktorjem Bayerna Hasanom Salihamidžićem. Sprožilo se je več govoric, da je močno skrhan in da v prihodnosti pri Bayernu ne bo dovolj prostora za oba.

"Moj odnos z Brazzom (vzdevek nekdanjega asa Bayerna in reprezentance BiH Hasana Salihamidžića, op. p.) je korekten. Tega ne bo nič spremenilo. Opravlja svoje delo, jaz pa svoje. Vse je stabilno. Kar pa zadeva predsednika Oliverja Kahna, z njim nimam dogovorjenega sestanka. Če bi se želel pogovoriti z menoj, lahko to opravimo. Ne vem pa, kaj bo naredil," razmišlja Flick, ki je spregovoril o tem, da ga bo družina, ne glede na to, ali bo vodil Bayern ali nemško izbrano vrsto, vedno podpirala.

Bogati PSG se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz dvoboja med Manchester Cityjem in Borussio Dortmund. Po prvi tekmi bolje kaže izbrancem Josepa Guardiole. Foto: Reuters

Kot trenerja ga vedno najbolj zanima, kako razvijati ekipo. "To je zelo pomembno, saj je uspeh neprekinjen proces. S šestimi lovorikami smo postavili zelo visoke standarde. Ne glede na to, ali bom delal pri nemški reprezentanci ali pri Bayernu, bo pritisk vedno zelo velik," je dodal 56-letni Nemec, ki je med letoma 2006 in 2014 že pomagal Löwu v članski reprezentanci, tako da zelo dobro pozna zakonitosti elfa.

Kar zadeva spektakularne obračune s PSG, je po pirovi zmagi v Parizu (1:0) opozoril na največji razlog za izpad Bayerna. "Težava je bila prva tekma, na kateri nismo dosegli dovolj zadetkov. Če združiš obe tekmi, smo bili boljša ekipa. Fante lahko le pohvalim, bili so zelo osredotočeni na nalogo in poskušali vse, da bi jim uspelo. Naleteli smo na težavo, saj je zaradi poškodb manjkalo kar nekaj igralcev. A to moramo sprejeti. Moramo biti pošteni v porazu, to sprejeti in čestitati zmagovalcu. PSG se je v Parizu odlično branil," je namenil pohvalo francoskemu prvaku, ki se je v torek podobno kot Chelsea uvrstil med štiri najboljše v Evropi, hkrati pa se Bayernu maščeval za lanski poraz v finalu lige prvakov.

Neuer: Ni vse tako negativno

Thomas Müller je prepričan, da bi si Bayern zaslužil boljši rezultat zlasti na prvi tekmi. Foto: Reuters Kako pa je slovo od evropske sezone sprejel izkušeni vratar Manuel Neuer, ki je v Parizu v nasprotju s prvo četrtfinalno tekmo branil brez napake in zadržal svojo mrežo nedotaknjeno, dvakrat pa ga je rešila še sreča, ko je Neymar zatresel okvir vrat?

"Izpadli smo zaradi prve tekme. Na njej bi si morali zagotoviti boljše izhodišče. Pogrešali smo kar nekaj igralcev, kar nam je še otežilo delo proti zelo močnemu tekmecu. V Parizu smo dali vse od sebe. To, kar se je zgodilo, ne bi smelo biti tako negativno za nas. Letos smo postali tudi svetovni prvaki, dobro nam kaže tudi v nemškem prvenstvu. To je zame pozitivno," je dejal prvi čuvaj mreže Bayerna.

Njegov dolgoletni soigralec v reprezentanci Thomas Müller pa je izpostavil očitno razliko med tekmama v Münchnu in Parizu. "Tokrat nismo mogli tako pritisniti na tekmeca kot na prvi tekmi. PSG ima odličen napad, a smo lahko vseeno zelo razočarani. Rezultat prve tekme nam ni šel v prid," je potožil napadalec, ki ga v nadaljevanju sezone čakajo le še tekme nemškega prvenstva, nato pa bo 22. maja sezone konec. Ga bo takrat resnično zadnjič vodil trofejni strateg Flick?