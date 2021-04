"Zadnji si, ki lahko kritizira"

Trener Manchester Cityja Josep Guardiola je v angleškem prvenstvu pred novo krono, zaveda pa se, da bo, če ne osvoji lige prvakov, sezona v očeh mnogih spet označena za slabo. Katalonec je na novinarski konferenci komentiral tudi odlično Borussio, a besede so zmotile vodilne može pri rumeno-črnih.

"Če kdo v Manchestru pozna delovanje Borussie, sem to jaz. Velike vsote denarja namenjajo zastopnikom največjih talentov na svetu. Niti enega ni tam, ki ne bi bil vrhunski. Niti enega. Od prvega do zadnjega so vrhunski," je razlagal Guardiola, besede trenerja Man Cityja pa so Nemci vzeli kot kritiko.

"Kdo si lahko to privošči?"

Hans-Joachim Watzke ni zanikal besed Josepa Guardiole, meni pa, da je on zadnji, ki lahko kritizira. Foto: Reuters "V zadnjih petih letih je zapravil skoraj milijardo za nove igralce. Povejte mi, kdo si lahko to privošči? Zadnji je, ki lahko kritizira delo drugih klubov," je za BBC Sport dejal izvršni direktor Borussie Hans-Joachim Watzke.

Ni pa zanikal tega, da Borussia res deluje na tak način. "Borussia ni klub, ki bi se kopal v denarju. Ni klub, ki bi lahko v petih ali desetih letih zapravil milijardo za nove igralce. To je edini način," je priznal in dodal, da je tudi to težko, saj po dobrih dveh ali treh sezonah velikani že začnejo tolči po vratih in ponujajo denar.

Z dobrim delom jim do živega ni prišel niti covid-19

"Glede na to, kako dobro se dela, nam k sreči ni treba prodajati igralcev. Tudi zaradi koronavirusa in izpada prihodkov nismo šli v minus niti za evro. Vsem snubcem hitro povem, da sta le dve možnosti. Prvo izhodišče je, da igralec ni na prodaj, drugo pa, da postavimo ceno in se ne pogajamo. Smo zelo iskreni."

Erlinga Haalanda želijo vsi največji evropski klubi, a Borussia ga ne bo predala zlahka. Foto: Reuters

Watzke je že utrujen

Kako trd pogajalec je, je v preteklem poletju občutil Manchester United, ki si je želel angleškega bisera Jadona Sancha. Zdaj se vsi borijo za nakup Erlinga Haalanda. Watzke je prepričan, da bosta tako Anglež kot Norvežan ostala v Nemčiji. "Malce sem že utrujen od vsega skupaj. Edina možnost, da izvemo, kje bo kdo igral, je, da se 1. septembra zbudimo in pogledamo. Sam že vem, kakšen bo rezultat, več ne bom povedal," je za konec dejal Watzke.

