Evropa priča neverjetnemu hrvaškemu nizu

Hrvaška s štirimi milijoni prebivalcev ne spada med večje evropske dežele, a se lahko pohvali s prav posebnim nogometnim podvigom. Že desetič zapored bo v velikem finalu lige prvakov stiskala pesti za svojega nogometaša. V njem bo nastopil Luka Modrić oziroma Mateo Kovačić, boljši iz polfinalnega dvoboja med Realom in Chelseajem, ter skušal nadaljevati izjemen niz, saj so klubi s hrvaškim legionarjem osvojili ligo prvakov že osemkrat zapored!

Ko je Real Madrid v sredo na povratni četrtfinalni tekmi lige prvakov remiziral na Anfieldu (0:0) in se po velikem trpljenju, kar je po dvoboju izpostavil tudi trener španskih prvakov Zinedine Zidane, prek Liverpoola uvrstil med štiri najboljše klube v Evropi, je postalo jasno, da se bo nadaljeval hrvaški fenomen v ligi prvakov.

Luka Modrić in Mateo Kovačić, nekdanja soigralca pri Realu, ki sta se tako leta 2018 veselila drugega mesta Hrvaške na SP, bosta v polfinalu lige prvakov obračunala za napredovanje v veliki finale. Real bo v prvi tekmi gostil Chelsea 27. aprila, povratna tekma bo 4. maja. Foto: Reuters

Modrić za finale proti Kovačiću

Mateo Kovačić je podobno kot Luka Modrić prejšnji mesec s Hrvaško ostal praznih rok v Ljubljani, zdaj pa je od nastopa v finalu lige prvakov oddaljen le še en korak. Foto: Grega Valančič/Sportida Beli baletniki, pri katerih ima Luka Modrić zelo pomembno vlogo, se bodo v polfinalu udarili s Chelseajem, letošnjim evropskim krvnikom Oblakovega Atletica, za katerega nastopa tudi Mateo Kovačić. Tako se bo v veliki finale zagotovo uvrstil eden izmed hrvaških zvezdnikov, ki so prejšnji mesec v kvalifikacijah za SP 2022 gostovali v Stožicah in ostali praznih rok proti Kekovi četi (0:1).

S tem pa se bo v ligi prvakov nadaljeval prav poseben niz, saj bo imela južna slovenska soseda še desetič zapored svojega predstavnika v sklepnem dejanju najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Tam pa klub, ki računa na pomoč hrvaškega legionarja, ponavadi zmaguje, kar ne more biti niti malo všeč bolj vraževernim navijačem PSG in Manchester Cityja, preostalih polfinalistov lige prvakov, ki se bosta pomerila za drugo finalno vstopnico.

Zadnji finale lige prvakov, v katerem je Hrvaška ostala brez zmagovalca, sega v sezono 2011/12. Takrat je Chelsea v Münchnu prekrižal načrte favoriziranemu Bayernu, za katerega je zaigral tudi Ivica Olić.

Ivica Olić je leta 2012 izgubil finale lige prvakov proti Chelseaju, Hrvaška pa je takrat nazadnje ostala brez evropskega prvaka. Foto: Reuters

Z Bavarci je izkusil boleč poraz po izvajanju kazenskih strelov in bil eden izmed dveh osmoljencev v vrstah poražencev, ki so zapravili 11-metrovko. Poleg zdajšnjega trenerja moskovskega CSKA je bil z bele točke neuspešen še Bastian Schweinsteiger, Londončane, ki jim gre v Evropi odlično tudi v tej sezoni, pa je do zgodovinskega naslova popeljal Didier Drogba.

Lani se je veselil Perišić

Ivan Perišić (drugi z leve) je lani pomagal Bayernu do evropskega naslova. Foto: Getty Images Nato je sledil čudežni hrvaški niz, v katerem so evropski naslov osvajali Luka Modrić (štirikrat), Mateo Kovačić (trikrat), Mario Mandžukić, Ivan Rakitić, Dejan Lovren in Ivan Perišić, v sezonah 2016/17 in 2017/18 pa sta na hrvaške nogometaše računala celo oba finalista.

Edina Hrvata, ki sta v zadnjih desetih letih proslavljala evropski naslov, a v finalu nista odigrala niti minute, sta bila Kovačić, ki je bil kar trikrat prvak, a je dvakrat sedel na klopi, v Milanu pa proti Oblakovemu Atleticu sploh ni kandidiral za srečanje, ter branilec Liverpoola Lovren, ki je s klopi spremljal finale leta 2019 v Madridu.

Zadnjih deset finalnih dvobojev lige prvakov: