Trener modrih pojasnil, zakaj bi se raje pomeril z Realom

Nogometaši Chelseaja so na povratni četrfinalni tekmi lige prvakov proti Portu izpolnili cilj. Čeprav so izgubili z 0:1, so se uvrstili v polfinale, saj so na prvi tekmi, tudi ta je bila odigrana v Sevilli, zmagali z 2:0. Dvoboj je zaznamoval prekrasen zadetek Mehdija Taremija za pirovo zmago Porta, po tekmi pa so Portugalci opozorili na žaljive besede trenerja modrih. Nemec Thomas Tuchel je pojasnil, zakaj bi se raje v polfinalu pomeril proti Realu kot pa Liverpoolu.

Angleški nogometni velikan Chelsea se je prvič po letu 2014 prebil med štiri najboljše ekipe v ligi prvakov. Prednost s prve tekme proti Portu (2:0) je zadoščala za preboj v polfinale, kjer čaka modre boljši iz današnjega spopada med Liverpoolom in Realom. Londončani so napredovali kljub tesnemu porazu (0:1), trener Thomas Tuchel pa je po napornem spopadu v Sevilli, na katerem je bilo storjenih 34 prekrškov, izpostavil zlasti dobro igro v obrambi.

"Dobro smo se branili, imeli tudi boljše priložnosti, a ostali brez zadetka. Po tem, kar smo prikazali na obeh tekmah, smo se zasluženo uvrstili v polfinale," je izpostavil nemški strateg, ki je lani v finalu lige prvakov s PSG ostal praznih rok proti Bayernu, tokrat pa se je podpisal pod evropski podvig s Chelseajem.

Portu ni do skupnega uspeha pomagal niti izjemen zadetek Iranca Mehdija Taremija. Foto: Reuters

"Lahko bi igrali bolje, a smo najbolj razmišljali o tem, da se uvrstimo v polfinale, ne pa toliko o naši predstavi," je dodal angleški reprezentant Mason Mount, ki se je uvrstil med strelce na prvi tekmi, tokrat pa s soigralci neuspešno napadal vrata Porta. Dolgo časa je kazalo, da bo senegalski vratar Edouard Mendy še enkrat več v ligi prvakov ohranil mrežo nedotaknjeno, a je nato le prejel zadetek.

Atraktiven zadetek Porta za pirovo zmago nad Chelseajem:

How good was Mehdi Taremi's goal against Chelsea last night?! 😲 pic.twitter.com/Ryxk8BMlwA — Bet9ja (@Bet9jaOfficial) April 14, 2021

Globoko v sodnikovem podaljšku ga je z atraktivnim zadetkom, ki bi lahko kandidiral za izbor najlepšega v letu 2021, premagal Mehdi Taremi. Iranski reprezentant, sicer rezervist pri Portu, je odločil zmagovalca v 93. minuti, a je Portu za kaj več zmanjkal vsaj še en zadetek. "Odigrali smo vrhunsko in pokazali, da smo velika ekipa, a žal moj zadetek ni zadoščal za napredovanje. To je pač nogomet," je po pirovi zmagi poudaril Taremi, strelec prekrasnih škarjic, ki so spomnile na največje velemojstre nogometne igre.

Portugalce zmotile žaljive besede Tuchla Sergio Conceicao in Thomas Tuchel se nista razšla v najboljših odnosih. Foto: Reuters "Odigrali smo fantastično, zelo sem ponosen na igralce. Tekmecu, ki ima odlične igralce, nismo dovolili, da bi si priigral veliko priložnosti," je po dvoboju zaupal Sergio Conceicao. Trener Porta pa je opozoril tudi na žaljive besede, katere naj bi mu med srečanjem, najbolj vroče je bilo po koncu dvoboja, namenil stanovski kolega pri Chelseaju. Po poročanju portugalskega športnega dnevnika Recorda naj bi trenerju Porta namenil sočno psovko in mu izkazal nespoštovanje. "Užalil me je. Glavnemu sodniku sem povedal, da je četrti sodnik slišal žaljive besede," je dejal Conceicao, trener Chelseaja Thomas Tuchel pa je "zaplet" pokomentiral le na kratko in pojasnil, da ni bila storjena nobena škoda.

Raje bi igral z belimi baletniki

Nemec je pohvalil izbrance, zlasti moštveni duh. V soboto ga čaka nov velik izziv, finale pokala FA proti Manchester Cityju, danes pa bo izvedel, s kom se bo pomeril v polfinalu lige prvakov. Bo to Real Madrid ali Liverpool? Nemški strateg bi raje videl, da bi bili to beli baletniki. "Raje bi igral proti Realu. Če igrate proti tekmecu, ki prihaja iz tvoje domače lige, nimate občutka, da je to evropsko tekmovanje," je pojasnil Tuchel v pogovoru za BT Sport. Zato bi raje izbral aktualnega španskega kot pa angleškega prvaka, ki je prejšnji teden v španski prestolnici izgubil z 1:3.

Real Madrid je prejšnji teden v Madridu premagal Liverpool s 3:1. Zmagovalec obračuna se bo v polfinalu nameril na Chelsea. Foto: Reuters

"To je tudi edina stvar, zaradi katere bi se raje pomeril z Realom," je dodal Tuchel, ki je prepričan, da lahko njegov rojak Jürgen Klopp še zakuha dogajanje in prekriža načrte Realu. Tako zvečer na Anfieldu pričakuje zelo zanimiv obračun. "Liverpool je doma zelo neugoden tekmec, angleško prvenstvo je močno tekmovanje," je napovedal, kako bo večerni dvoboj spremljal s posebno pozornostjo in se nato dobro pripravil na tekmeca v polfinalu, pa naj bo to Real ali pa Liverpool.

Porto bo uteho po izpadu iskal v domačem prvenstvu, kjer za vodilnim Sportingom zaostaja šest točk in še ni rekel zadnje o tem, da bi postal prvak.