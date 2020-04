Koronavirus v Evropi že januarja? Nikoli ne bomo vedeli.

Zvezdnik Interja Romelu Lukaku se boji, da je bil koronavirus v Italiji že januarja. Svojo zanimivo razmišljanje je delil v javljanju na družbenem omrežju Instagram in priznal, da na začetku leta Inter praktično ni imel zdravega nogometaša. ''V januarju smo imeli teden prosto in ko smo prišli nazaj, prisežem, da smo bili bolni vsi. Kar 23 od 25 nogometašev, ne šalim se,'' pravi belgijski orjak, ki je poleti iz Manchester Uniteda za 65 milijonov evrov prestopil v Inter.

V Italiji je do zdaj zaradi bolezni covid-19 umrlo že več kot 25 tisoč ljudi, eno izmed glavnih žarišč na Apeninskem polotoku pa je bil ravno Milano. ''Konec januarja smo igrali proti Cagliariju, že po 17 minutah pa je Milan Škriniar zahteval menjavo. Ni mogel nadaljevati, ni veliko manjkalo, da bi padel skupaj. Ni bilo igralca, ki ne bi kašljal in imel povišane temperature,'' je povedal Lukaku, ki je imel težave tudi sam.

''Ko sem se ogreval, sem se segrel veliko bolj kot sicer. To je zame vse prej kot običajno, saj nisem imel vročine že leta. Tudi po tekmi se nisem dobro počutil. Moral bi na večerjo s predstavniki športnega opremljevalca Puma, a sem se jim zahvalil in šel počivat,'' je nadaljeval belgijski orjak, ki je na 25 tekmah serie A dosegel 17 zadetkov.

Nikoli ne bodo vedeli

Belgijec se je v Italiji hitro znašel in dosegel že 17 prvenstvenih zadetkov. Foto: Reuters V začetku leta v Evropi nihče ni delal testov za koronavirus in vse skupaj so pripisovali navadni gripi, ki je naredila ravno toliko škode kot zdaj koronavirus, a to je bilo takrat nekaj običajnega. ''Nihče nas takrat ni testiral, kot je praksa danes, zato ne bomo nikoli vedeli, kaj smo imeli in česa ne,'' je to temo zaključil Lukaku.

Belgijski reprezentant je tudi eden tistih, ki je v teh težkih časih daroval nekaj denarja boju proti koronavirusu. Bolnišnici v Milanu je daroval 100 tisoč evrov: ''Tega do zdaj nisem nikoli počel, nikoli nisem pomislil na to. Zdaj, ko prihajam v zrela leta, se zavedam, kako pomembno je pomagati ljudem. Z veseljem sem pomagal in bom tudi v prihodnje.''

